Nhờ bạn thân 'thử lòng' chồng sắp cưới, tối đến bất ngờ sang nhà anh, tôi sững sờ khi bắt tại trận cả 2 đang quấn nhau trên giường

Tâm sự 21/12/2022 15:06

Bạn tôi đi du học từ năm lớp 10. Cô ấy sống ở trời Tây nên tư tưởng cũng thoáng hơn. Gặp lại nhau, nghe tôi tâm sự về người yêu của mình, cô ấy phá lên cười. Cô ấy bảo tôi hâm, phải kiểm tra “hàng” thật kĩ chứ không khéo lấy phải người “không yêu phụ nữ”.

Anh và tôi đã có một mối tình dài 3 năm. Điều quan trọng không phải ở việc năm tháng yêu nhau dài hay ngắn mà là cái cách anh trân trọng tôi. Ở cái tuổi này mà anh chưa từng một lần đòi hỏi tôi “chuyện ấy” thì thực sự là một điều không phải ai cũng làm được.

Anh hơn tôi 7 tuổi, đã ra trường đi làm. Thời điểm quen tôi là khi tôi còn là cô sinh viên năm cuối đi thực tập. Tôi vốn dĩ là cô gái hiền lành, dịu dàng lại không nhiều mưu tính nên ra ngoài tôi khá khờ hơn các bạn gái khác. Chính anh cũng bảo ấn tượng với tôi ở điều đó nên ngay lần đầu khi tôi tới chỗ anh xin thực tập, anh đã thấy tôi thật thú vị. Tôi không phải là mối tình đầu của anh, nhưng anh là người đàn ông đầu tiên mà tôi yêu. Tôi không bao giờ hỏi anh về những điều đã qua vì với tôi nó đã là quá khứ.

Nhờ bạn thân 'thử lòng' chồng sắp cưới, tối đến bất ngờ sang nhà anh, tôi sững sờ khi bắt tại trận cả 2 đang quấn nhau trên giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kết thúc đợt thực tập đó, tôi xin nghỉ, sau này khi đã tốt nghiệp Đại học, tôi đi làm ở một công ty khác. Mọi thứ diễn ra khá thuận lợi. Anh bảo muốn để tôi có chút thời gian tận hưởng tuổi trẻ rồi mới bắt cưới vì anh không cảm thấy quá vội. Tôi cũng cứ thế yên tâm, cho tới ngày gặp lại cô bạn thân hồi cấp hai.

Bạn tôi đi du học từ năm lớp 10. Cô ấy sống ở trời Tây nên tư tưởng cũng thoáng hơn. Gặp lại nhau, nghe tôi tâm sự về người yêu của mình, cô ấy phá lên cười. Cô ấy bảo tôi hâm, phải kiểm tra “hàng” thật kĩ chứ không khéo lấy phải người “không yêu phụ nữ”. Cô ấy quả quyết đàn ông yêu 3 năm mà không đòi hỏi thì chỉ có giới tính có vấn đề. Bạn tôi còn bảo nếu cần cô ấy sẽ thử lòng giúp.

Tôi cũng cứ nửa tin nửa ngờ nên quyết định đồng ý cho bạn thân thử lòng giúp. Cô bạn này người yêu tôi chưa gặp bao giờ, chỉ nghe tôi kể qua mà thôi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản sẽ làm một vài chiêu nhỏ để xác định xem vì sao anh là đàn ông mà lại giữ khoảng cách với tôi suốt thời gian dài như vậy.

Cứ thế, tôi hồn nhiên để mặc cho cô bạn thân tiếp cận chồng sắp cưới của mình. Bẵng đi tới hơn 3 tuần bận rộn vì công việc, tôi giật mình thảng thốt khi nhận ra anh có vẻ xa cách với mình rất nhiều. Anh thậm chí còn không nhắn tin, điện thoại cho tôi cả tuần rồi. Lúc này tôi nóng ruột quá mới gọi cho anh, nhưng anh không bắt máy.

Tối đó, quá nóng ruột, tôi tìm đến tận nhà anh để gặp. Gần tới nơi, tôi thấy anh dắt xe máy ra khỏi nhà. Tôi bấm máy điện thoại, định sẽ gọi anh đợi, nhưng anh nhìn rồi tắt máy đi, sau đó lên xe đi thẳng. Tôi phóng xe đuổi theo anh với một tâm trạng bất an. Anh dừng lại trước một khách sạn khá sang trọng của thành phố. Vài phút sau, từ chiếc taxi, cô bạn thân của tôi bước xuống. Tôi sững sờ cả người, không lẽ để thử… phải tới tận mức như thế này sao?

Nhờ bạn thân 'thử lòng' chồng sắp cưới, tối đến bất ngờ sang nhà anh, tôi sững sờ khi bắt tại trận cả 2 đang quấn nhau trên giường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh vào trong ngồi chờ… Hơn 1 tiếng sau không thấy hai người đó ra, tôi tức tối xông lên tận phòng để bắt quả tang chuyện họ đã dan díu sau lưng tôi. Đập cửa xông vào, hình ảnh hiện hữu trước mắt tôi là cảnh hai người họ đang ôm lấy nhau, trên người không mảnh vải. Quá cay cú, tôi lao vào định đánh cho cô bạn của mình một trận nhưng chính chồng sắp cưới của tôi lại lấy tay ngăn lại. Hai người họ cực kì bình tĩnh. Sau khi mặc lại áo quần, cô bạn tiến tới trước mặt tôi cười nhạt:

- “Cậu nhờ mình thử giúp, mình đã thử rồi đấy. Yên tâm, anh ấy rất đàn ông nhé, thậm chí còn mạnh mẽ là đằng khác”.

Cô ta nháy máy đầy ẩn ý khiến tôi sôi máu. Còn bạn trai tôi thì giận dữ đáp trả:

- “Như thế này chắc em vui rồi nhỉ? Muốn tử tế với em thì em lại nghi ngờ, thôi thì đành chọn cách như bao gã đàn ông khác vẫn làm thôi. Tôi đã từng lên giường với nhiều cô gái, cho tới khi gặp em, cảm thấy yêu và trân trọng nên muốn giữ gìn cho em. Nhưng ai ngờ em lại không tin tưởng, còn nhờ bạn thử lòng tôi. Giờ thử thành thật luôn rồi đấy”. 

 

Nói rồi, hai người họ dắt tay nhau rời đi. Anh tuyên bố chia tay với tôi để chính thức theo đuổi bạn thân của tôi. Tôi bật khóc nức nở, thực sự, tôi đã quá sai lầm!

Nửa đêm giật mình vì tiếng hét thất thanh bên nhà hàng xóm, tôi bật dậy lao sang thì đờ người khi thấy bộ dạng của chồng mình

Nửa đêm giật mình vì tiếng hét thất thanh bên nhà hàng xóm, tôi bật dậy lao sang thì đờ người khi thấy bộ dạng của chồng mình

Cả đêm ấy tôi mất ngủ. Đúng là bình thường không thấy chồng tôi và người phụ nữ hàng xóm đó có qua lại gì.

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