Nhân cơ hội chồng bị tai biến nằm một chỗ, vợ dắt tình nhân kém 15 tuổi về nhà, phản ứng của anh khi phát hiện khiến ai nấy cũng 'choáng váng'

Tâm sự 07/08/2023 05:35

Giờ đến lượt anh ốm, cần được chăm sóc thì vợ lại vội vã ra ngoài tìm người đàn ông khác rồi trơ trẽn tới mức đưa cả nhân tình về nhà thế này. Việc đó khiến anh cảm thấy ớn lạnh.

Có người nói “vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn đến gần thì con nào con nấy bay riêng”. Câu nói đó đúng với cặp vợ chồng anh Hùng, chị Hạ. Cuộc sống của hai vợ chồng vốn rất hạnh phúc, mặn nồng, cả hai còn có một cô con gái.

Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi sau khi anh Hùng bị tai biến, di chứng nặng nề khiến anh mất đi khả năng sinh hoạt bình thường, cần phải nhờ tới sự chăm sóc của vợ. Nhưng nào ngờ, chị Hạ lại công khai đưa người tình 36 tuổi về nhà ngủ để thỏa mãn dục vọng của mình.

Nhân cơ hội chồng bị tai biến nằm một chỗ, vợ dắt tình nhân kém 15 tuổi về nhà, phản ứng của anh khi phát hiện khiến ai nấy cũng 'choáng váng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Cô ấy và người tình ngủ trên gác, còn tôi ngủ một mình ở dưới tầng. Do căn nhà đã xuống cấp nên âm thanh khi hai người làm chuyện đó phát ra trong đêm thanh vắng nghe rất chói tai, như cứa vào lòng tôi vậy. Tôi là một người đàn ông, tôi cũng cần có lòng tự trọng chứ? Tôi đã sống như vậy suốt một năm trời, tâm lý bị ảnh hưởng, tổn hại rất nhiều”, anh Hùng cay đắng nói.

Anh Hùng cho biết thêm, ngày trước khi anh chưa bị tai biến, có một lần chân chị Hạ bị thương, chính anh đã phục vụ cơm nước cho vợ suốt 4 tháng không kêu than. Giờ đến lượt anh ốm, cần được chăm sóc thì vợ lại vội vã ra ngoài tìm người đàn ông khác rồi trơ trẽn tới mức đưa cả nhân tình về nhà thế này. Việc đó khiến anh cảm thấy ớn lạnh.

Con gái của anh Hùng thừa nhận những lời bố nói là sự thật. Chị cảm thấy rất xấu hổ trước hành động của mẹ, nhưng dù chị đã nhiều lần góp ý, khuyên ngăn thì mẹ vẫn nhất quyết làm theo ý mình.

Nhân cơ hội chồng bị tai biến nằm một chỗ, vợ dắt tình nhân kém 15 tuổi về nhà, phản ứng của anh khi phát hiện khiến ai nấy cũng 'choáng váng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trước mặt người hòa giải và lời cáo buộc của chồng con, chị Hạ cúi gằm mặt xuống, chỉ nhấn mạnh việc chồng bị liệt nằm ngủ một mình ở giường dưới, còn chị nằm ở giường trên gác là đúng. Tuy nhiên, lý do tại sao ngoại tình thì chị không chịu nói.

Trước sức ép của mọi người, chị Hạ gọi điện cho nhân tình kém tuổi, yêu cầu anh ta đến nhà với mình để giải thích nhưng anh ta lại “lặn mất tăm”. Trong cơn tuyệt vọng, chị Hạ cùng con gái và người hòa giải đi tìm tình nhân của mình để đối chất nhưng vẫn không tìm thấy anh ta, cho nên cả nhóm phải đi về, còn chị Hạ đặc biệt chán nản, buồn bã khi bị tình nhân bỏ rơi.

Cuối cùng, chị cũng nhận ra gã tình nhân kia không thật lòng yêu thương chị, chẳng qua là chỉ đang lợi dụng chị mà thôi. Còn về phía anh Hùng, mặc dù vợ có những hành động quá đáng nhưng anh vẫn rộng lòng tha thứ cho vợ. Chỉ cần vợ cắt đứt liên lạc với gã tình nhân trẻ tuổi kia, đối xử tốt với anh thì anh có thể buông bỏ quá khứ.

Nhân cơ hội chồng bị tai biến nằm một chỗ, vợ dắt tình nhân kém 15 tuổi về nhà, phản ứng của anh khi phát hiện khiến ai nấy cũng 'choáng váng' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Suy nghĩ một lúc, trước mặt người hòa giải và chồng con rằng chị Hạ nói rằng chị đã nhận thức được lỗi lầm của mình và nhìn rõ bộ mặt giả đối của tình nhân, đồng thời chị cũng hứa sau này sẽ đối xử tốt với chồng và không làm những chuyện lố bịch đó nữa. Nghe vậy, mặt của anh Hùng giãn ra, tình cảm vợ chồng cuối cùng cũng được hàn gắn.

Sau nửa năm chồng qua đời, đêm ấy anh trai của chồng bất ngờ gõ cửa, buông lời đề nghị 'sảy cha còn chú, để anh làm chồng em’ khiến tôi sững người

Sau nửa năm chồng qua đời, đêm ấy anh trai của chồng bất ngờ gõ cửa, buông lời đề nghị 'sảy cha còn chú, để anh làm chồng em’ khiến tôi sững người

Chuyện tình cảm của em truân chuyên lắm. Vợ chồng em yêu nhau 4 năm mới kết hôn. Thời điểm đó, bọn em lăn ra làm để kiếm tiền. Dự định sau này sẽ mua nhà và có một số vốn để ổn định cuộc sống. Lúc đầu bọn em đã tính toán như thế, nào ngờ bọn em cưới chưa được bao lâu, nhà chồng em lại xảy ra chuyện.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 13 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 43 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 58 phút trước
Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà