Nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng trốn dưới gầm giường để bắt gian tại trận, nằm im suốt 8 tiếng đồng hồ, khi nghe được tiếng bước chân anh lao ra như gió và cái kết

Tâm sự 16/10/2023 06:35

Đúng như dự đoán, vợ anh đã đưa một người đàn ông về nhà. Tức giận đùng đùng, anh từ gầm giường lồm cồm bò lên trước sự ngỡ ngàng bàng hoàng của Tuyết và người tình - người đàn ông bên cạnh cô.

Anh Quý và vợ là cô Tuyết trở thành vợ chồng trước tuổi 18. Nhưng do luật hôn nhân quy định độ tuổi kết hôn không được sớm hơn 20 tuổi đối với nam và 18 tuổi đối với nữ nên khi đó họ vẫn chưa thể đăng ký kết hôn. Họ chỉ đành tỏ chức một bữa tiệc nhỏ như để ra mặt bạn bè và gia đình.

Sau 6 năm chung sống cùng nhau, cả hai đã có một cậu con trai. Nhưng mối quan hệ giữa hai vợ chồng trở nên bất hòa, thường xuyên cãi vã. Nhiều khi quá mệt mỏi Tuyết đã đề nghị chồng chia tay. Cô nói rằng dù sao cả hai cũng chưa có đăng ký kết hôn nên chia tay cũng đơn giản, không có gì lằng nhằng đến pháp luật. Tuy nhiên, anh Quý lại không đồng ý với đề nghị đó.

Nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng trốn dưới gầm giường để bắt gian tại trận, nằm im suốt 8 tiếng đồng hồ, khi nghe được tiếng bước chân anh lao ra như gió và cái kết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Biết không thay đổi được ý định của chồng, Tuyết mặc kệ tất cả, bỏ lên thành phố làm nhân viên bán hàng trong một siêu thị. Thấy thái độ của Tuyết lạnh nhạt dần, anh Quý đã nghi ngờ vợ mình có người đàn ông khác ở bên ngoài. Anh ta liền bí mật theo dõi vợ ở nơi cô làm việc. Anh thấy khi tan làm, Tuyết đã không về nhà luôn mà lên xe cùng một người đàn ông. anh Quý quyết định đi theo để bắt quả tang tại trận nhưng cuối cùng anh ta lại bị lạc đường.

Vẫn không từ bỏ ý định "bắt gian", anh Quý đã nghĩ ra một kế sách. Anh nói dối vợ là sẽ đi cùng với một người bạn ra ngoài kiếm việc làm, mất vài ngày không về nhà. Nghe thế cô vợ có vẻ hào hứng ủng hộ anh.

Dĩ nhiên anh chẳng đi đâu mà thuê một khách sạn gần nhà để thực hiện kế hoạch nung nấu đã lâu của mình. Hôm ấy, anh ta xách vali ra khỏi nhà như kế hoạch. Nghĩ ở khách sạn sẽ bất tiện cho việc bắt gian, anh Quý quyết định trở về nhà và trốn dưới gầm giường chờ "thời cơ" đến.

Nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng trốn dưới gầm giường để bắt gian tại trận, nằm im suốt 8 tiếng đồng hồ, khi nghe được tiếng bước chân anh lao ra như gió và cái kết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí, Quý còn tính đến trường hợp anh ngủ quên dưới gầm giường mà lỡ mất việc nên đã cố tình làm vòi nước rỉ nước. Tuyết chắc chắn sẽ gây ra tiếng động ồn ào khi cô ấy về nhà.

Vậy là kế hoạch được triển khai. Sau khi ăn lót dạ một chút, anh Quý chui xuống gầm giường ngủ 8 tiếng đợi vợ và tình nhân về.

Đúng như dự đoán, vợ anh đã đưa một người đàn ông về nhà. Tức giận đùng đùng, anh từ gầm giường lồm cồm bò lên trước sự ngỡ ngàng bàng hoàng của Tuyết và người tình - người đàn ông bên cạnh cô.

Nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng trốn dưới gầm giường để bắt gian tại trận, nằm im suốt 8 tiếng đồng hồ, khi nghe được tiếng bước chân anh lao ra như gió và cái kết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Máu ghen trong người bùng phát, anh Quý lao đến đánh người đàn ông tới tấp. Người đàn ông kia sợ hãi ôm vết thương bỏ chạy. Vợ anh cũng chạy đến can ngăn.

Sau đó anh mới bình tĩnh lại một chút. Cả hai người nói chuyện trong phòng, anh Quý yêu cầu vợ bỏ thói lăng nhăng mà hãy yên phận làm mẹ, làm vợ anh. Nhưng một lúc sau, cả gia đình nhà họ ập đến đòi kiện anh và đang chờ phân xử tại tòa. Tội ngoại tình ai cũng biết nhưng tội gây thương tích lại khiến anh bị gọi tên.

Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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