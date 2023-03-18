Nhắm tuột mắt lấy anh xe ôm làm chồng, đến ngày đưa dâu về nhà chồng, vợ trẻ sốc tột độ khi đứng trước căn nhà bề thế cùng câu nói khó tin

Tâm sự 18/03/2023 03:20

Tưởng chừng như cuộc đời đưa đẩy, cô chẳng một ngày bình yên. Trong lúc định mệnh khiến cô tự hành hạ chính mình, bỗng nhiên đưa anh đến...

Đến giờ, tôi vẫn nghĩ những chuyện đã xảy ra với mình chỉ có trong mơ hoặc một bộ phim truyền hình nào đó. Chỉ còn một tháng nữa, tôi và người yêu sẽ tổ chức đám cưới. Nghĩ lại chuyện tình cảm này, tôi thấy mình thực sự may mắn.

Một năm trước, tôi và người yêu quen nhau trong một tình huống rất bất ngờ. Hôm ấy, tôi đến quán rượu để uống vì bị người yêu cũ phản bội. Bản thân không phải người có tửu lượng giỏi, tôi uống một chai đã say bí tỷ. Lúc ra về, thấy một người đang đứng ở cửa quán rượu, tôi cứ ngỡ là xe ôm nên lên xe bảo chở đến cây cầu gần nhà.

Thả tôi xuống cây cầu, anh rời đi. Nhưng một lúc sau, anh vội vã quay lại rồi đột nhiên hét lên: “Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về. Đừng làm gì dại dột”. Câu nói đó của anh khiến tôi phì cười. Thật ra tôi chỉ muốn đứng hóng gió và quên hết đau khổ chứ không có ý định nhảy cầu như anh nghĩ.

Nhắm tuột mắt lấy anh xe ôm làm chồng, đến ngày đưa dâu về nhà chồng, vợ trẻ sốc tột độ khi đứng trước căn nhà bề thế cùng câu nói khó tin - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thấy người đàn ông ấy khá tốt bụng, tôi rủ anh ở lại nói chuyện đến hết đêm. Sau hôm đó, tôi và anh nói chuyện qua lại và yêu nhau từ lúc nào không biết.

Hôm ấy, tôi đến quán rượu để uống vì bị người yêu cũ phản bội. Ảnh minh họa: Internet

Vì cứ đinh ninh người yêu là xe ôm nên tôi không bao giờ hỏi anh làm gì. Mỗi khi anh nói bận đi công việc, tôi lại nghĩ là anh phải chở khách. Nhiều khi anh hỏi:

“Em không sợ anh nghèo, không đủ tiền nuôi vợ con à”.

Tôi lại lạc quan:

“Tiền ở hai bàn tay mình, em chỉ cần anh có ý chí thôi”.

Thế là người yêu tôi lại cười đắc chí, anh bảo đây là lần đầu anh thấy một người con gái không thực dụng.

Quen nhau được gần một năm thì anh cầu hôn tôi. Còn nhớ hôm ấy, anh mời tôi đến nhà hàng sang trọng lắm. Lúc bước chân vào đó, tôi còn định chạy ra vì sợ người yêu tốn tiền. Nhưng người yêu tôi bảo anh có thẻ giảm giá nên tôi không cần lo vấn đề tiền bạc.

Sau khi ăn xong bữa tối, anh quỳ xuống cầu hôn tôi trước sự ngỡ ngàng của tôi. Chiếc nhẫn anh cầu hôn tôi là một chiếc nhẫn đính kim cương nhìn rất đẹp. Vậy mà khi ấy, tôi còn khù khờ đến nỗi nghĩ rằng đó là nhẫn vàng trắng đính đá phía trên.

Nhắm tuột mắt lấy anh xe ôm làm chồng, đến ngày đưa dâu về nhà chồng, vợ trẻ sốc tột độ khi đứng trước căn nhà bề thế cùng câu nói khó tin - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôm về nhà người yêu ra mắt, tôi choáng ngợp khi thấy căn biệt thự đồ sộ của nhà anh. Lúc đó, người yêu tôi mới cười lớn thú nhận bố mẹ anh kinh doanh bất động sản. Còn anh cũng đang tiếp quản một công ty con của gia đình. Hôm ấy anh đứng ở cửa đợi bạn, thấy tôi hiểu lầm là xe ôm nên cũng muốn thử lòng.

Nghe người yêu nói, tôi lại thấy tự hào vì ít nhất mình cũng xứng đáng khi không ham mê tiền tài, vật chất. Bây giờ tôi cảm thấy mãn nguyện lắm. Đôi khi cứ vô tư, đơn giản lại nhận được những điều tốt đẹp phải không mọi người?

 

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Nhiều lần, vì quá yếu lòng và đau khổ, tôi chưa bao giờ muốn dẹp bỏ tất cả và ra đi như lúc này, nhưng rồi tôi nhìn lại.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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