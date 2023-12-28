Ngủ lại nhà bạn trai, nửa đêm đi vệ sinh, tôi hét thất thanh khi thấy 2 bóng người trên ghế sofa ở phòng khách

Tâm sự 28/12/2023 04:00

Hai người trước mặt giật mình nhảy khỏi ghế tìm quần áo mặc vào. Quân trong phòng ngủ cũng chạy ra xem chuyện gì. Tôi không thể chấp nhận được chuyện này. Mọi chuyện lâm vào tình cảm khó xử...

Tôi và Quân xác định quan hệ yêu đương hơn một năm. Tôi dù đã đi làm nhưng vẫn sống cùng bố mẹ và vợ chồng em trai. Dù tôi đã trưởng thành nhưng bố mẹ vẫn không thích tôi qua đêm bên ngoài, ông bà “giữ” con gái rất nghiêm. Dù hẹn hò với bạn trai nhưng vẫn cố gắng hiểu cho bố mẹ.

Nhưng tới tuổi này rồi, tôi vẫn có lúc muốn qua đêm bên ngoài cùng Quân. Những lúc như thế, tôi phải nhờ vả nhỏ bạn thân gọi điện xin bố mẹ tôi cho tôi sang nhà nó ngủ. Tôi và nó chơi với nhau từ thời cấp 1, bố mẹ tôi rất quý và tin tưởng nó.

Nói về Quân, anh có một anh trai, cả hai ở cùng nhà, đều chưa kết hôn. Quân thường đưa tôi về nhà ngủ lại khi anh trai đi vắng. Một lần, tôi và Quân sau khi tham dự tiệc cưới của bạn thì về nhà anh. Chúng tôi tiếp tục uống thêm vài ly rồi âu yếm, ôm nhau vào phòng ngủ. Đến nửa đêm tỉnh dậy, tôi muốn ra ngoài tìm nước uống. Nhưng vừa đi tới phòng khách thì tôi hoảng hốt thấy hai người đang quấn lấy nhau trên sofa. Tôi vốn sợ ma, giờ lại thấy người lạ trong bóng tối thì càng hoảng loạn, hét lên thất thanh. Hai người trước mặt giật mình nhảy khỏi ghế tìm quần áo mặc vào. Quân trong phòng ngủ cũng chạy ra xem chuyện gì.

Ngủ lại nhà bạn trai, nửa đêm đi vệ sinh, tôi hét thất thanh khi thấy 2 bóng người trên ghế sofa ở phòng khách - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi đèn sáng lên, tôi ngỡ ngàng thấy hai người trước mắt là anh trai của Quân và em dâu của tôi. Tôi không thể tin vào mắt mình, sao chuyện này có thể xảy ra? Thấy rõ mặt tôi, em dâu tái mặt hoảng hốt, lắp bắp giải thích mọi chuyện không như tôi nghĩ. Nhưng rõ ràng những gì tôi thấy mới là sự thật.

Bốn người chúng tôi bất ngờ nhìn nhau. Tôi không rõ về anh trai của Quân, nhưng có lẽ phải có người đưa mới có người đẩy, cả hai người họ đều tôi tình anh nguyện. Tôi thật sự rất tức giận, vì sao em dâu có thể phản bội em trai của tôi. Tôi còn hăm he sẽ để cả nhà biết chuyện này, không thể im lặng được.

Thấy tôi điên cuồng chất vấn, hăm dọa, em dâu cũng chẳng giả hiền lành nữa. Cô ta gào lên:

“Chị cứ đi nói hết đi rồi tôi sẽ nói với cả dòng họ rằng vì sao tôi lại ngoại tình. Là vì em trai chị bị yếu sinh lý, mỗi lần chỉ được mấy phút. Anh ta còn nhu nhược quỳ lạy van xin tôi đừng bỏ anh ta nữa. Chị muốn em trai và gia đình mình mất mặt thì cứ việc. Tôi nói thật, tôi chấp nhận không ly hôn với anh ta đã là may mắn cho cả nhà chị rồi!”.

Ngủ lại nhà bạn trai, nửa đêm đi vệ sinh, tôi hét thất thanh khi thấy 2 bóng người trên ghế sofa ở phòng khách - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi choáng váng nhìn bộ dáng đáng sợ của em dâu. Tôi vừa bàng hoàng vừa thấy thương cho em trai của mình. Sau đó, tôi và Quân cũng thấy không biết phải nói chuyện với nhau thế nào. Dù sao cũng là anh của Quân không hiểu lý lẽ mà qua lại với phụ nữ có chồng. Tôi không thể chấp nhận được chuyện này. Mọi chuyện lâm vào tình cảm khó xử, dù là chuyện của vợ chồng em trai tôi hay là chuyện của tôi và bạn trai. Giờ tôi phải làm sao đây?

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự chồng ngoại tình

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