Nhận thiệp mời cưới của chồng cũ và cô bồ trẻ, tôi cất công chuẩn bị món quà mừng bất ngờ nhưng khi vừa mở ra gã chồng bội bạc đã nhận ngay cái tát 'cháy má'

Ngà tâm sự, cô xuất thân trong một gia đình khá giả, được bố mẹ yêu chiều, bao bọc từ nhỏ. Thế nên ngày dẫn Hải về ra mắt gia đình, cô đã gặp phải sự phản đối kịch liệt từ phía bố mẹ. Nhưng vì yêu, Ngà sẵn sàng chấp nhận tất cả. Rời cuộc sống ấm êm nhung lụa, Ngà theo Hải về căn nhà trọ cấp 4 rách nát, sống cuộc sống chạy ăn từng ngày. Khổ vậy, nhưng chưa bao giờ Ngà kêu than vất vả.

Ở công ty mới, nhờ chịu thương chịu khó lại dẻo miệng nên sự nghiệp của Hải thăng tiếng trông thấy. Song có tiền rồi, Hải lại như biến thành con người khác, suốt ngày đi sớm về khuya nhậu nhẹt coi vợ chẳng ra gì.

Sau cưới, Ngà nhận việc về làm thêm lo tiền cho Hải đi học nâng cao trình độ. 2 năm cô trầy trật vật lộn lo kinh tế một mình. Cuối cùng Hải cũng tốt nghiệp, xin được vào một doanh nghiệp lớn, lương tháng khởi điểm 15 triệu. Ngà những tưởng khổ tận rồi sẽ tới ngày cam lai. Ngờ đâu lúc kinh tế khá khẩm hơn chút thì sóng gió hôn nhân lại ập đến với cô.

Ảnh minh họa: Internet

Vài tháng sau, Hải cặp bồ. Khi vợ phát hiện, thái độ của anh mới thật sự làm Ngà sốc nặng: "Thứ đàn bà đầu bù tóc rối, nhan sắc xập xệ như cô tôi không còn cảm xúc nữa rồi. Nếu cảm thấy không chấp nhận được việc tôi có người đàn bà khác bên ngoài thì ly hôn đi".

Ngà kể, lúc nghe chồng nói mà cô như nghẹt thở. Bởi có chết Ngà cũng không nghĩ rằng Hải lại có thể phũ phàng với vợ như thế. Đau đớn dằn vặt bao đêm, dù hận nhưng vì con Ngà vẫn ra sức níu kéo chồng quay lại. Cho tới khi Hải ngang nhiên dẫn bồ về nhà ngủ thì cô mới quyết định buông tay.

Chưa đầy 5 tháng sau, đang làm việc trên cơ quan, Ngà bất ngờ nhận được thiệp mời cưới của Hải. Nhìn tấm thiệp cưới cầu kỳ, đắt tiền in cả hình cô dâu chú rể mà Ngà lại chạnh lòng nhớ lại tấm thiệp đơn sơ ghi tay của cô với anh ngày trước.

Chả hiểu sao Hải còn có ý định mời Ngà làm khách sau từng ấy chuyện xảy ra. Chắc hẳn, Hải chỉ có ý chọc tức vợ cũ chứ anh nghĩ cô sẽ không đủ can đảm tới dự đám cưới anh. Ngờ đâu, đúng phút cô dâu chú rể trao nhẫn cưới thì Ngà lộng lẫy xuất hiện trong diện mạo không thể đẹp hơn.

Cả hội hôn lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Ngà. Người nào không biết thì hỏi ai mà xinh thế. Người biết Ngà rồi thì xuýt xoa trước màn "lột xác" không ngờ của cô. Thậm chí có người còn nhận xét: "Thằng Hải dại nhỉ, vợ cũ đẹp thế kia mà bỏ. Vợ mới sao đẹp bằng cái Ngà được".

Hải đứng trên lễ đường cứ ớ người. Anh vừa bất ngờ trước nhan sắc mới của vợ cũ, vừa sốc vì không nghĩ rằng Ngà lại tới dự đám cưới của anh. Riêng Ngà vẫn tỉnh bơ, tay cầm hộp quà tiến thẳng tới cạnh cô dâu mỉm cười bảo: "Quà chị chuẩn bị dành tặng riêng em đó. Mở ra xem đi".

Ảnh minh họa: Internet

Cô dâu ngơ ngác mở quà để rồi tái mặt với những bức ảnh ngoại tình đầy nóng bỏng của Hải với những ả người tình của anh ta. Ngay lập tức Hải nhận được cái tát cháy má từ cô dâu: "Vậy mà anh nói rằng anh bị vợ phản bội mới ly hôn cơ đó. Đúng là đồ tồi".

Hải tái mặt xấu hổ giữa hội hôn. Mọi con mắt đổ cả về phía Hải xì xào bàn tán. Người bảo anh tồi, người chê anh bội bạc. Còn Ngà, "tặng quà" xong rồi cô mỉm cười quay đi, để lại sau lưng cuộc cãi vã nảy lửa của cô dâu chú rể.