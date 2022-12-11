Anh tâm sự anh yêu tôi vì tôi có tuổi trẻ, điều quý giá nhất của tuổi trẻ chính là sự hồn nhiên, ngây thơ. Anh bảo tôi sau này cũng đừng trở nên tinh ranh xảo quyệt mà tính kế với anh như mấy mụ gái già, cứ ngoan mãi như đứa trẻ là anh không dứt ra được, rồi dần dần anh sẽ nghĩ cách bỏ vợ để đường đường chính chính lấy tôi.

Khi đỗ Đại học Thương Mại Hà Nội, bước sang năm thứ hai tôi lại vướng phải tình già, tưởng rằng mình có một tình yêu đích thực. Mối nhân duyên vô tình như định mệnh lại một lần khiến tôi chấp nhận yêu người lớn hơn 20 tuổi. Nghĩ rằng mình sẽ được yêu thương và nuông chiều hơn. Tất cả mọi chuyện tôi không dấu anh ta bất cứ điều gì bởi từ khi tán tỉnh tôi anh ta quá đỗi tình cảm và dành cho tôi nhiều bất ngờ, hàng tháng chu cấp tiền cho tôi tiêu xài, thuê trọ và chưa kể tiền mua đồ tặng tôi...

Tôi đối với anh không hiểu sao luôn rất tin tưởng. Có lẽ bởi vì anh luôn giữ lời, chưa từng lừa tôi đến một lần, anh bảo làm gì nhất định sẽ làm nấy, không bao giờ nói hai lời. Chỉ có đúng chuyện ly dị vợ là anh chưa làm được thôi.

Tôi cũng hiểu ly hôn là một chuyện phức tạp, nhất là với người có nhiều tài sản như anh nên tôi không thúc giục, cứ ngoan ngoãn ở chốn phòng nhì chờ đợi anh. Thế nhưng anh lại muốn ruồng bỏ tôi, vì mới đây anh phát hiện trước khi đến với anh, tôi từng yêu một người, đã có quan hệ tình dục với người đó (như tôi đã kể)..

Tình cảm khi ấy của tôi là một sai lầm, tôi cũng đã rất dằn vặt bản thân vì trót trao gửi sai người. Tôi nói với anh đó là chuyện khiến tôi hối hận nhất, nhưng anh không thông cảm, còn dằn vặt tôi. Nhiều lúc uống say anh bảo không thể chịu được khi nghĩ đến cảnh tôi ngây thơ tươi trẻ của anh mà lại có lúc trên giường với thằng khác.

Rồi dần dần anh ít đến chỗ tôi, chắc là do anh giận tôi, mặc cho tôi khóc vì anh rất nhiều....Thời gian trôi đi, ngày này, tháng khác.... vẫn không tin tức không hỏi han có lẽ cuộc tình của tôi đã chấm dứt ở đây? Có phải chúng tôi kết thúc thật rồi không? Có lẽ từ nay về sau tôi không còn dám tin vào tình yêu nữa...