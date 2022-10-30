Do chứng kiến nhiều cảnh gia đình tan nát vì giúp việc nên khi chọn giúp việc tôi đã rất cẩn thận. Tôi cố gắng chọn một chị tuổi đã ngoài 35, ngoại hình lại thô kệch và xấu xí với niềm tin rằng chồng mình sẽ không bao giờ sa ngã vì một người như thế.

Tôi cưới chồng được 2 năm, anh vốn là người hiền lành, thương yêu vợ con nên tôi luôn cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có. Vì công việc khá bận rộn nên tôi thuê giúp việc để chăm lo cho gia đình

Ban đầu khi tôi mới thăng chức, chồng có cằn nhằn với tôi chuyện tôi đi sớm về khuya nhưng sau khi tôi tâm sự thì chồng cũng bớt dần. Mà kể cũng hay, từ ngày có giúp việc, chồng tôi trông béo hẳn ra, người lúc nào cũng phơi phới xuân thì nên tôi yên tâm lắm.

Từ ngày có người giúp việc, tôi có nhiều thời gian cho công việc hơn, sự nghiệp của tôi cũng thăng tiến nhanh hơn, đồng nghĩa với việc thời gian tôi về nhà ít hơn. Tuy không có thời gian cho gia đình nhưng tôi tin tưởng chồng mình vẫn được chăm sóc chu đáo bởi tay chị giúp việc.

Cưới nhau được hơn 1 năm thì chồng tôi nói muốn có con, tôi thì sự nghiệp đã tạm ổn nên cũng muốn sản xuất 1 đứa cho vui cửa, vui nhà. Chẳng hiểu sao thả bao lâu nhưng con vẫn chưa về với 2 vợ chồng tôi. Tôi bèn rủ chồng đi khám, sau khi khám xong do có việc bận phải về công ty nên chồng tôi ở lại lấy kết quả.

Tối về tôi có hỏi lại chồng nhưng anh bảo là kết quả bình thường, không có gì phải lo. Tôi cũng yên tâm phần nào, nhưng kể từ hôm ấy trở đi, tôi thấy chồng có nhiều thay đổi. Anh ít quan tâm vợ hơn, tần suất 2 vợ chồng bên nhau cũng giảm dần. Biết như thế, nhưng do bận công việc nên tôi cũng đành bỏ qua.

Rồi công việc của tôi gặp trắc trở, tôi làm hỏng một hợp đồng của công ty với đối tác nước ngoài và phải đền hơn 1 tỉ đồng. Vậy là bao nhiêu vốn liếng dành dụm được tôi đều phải bỏ ra cho phi vụ này, không chỉ thế tôi còn bị đuổi việc khỏi công ty.

Sau khị bị đuổi việc, tôi cố gắng tìm kiếm vài chỗ mới nhưng quả thật rất khó khăn, vì tôi đã từng mắc sai lầm nên mọi người đều dè chừng và không muốn tuyển tôi vào công ty. Có thể nói, đây là khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi. Và cũng chính vào lúc này, tôi phát hiện ra một chuyện tày trời mà trước nay tôi chứ hề nghĩ đến. Chồng tôi ngoại tình, và tình nhân của anh không ai khác chính là chị giúp việc vừa già, vừa xấu kia.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi vô tình phát hiện được chuyện anh ngoại tình do một buổi tối khi tôi trở dậy giữa đêm và không thấy chồng đâu, tôi ra ngoài đi tìm, khi qua phòng giúp việc tôi nghe thấy tiếng 2 người đang thì thầm với nhau. Đẩy cửa bước vào, tôi không còn tin vào mắt mình khi thấy 2 thân hình lõa thể đang quấn vào với nhau.

Quá đau khổ, tôi lao vào tát chồng và lớn tiếng trách mắng:

- Anh là đồ tồi, vì sao ai lại phản bội tôi trong lúc tôi khó khăn nhất để đến với một người như thế?

- Cô thấy gần 1 năm qua cô có giống một người vợ hay không? Hơn 1 năm qua người chăm sóc tôi là chị ấy, tại sao tôi không thể? Chồng tôi cười khẩy đáp lại.

Biết mình đuối lý, tôi quay sang mắng nhiếc người giúp việc.

- Chị là loại phụ nữ lăng loan, vì sao chị lại dám quyến rũ chồng tôi.

- Tại sao chị không thể khi em là một người phụ nữ không thể sinh con lại không biết chăm lo cho gia đình. Chị biết em mới làm mất của nhà một khoản kha khá, giờ lại đang thất nghiệp, chị nghĩ em với chị, chuẩn bị đổi vai đi là vừa, vì chị đã mang trong mình giọt máu của anh ấy.

Nghe người giúp việc nói đến đây, trái tim tôi như bị ai bóp chặt, vỡ tan ra từng mảnh. Tôi cười ra nước mắt và biết rằng mình sẽ không thể cứu vãn được gì từ gia đình này nữa. Tôi chấp nhận buông tay, nhưng trước khi buông tay tôi muốn 2 con người bội bạc này phải nếm đau khổ. Mọi người bảo tôi nên làm gì bây giờ?