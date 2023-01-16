Nhà vừa xây xong, chồng đột ngột đón mẹ con chị hàng xóm về ở trong căn phòng đẹp nhất, đến lúc biết lý do tôi mới hoảng hốt

Tuần vừa rồi ngôi nhà xây xong, chúng tôi dọn lên nhà mới sống. Khi tôi định chuyển đồ đạc vào căn phòng to đẹp nhất thì chồng ngăn lại, nói là đã có người ở rồi.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 6 năm nay, có một bé gái, gia đình sống rất hạnh phúc. Chồng tôi là người hiền lành chăm chỉ làm ăn và sống đạo đức. Đầu năm nay, chồng tôi quyết định mua lại ngôi nhà mà gia đình đang ở trọ, sau đó đ.ập đi xây lại thành nhà 3 tầng to đẹp. Toàn bộ tiền mua đất làm nhà đều do chồng tôi bỏ ra. Tuần vừa rồi ngôi nhà xây xong, chúng tôi dọn lên nhà mới sống. Khi tôi định chuyển đồ đạc vào căn phòng to đẹp nhất thì chồng ngăn lại, nói là đã có người ở rồi. Tôi nghĩ là chồng định đón mẹ già ở dưới quê lên để chăm sóc. Tôi phản đối ngay lập tức, nào ngờ chồng lắc đầu nói không phải.

Anh bảo đón mẹ con chị Thu hàng xóm đến sống. Tôi ngơ ngác hỏi, chị ta ai mà đến sống ở nhà của chúng ta? Đến lúc này chồng mới chịu thú nhận chuyện đồng trời, đứa con 2 tuổi của chị ấy chính là con của anh. Toàn bộ tiền mua đất xây nhà là do chị Thu bỏ ra, còn vợ chồng tôi không có gì cả. Ảnh minh họa: Internet Tôi không tin những lời chồng nói thì anh đưa ra một cuốn sổ ghi chép những khoản tiền chồng nhận từ chị Thu và có chữ ký đầy đủ của 2 bên. Tôi choáng váng đầu óc rồi hỏi: “Thế tiền lương, tiền đi làm cả 10 năm khi chưa cưới vợ đâu?”.

Chồng nói khi chưa cưới vợ, làm được đồng nào ăn tiêu hết, lấy đâu mà tiết kiệm. Sau khi lấy vợ, lương tháng anh được có 8 triệu, mỗi tháng đưa vợ 7 triệu rồi còn gì. Chồng từng bảo với vợ lương anh mỗi tháng hơn 20 triệu, anh giữ lại một khoản để làm việc lớn mà? Chồng bảo nói dối vợ cho oai, chứ lương nhân viên văn phòng thấp lắm. Thì ra hạnh phúc bao lâu nay của vợ chồng tôi là sống trong sự dối trá của chồng ư? Sau khi sự thật sáng tỏ, chồng đưa cho tôi tờ đơn ly hôn và yêu cầu ký vào làm tôi choáng váng đến ngất lên ngất xuống nhiều lần. Cú đả kích này quá lớn, ròng rã xây nhà gần một năm trời, giờ thì lại để cho người ta ở, còn tôi phải ra đường. Ảnh minh họa: Internet Điều đau đớn nhất là cuốn sổ đỏ lại đứng tên chị Thu, đã tin chồng quá mức, để giờ đây bị đuổi ra đường như một con ngốc. Chẳng lẽ tôi mất tất cả sao?

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