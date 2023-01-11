Nhân tình chui từ xe ra váy áo xộc xệch, lộ nội y,... bị bắt quả tang nhưng chồng vẫn lì lợm chống chế lý do này

Tâm sự 11/01/2023 05:45

Chồng tôi có nhân tình, nhưng lý do chống chế của anh ta khiến tôi vừa uất ức vừa thấy nực cười.

Tôi với chồng hơn nhau 4 tuổi và đã kết hôn được 4 năm rồi. Những năm đầu tiên, vợ chồng tôi sống hạnh phúc, hòa hợp, yêu thương nhau. Chúng tôi sáng đi làm, tối về nhà với nhau. Cuộc sống vợ chồng son tràn đầy tình yêu và mật ngọt, không có gì để băn khoăn, suy nghĩ.

Sau đó, tôi sinh con trai đầu lòng và biến cố bắt đầu từ đó. Chồng tôi làm kinh doanh tự do nên công việc thường không quy định giờ giấc, đi sớm, về muộn. Anh cũng thường phải thức khuya để làm việc, trao đổi mail với khách hàng. 

Chồng tôi nói có con rồi, áp lực kinh tế cũng nặng nề hơn. Anh sẽ cố gắng làm việc để lo cho mẹ con tôi một cuộc sống hạnh phúc. Là vợ chồng nhưng anh không bao giờ chia sẻ chuyện công việc với tôi. Anh trách tôi không hiểu chuyện. Tôi sống khá thoáng nên tôn trọng chồng và không đòi hỏi quá sâu vào công việc. Miễn sao chồng vẫn trân trọng, yêu thương gia đình là được.

Nhưng có lẽ do tôi chiều anh quá nên anh hư rồi. Tần suất chồng tôi đi chơi buổi tối dần tăng lên. Có hôm, anh đi chơi đến 2-3 giờ sáng mới về. Tôi gọi thì anh không nhấc máy. Anh không hề quan tâm đến vợ con. Trong khi tôi ở nhà trông con một mình. 

Những đêm con tôi ốm sốt, cũng là một mình tôi bắt xe đưa con đi bệnh viện. Có những hôm, đến nửa đêm, tôi vẫn phải đi tìm chồng mà không biết anh ở đâu.

Nhân tình chui từ xe ra váy áo xộc xệch, lộ nội y,... bị bắt quả tang nhưng chồng vẫn lì lợm chống chế lý do này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian đó, tôi nhiều lần bắt gặp chồng tôi nhắn tin tán tỉnh, đong đưa các cô gái. Tôi giận dỗi thì chồng lại giận ngược. Anh trách mắng tôi ở nhà ôm con, không làm ra kinh tế còn không biết thông cảm cho chồng. "Em không để yên để anh trao đổi, nói chuyện với các "đối tác" thì làm sao làm ăn, kiếm tiền đây?", chồng tôi quát. Sự việc lặp đi lặp lại quá nhiều lần nhưng tôi thương con nên đành bỏ qua. Dần dần niềm tin của tôi vào chồng cũng không còn đủ lớn. Đợt dịch năm ngoái, tôi bị lỡ thêm một bạn nữa. Sau khi sinh con thứ, tôi về quê ngoại chơi. Đó là thời gian khủng hoảng nhất.

Qua điều tra các tài khoản mạng xã hội, tôi biết chồng tôi đang có nhân tình là cô gái tên Nga. Tôi lần theo định vị xe ô tô và bắt gặp anh và nhân tình đang chở nhau đi chơi ở khu du lịch vắng vẻ. Thậm chí họ còn dừng xe chỗ vắng, làm chuyện "xe chấn" khó tin. 

Khi tôi tới, ép mở xe, ra ngoài nói chuyện thì cô nhân tình của anh bước ra khỏi xe với váy áo tả tơi, lộ cả nội y, đầu tóc rũ rượi. Chồng tôi luống cuống chống chế rằng: "Anh cho "đối tác" đi nhờ xe. Do cô ấy say xe nên anh dừng lại để cô ấy chấn tĩnh". 

"Đối tác" đi bàn công việc mà mặc váy nhắn cũn cỡn, make up lòe loẹt thì có tin được không ạ? Rồi còn làm chuyện "khuất tất" khiến xe rung bần bật liệu thì họ đang là "đối tác" chuyện gì? Càng nghe chồng tôi nói, tôi càng khinh bỉ. 

Tôi buồn lắm, chỉ muốn kết thúc mọi thứ mà lại thương 2 đứa con nhỏ quá. Sau đó về nhà, có lẽ nghĩ ra được lý do chống chế của mình buồn cười quá, chồng tôi thú nhận mọi chuyện, nói chia tay nhân tình, xin tôi cho một cơ hội làm lại. Tôi suy nghĩ nhiều thành ra mất sữa nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tha thứ cho anh.

 

Vậy mà, vừa rồi tôi lại phát hiện, chồng tôi lại tiếp tục đi nghỉ dưỡng cùng nhân tình đó. Hai người nhắn tin nói với nhau những lời ngọt ngào, đường mật "như chưa hề có cuộc chia ly". Giờ tôi đang sống trong dằn vặt. Nửa thì tôi nghĩ hai đứa con tôi quá nhỏ (1 bé 2 tuổi, 1 bé 4 tháng tuổi). Nếu giờ vợ chồng tôi ly hôn, các con sẽ rất tội nghiệp.

Hơn một tháng xa chồng, ngày gặp lại tôi khóc lặng khi biết 'chuyện tày trời' xảy ra ngay tại nhà

Hơn một tháng xa chồng, ngày gặp lại tôi khóc lặng khi biết 'chuyện tày trời' xảy ra ngay tại nhà

Anh ấy đã nói dứt khoát chia tay nhưng chị ta vẫn nhì nhằng níu kéo, nói thương nhớ, thề hẹn "như đúng rồi". Tôi bảo chồng không cần nói chuyện nhiều với chị ta mà chỉ cần chặn số là đủ rồi. Vậy mà người đàn bà ấy vẫn không dừng lại.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 54 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 1 giờ 24 phút trước
Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 1 giờ 39 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng