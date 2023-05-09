Nhận cuộc gọi của chị chồng lúc nửa đêm, tôi hoảng loạn vội chạy về cứu chị, có ngờ đâu chị lại vướng phải tình huống ngang trái vô cùng

Tâm sự 09/05/2023 09:10

Nhưng đêm qua, khi đang ngủ thì tôi nhận được điện thoại của chị chồng. Giọng chị ấy gấp gáp, nức nở bảo vợ chồng tôi về cứu chị ấy. Biết có chuyện không hay xảy ra nên tôi vội vã hối thúc chồng về nhà gấp, dù lúc đó là hơn 11 giờ khuya.

Vợ chồng tôi sống ở thành phố. Bố mẹ chồng sống cùng chị chồng ở quê. Chị chồng tôi đã từng ly hôn, đang nuôi 2 đứa con nhỏ. Cuối tháng, vợ chồng tôi lại về chơi, ở lại một ngày và thường cho tiền chị ấy để mua sữa cho cháu. Chồng cũ chị ấy là kẻ vũ phu, lêu lổng, ham chơi. Họ ly hôn khi con gái thứ hai của chị chưa tròn 2 tuổi.

Mối quan hệ giữa tôi và chị chồng rất tốt. Chị chồng hiền hậu, chu đáo, sạch sẽ nên tôi rất thích. Ly hôn chồng rồi, nhìn chị ấy có sức sống, tươi trẻ hẳn ra. Thấy chị ấy yêu đời, tôi cũng mừng thay.

Nhưng đêm qua, khi đang ngủ thì tôi nhận được điện thoại của chị chồng. Giọng chị ấy gấp gáp, nức nở bảo vợ chồng tôi về cứu chị ấy. Biết có chuyện không hay xảy ra nên tôi vội vã hối thúc chồng về nhà gấp, dù lúc đó là hơn 11 giờ khuya.

Nhận cuộc gọi của chị chồng lúc nửa đêm, tôi hoảng loạn vội chạy về cứu chị, có ngờ đâu chị lại vướng phải tình huống ngang trái vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi lái xe về quê cũng hơn 1 tiếng sau. Trước nhà, anh rể cũ vẫn đang cầm khúc gỗ, miệng mắng chửi vợ cũ rồi lấy đá ném vào nhà. Trong nhà, chị chồng khóa cửa, bật điện sáng. Có vài người hàng xóm thấy chồng tôi đến thì mới bỏ về. Họ nói anh rể cũ đang gây rối, đe dọa chị chồng tôi, họ sợ anh ta trong cơn say xỉn làm việc không hay nên mới canh chừng giúp.

Chồng tôi gọi điện cho công an xã xuống làm việc, anh rể cũ mới hậm hực bỏ đi. Anh ta còn đe dọa nếu chị chồng tôi còn dám "léng phéng" với bất cứ gã đàn ông nào, anh ta sẽ "xử đẹp" cả nhà chồng tôi.

Anh ta đi rồi, chị chồng tôi vẫn khóc nức nở vì sợ hãi. Chị ấy nói đang yêu một anh đồng nghiệp và cả hai thường đi chơi, cũng đã bàn đến chuyện tổ chức lễ cưới. Không ngờ chồng cũ chị nhìn thấy và nổi điên lên, đòi đánh chị. Trong khi họ đã ly hôn hơn 2 năm rồi.

Giờ tôi bàn với chồng bán nhà ở quê, đưa cả nhà chồng đến thành phố sống cùng vợ chồng tôi. Nhà tôi rộng rãi, có người giúp việc, bố mẹ chồng cũng nhàn hạ bớt. Nhưng ông bà lại không muốn rời khỏi mảnh đất từ thời tổ tiên để lại. Rồi việc chuyển trường cho hai cháu cũng rắc rối.

Bàn tới bàn lui vẫn không đưa ra hướng giải quyết nào tốt nhất. Mong mọi người cho gia đình tôi lời khuyên.

Ầm ĩ gọi cả nhà chồng đến bắt gian, tôi suýt ngất khi vé tấm chăn ra, nhìn thấy gương mặt của kẻ thứ ba

Ầm ĩ gọi cả nhà chồng đến bắt gian, tôi suýt ngất khi vé tấm chăn ra, nhìn thấy gương mặt của kẻ thứ ba

Tôi quyết định sẽ làm ra ngô ra khoai chuyện này, để bố mẹ anh chứng kiến cảnh tượng anh ngoại tình. Từ nay về sau, anh sẽ không còn dám dở thói trăng hoa.

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