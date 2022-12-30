Vốn không hài lòng với con dâu nên sau đám cưới bà đuổi anh chị ra ở riêng. Thực ra bà muốn trừng phạt và dạy bảo con trai không nghe lời mẹ tìm một cô vợ gia đình khá giả. Ra ngoài cuộc sống khó khăn, rồi anh sẽ nhận ra mình đã sai lầm khi lấy chị dâu.

Từ lúc anh tôi nằng nặc đòi cưới chị dâu , mẹ đã không vui. Nhà chị dâu khó khăn, bà sợ anh tôi phải nai lưng ra làm nuôi vợ con và chu cấp cho gia đình nhà vợ.

Hôm vừa rồi là sinh nhật tuổi 60 của mẹ tôi, cột mốc quan trọng nên gia đình tôi tổ chức bữa tiệc khá rình rang cho bà. Trong bữa tiệc đó, cậu em họ của tôi dẫn bạn gái đến chơi. Nhà cô gái này giàu có, mẹ tôi chỉ là bác họ nhưng tặng bà hẳn một chiếc áo hàng hiệu trị giá cả mấy triệu đồng. Còn chị dâu lại chỉ mang một bó hoa vài trăm nghìn đến.

Nhưng anh chị vẫn êm ấm 5 năm nay và đã sinh được một bé trai rồi. Ghét chị dâu, mẹ tôi không bế con cho anh chị dù bà có sức khỏe và đã về hưu rảnh rỗi. Hễ gặp chị ấy là mẹ lại bóng gió mỉa mai mình có con dâu cũng như không, so sánh chị ấy với các cô con dâu nhà khác.

- Chúng con chúc mẹ luôn khỏe mạnh, vui vẻ sống thọ với con cháu. Hi vọng mẹ không chê món quà của chúng con.

Chị dâu đưa bó hoa cho mẹ tôi cười vui vẻ chúc mừng. Bà nhìn bó hoa suông mà tím mặt không hài lòng. Lúc nhận bó hoa từ tay con dâu, mẹ bị trượt tay làm rơi xuống đất. Mẹ tôi cúi xuống nhặt lên nhưng không hiểu thế nào lại giẫm vào bó hoa. Cú giẫm rất mạnh khiến bó hoa nát nhừ.

Trong bữa tiệc toàn người nhà cả, ai mà không biết mẹ tôi có thành kiến với cô con dâu nghèo. Nên mọi người đều hiểu là tình huống vừa rồi bà cố tình. Sau đó mẹ lập tức nhặt bó hoa nát lên, áy náy xin lỗi con dâu. Nhưng bà nhìn lại bó hoa thì mới phát hiện bên trong còn cài một thứ khác. Cầm lên xem chính là một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 2,5 tỷ đồng.

- Căn nhà này đã cũ nát, khu vực này lại không thoải mái lắm, chúng con muốn tặng mẹ một căn hộ trong trung tâm thành phố, số tiền này cũng đủ mua căn hộ cho mẹ ở rồi… Nhưng mà…

Chị dâu nói xong lập tức rơm rớm nước mắt muốn khóc. Anh tôi chứng kiến tất cả liền lấy lại bó hoa trên tay mẹ, tất nhiên kèm cả cuốn sổ tiết kiệm. Sau đó anh kéo vợ ra về trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, nhất là mẹ tôi.

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Sau đó tôi đến tìm gặp anh hỏi chuyện thì anh tâm sự thế này:

- Ra ngoài được nửa năm thì vợ chồng anh bắt đầu làm ăn khá lên nhưng chị dâu bảo không nói cho mẹ vội. Chị ấy nói bà vẫn mong ước được ở chung cư, vừa sạch sẽ lại an toàn, còn có hội các cụ trong tòa nhà làm bạn rất vui vẻ. Căn nhà hiện tại của mẹ cũ rồi, an ninh khu vực lại không được yên tâm.

Chị dâu muốn tích góp tiền mua tặng mẹ một căn chung cư trước, rồi mới tính chuyện nhà cửa cho chính mình. Thấy chị hiếu thảo nghĩ cho mẹ chồng đầu tiên nên anh cảm động lắm. Hôm nay sinh nhật mẹ, tụi anh quyết định tặng quà cho bà, chị dâu giấu vào bó hoa để bà bất ngờ. Ai ngờ… Anh thật sự rất thất vọng. Nếu mẹ không trân trọng tấm lòng của con dâu và con trai thì vợ chồng anh sẽ đưa cháu chuyển đến căn nhà đó vậy.

Nghe anh trai kể, tôi thấy hơi hoang đường. Chị dâu là người tốt, tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng cao thượng và hiếu thảo tới mức mua nhà tặng mẹ chồng trước khi lo cho bản thân mình thì thật khó tưởng tượng. Nếu đó là bố mẹ đẻ của chị ấy thì đã đành.

Đã thế trong buổi sinh nhật khi đưa tặng bó hoa chị ấy còn cố tình nói mấy câu kích thích mẹ tôi khiến bà càng bất mãn ấm ức, mới dẫn đến hành động kia. Mấy năm qua chắc hẳn chị ấy đã phần nào hiểu tính bà. Mỗi dịp lễ Tết bà vẫn mỉa mai con dâu con trai mừng tuổi ít so với dâu nhà người khác đấy thôi.

Có phải anh tôi bị vợ dắt mũi? Thực tế chị dâu không muốn tặng gì cho mẹ chồng cả, mọi thứ chị ấy làm chỉ diễn kịch? Và kết quả là chị ấy có được tất cả mọi thứ, sự tin tưởng cảm thông từ chồng mà vẫn giữ lại được tiền không cần biếu mẹ chồng. Theo mọi người có phải như vậy không?