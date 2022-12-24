Ngủ lại nhà anh trai, nửa đêm nghe tiếng chị dâu khóc lóc thảm thiết trong phòng, đẩy cửa ngó mắt vào xem tôi sửng sốt vô cùng khi phát hiện sở thích quái đản của anh trai

Tâm sự 24/12/2022 06:24

Không ngờ anh tôi lại có sở thích quái đản đến vậy, thảo nào mỗi lần ngồi tâm sự chị dâu đều chán ghét chồng đến vậy. Đứng bên ngoài nghe thấy tiếng khóc của chị dâu mà tôi đau vô cùng chỉ muốn chạy vào quát mắng thẳng vào mặt anh trai.

Khi anh trai lấy vợ, tôi phải thuê phòng bên ngoài để sống, bởi anh ấy không thích phải chứng kiến cảnh chị dâu em chồng cãi vã chia nhau từng việc nhà. Hàng tháng được anh trai trả tiền phòng trọ nên tôi mới chịu ra ngoài ở.

Từ ngày ở riêng, tình cảm chị em tôi rất tốt, cuối tuần nào chị ấy cũng làm món ngon và rủ tôi qua ăn. Nhìn cảnh anh trai quấn quýt bên chị dâu mà tôi ước ao sau này cũng lấy được người chồng tâm lý như anh mình.

Những khi chỉ có hai chị em ngồi tâm sự với nhau, tôi bảo rất ghen tỵ với chị dâu vì lấy được ông anh trai tuyệt vời của mình. Thế nhưng chị lại cười méo miệng mà nói “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Câu nói của chị dâu tỏ ý chê anh trai khiến tôi rất khó chịu. Tôi trách chị dâu may mắn mới lấy được ông chồng đẹp trai kiếm tiền giỏi lại yêu thương vợ thế mà còn chê bai nữa.

Nói xong tôi đứng phắt dậy định bỏ về nhưng chị dâu kéo tay và nói là hãy ngủ lại một đêm để biết con người thật của anh trai tôi. Nghe những lời nói đó khiến tôi rất tò mò, không hiểu anh mình đã làm gì nên tội để chị dâu nói xấu như vậy.

Ngủ lại nhà anh trai, nửa đêm nghe tiếng chị dâu khóc lóc thảm thiết trong phòng, đẩy cửa ngó mắt vào xem tôi sửng sốt vô cùng khi phát hiện sở thích quái đản của anh trai - Ảnh 1
Khi chỉ có hai chị em ngồi tâm sự với nhau, tôi bảo rất ghen tỵ với chị dâu vì lấy được ông anh trai tuyệt vời của mình - Ảnh minh họa: Internet

Buổi tối đến 9h tôi chưa chịu về, anh trai nóng ruột liên tục đuổi về, thế nhưng tôi bảo ở chủ nhật nào mấy người thanh niên trọ phòng bên cạnh cũng nhậu suốt đêm không ngủ nổi. Nên muốn ở lại nhà anh chị ngủ một buổi cho ngon giấc. Không thể đuổi em gái về nên chị dâu đã chuẩn bị phòng cho tôi ngủ.

Đang ngủ ngon giấc thì tôi nghe thấy tiếng roi, rồi tiếng khóc của chị dâu và những lời cầu xin rất thảm thiết. Tôi choàng tỉnh dậy vội chạy sang xem xảy ra chuyện gì. Phòng anh chị đóng kín nhưng bên trong vẫn sáng đèn nên tôi liều mình đẩy cửa hé ra một khe nhỏ, tôi ngó mắt vào xem thì vô cùng sốc. Cả hai đều không mặc quần áo nhưng chị dâu thì quỳ dưới đất, tay bị trói đằng sau, anh trai tôi thì dùng roi da và đang quất túi bụi vào chị.

Ngủ lại nhà anh trai, nửa đêm nghe tiếng chị dâu khóc lóc thảm thiết trong phòng, đẩy cửa ngó mắt vào xem tôi sửng sốt vô cùng khi phát hiện sở thích quái đản của anh trai - Ảnh 2
Không ngờ anh tôi lại có sở thích quái đản đến vậy, thảo nào mỗi lần ngồi tâm sự chị dâu đều chán ghét chồng đến vậy - Ảnh minh họa: Internet

Không ngờ anh tôi lại có sở thích quái đản đến vậy, thảo nào mỗi lần ngồi tâm sự chị dâu đều chán ghét chồng đến vậy. Đứng bên ngoài nghe thấy tiếng khóc của chị dâu mà tôi đau vô cùng chỉ muốn chạy vào quát mắng thẳng vào mặt anh trai. Nhưng tôi không đủ dũng cảm, cũng xấu hổ vô cùng.

Nếu tôi biết anh trai sai trái mà im lặng, cứ để chị dâu chịu khổ thế này cũng không phải cách. Bởi có ngày chị chịu nhục hết nổi thì gia đình sẽ tan nát lúc nào không hay. Theo mọi người tôi phải làm sao  để anh trai từ bỏ những sở thích t.ình d.ục quái đản kia đây?

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Kéo tuột tôi vào phòng ngủ, chúng tôi lao vào nhau như những kẻ đói khát. Tôi đê mê trong vòng tay, mùi hương và sự ấm áp của anh ta. Không biết đã bao lâu rồi tôi mới có một cuộc ân ái nồng nàn, thỏa mãn đến thế.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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