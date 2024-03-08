Người phụ nữ ngược đãi bản thân, chắc chắn sẽ không có hai điều này

Tâm sự 08/03/2024 14:17

Một buổi sáng bạn dậy thật sớm chuẩn bị để đi làm thì con bạn khóc ầm lên, níu áo mẹ và đòi mẹ nằm xuống gãi lưng. Thế rồi bạn nổi cáu, đét cho con một cái vào mông. Và bé khóc ầm lên. Lập tức cơn nóng giận và chán nản kéo tới. Bạn mang tất cả những cảm xúc tiêu cực đó đến chỗ làm, kéo theo hệ lụy cả một ngày chán nản, xui xẻo liên tiếp. Những tình thế này trong cuộc sống rất nhiều, nó chính là sự phản ảnh của nội tâm mỗi người.

Cho dù tư tưởng trọng nam khinh nữ trong xã hội hôm nay đã bị làm cho lu mờ, phụ nữ đã đạt được sự bình đẳng giới so với đàn ông nhưng họ vẫn bị những áp lực vô hình. Ví dụ như giỏi thì bị ghét, xinh đẹp lại bị cho là não ngắn, không được phép giỏi hơn chồng, lúc nào cũng phải giữ sự duyên dáng, nhẹ nhàng… Vậy thật khó để được là chính mình. Nhưng phụ nữ thông minh sẽ rất khó để những cơn nóng giận vụn vặt làm cho điêu đứng.

Có hai cách để bạn trở thành người yêu thương bản thân đúng cách.

Hãy tự tin và độc lập

Hẳn nhiên đây không phải là một chủ đề mới lạ, thậm chí nó quá cũ. Nhưng lại không bao giờ là thiếu đối với nữ giới thời nay. Trước những biến động, sự khó lường của đời sống hiện tại thì việc có cho mình tự chủ, tự tin sẽ làm cho chị em trở nên độc lập. Vì khi có được sự độc lập, phụ nữ sẽ không sống kiểu thụ hưởng cuộc sống. Họ sẽ không phụ thuộc vào ai cũng như không muốn ai lệ thuộc vào họ. Vì một khi có được điều này rồi thì cuộc sống của họ sẽ không còn thăng trầm nữa. Họ biết cách xử lý để bản thân không ảnh hưởng lên xuống bởi những tiêu cực hay những niềm vui thái quá.

Bạn sẽ thấy trong đời, luôn có hai kiểu phụ nữ đối ngược nhau. Đó là một kiểu luôn toát lên sự bình yên, may mắn; còn một kiểu lại luôn cho thấy sự tiêu cực, mệt mỏi. Cả hai sắc thái này đều xuất phát từ thái độ sống và sự lựa chọn của mỗi người.

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Ảnh minh họa: Internet

Rèn luyện ý chí để trở nên mạnh mẽ

Phần lớn chúng ta đều muốn rất nhiều thứ, thậm chí muốn nhiều hơn cái mà bản thân ta thực sự có. Nhưng phụ nữ nên nhớ mong muốn chỉ là mong muốn, cho tới khi hành động mới biến mong muốn ấy trở thành sự thật. 

Một trong những đặc điểm để biết người phụ nữ có số mệnh tốt hay không, họ sẽ kiên định với suy nghĩ của mình, với điều mà mình đã vạch ra và vươn tới bằng mọi cách. Và tất nhiên, quá trình này không hề dễ dàng, sẽ có nhiều người nản chí mà bỏ cuộc. Nhưng thành công chỉ dành cho ai kiên trì. 

Không bao giờ có chuyện một phụ nữ không đạt được hạnh phúc ngay cả khi họ vẫn kiên trì, chăm chỉ.

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