Nghi ngờ chồng ngoại tình đằng sau lưng, tôi lén kiểm tra điện thoại rồi 'khóc nấc lên từng cơn' khi thấy cuộc đối thoại với người này

Tâm sự 10/02/2023 04:05

Tối qua, tôi canh lúc chồng đi tắm để kiểm tra điện thoại của anh. Đây là việc mà tôi chưa từng làm trong suốt 4 năm chung sống. Mật khẩu điện thoại của chồng và của tôi là ngày tháng năm sinh của con trai nên tôi nhanh chóng mở khóa và vào xem tin nhắn của anh.

Hiện tại, chồng tôi đang là trụ cột gia đình nên tôi luôn cố gắng chu toàn việc nhà cửa để anh yên tâm làm việc, phấn đấu. Dù công việc bận rộn nhưng chồng tôi luôn nhớ các ngày lễ và quan tâm đến vợ. Ngày lễ nào, anh cũng tặng quà, tặng hoa hoặc đưa vợ con đi chơi. Nhờ vậy mà sống chung với nhau đã lâu nhưng tình cảm vợ chồng tôi vẫn luôn đầm ấm, hạnh phúc.

Thế mà đợt này, chồng tôi lại thường xuyên lạnh nhạt với vợ. Anh đi sớm về khuya và tự chuyển qua phòng bên cạnh ngủ với lý do làm việc thâu đêm, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mẹ con tôi. Ngay cả ngày sinh nhật của tôi, anh cũng quên, không quà gì. Đây là điều khiến tôi nghi ngờ, thất vọng nhất.

Nghi ngờ chồng ngoại tình đằng sau lưng, tôi lén kiểm tra điện thoại rồi 'khóc nấc lên từng cơn' khi thấy cuộc đối thoại với người này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tối qua, tôi canh lúc chồng đi tắm để kiểm tra điện thoại của anh. Đây là việc mà tôi chưa từng làm trong suốt 4 năm chung sống. Mật khẩu điện thoại của chồng và của tôi là ngày tháng năm sinh của con trai nên tôi nhanh chóng mở khóa và vào xem tin nhắn của anh.

Ngay những dòng tin đầu tiên đã khiến tôi nhận ra lỗi lầm của mình. Chồng tôi đang chịu áp lực rất lớn từ công việc. Anh và trưởng phòng đang cạnh tranh lên vị trí phó giám đốc nên anh phải nhận nhiều dự án trong cùng lúc để chứng minh năng lực của mình. Giữa anh và trưởng phòng cũng có những mâu thuẫn, tranh cãi gay gắt.

Ngoài ra, trong 1 đoạn nhắn tin ngắn giữa anh và chị chồng, tôi còn biết được việc chồng phấn đấu kiếm tiền để mua xe ô tô chở mẹ con tôi đi chơi. Đây vốn là niềm ao ước lâu nay của tôi. Anh đã có 600 triệu rồi, chỉ cần cố gắng thêm 100 triệu nữa là đủ tiền mua chiếc xe mà tôi thích để làm quà sinh nhật muộn cho tôi. Đó cũng là lý do khiến chồng tôi làm việc thâu đêm suốt sáng, cả người gầy rộc đi.

 

Vậy mà tôi còn nghi ngờ chồng, còn kiếm cớ gây sự với anh. Nhưng phải chi chồng chịu mở lòng tâm sự với tôi, có lẽ tôi đã không nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực về anh. Tôi hối hận đến mức bật khóc. Giờ tôi nên giúp chồng bằng cách nào đây?

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