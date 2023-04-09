Nghèo khó nên chịu gả đại cho ông già 70 tuổi, đêm tân hôn chồng cứ lúi húi tìm gì đó dưới gầm giường và biết được sự thật khiến tôi sốc ngất

Tâm sự 09/04/2023 15:30

Ai ngờ, sau câu nói tưởng vô tình đó lại thành 1 đám cưới thật. Ngày hôn lễ, Mai chỉ diện 1 chiếc áo dài rồi làm 2 mâm cỗ cúng gia tiên.

Vì gia đình nghèo khó, Mai lặn lội lên thành phố làm người giúp việc từ năm 15 tuổi. Trải qua nhiều gia đình chủ không ra gì, bị đánh đập chửi mắng còn bị cắt lương liên tục nên Mai đâm chán nản định bỏ về quê. Nhưng đúng lúc đó thì mẹ ở nhà xảy ra chuyện.

Mẹ Mai vốn đã yếu từ mấy năm nay, dạo này trời trở lạnh nên bệnh viêm phổi càng nặng hơn và phải nhập viện điều trị. Trong lúc túng quẫn quá, Mai đành làm liều 1 chuyến để có tiền giúp mẹ.

Hôm đó, Mai lại đi xin việc nhưng gặp ngay nhà ông lão 70 chỉ sống 1 mình. Sau khi hỏi han, biết vợ ông lão đã mất nhiều năm nay, ông lại không có con cái gì nên Mai mạnh dạn nói:

- Tôi đang cần tiền gấp, vậy nên hãy cho tôi ứng trước lương 3 tháng được không?

Nghèo khó nên chịu gả đại cho ông già 70 tuổi, đêm tân hôn chồng cứ lúi húi tìm gì đó dưới gầm giường và biết được sự thật khiến tôi sốc ngất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ông lão giật mình;

- Cô bị điên sao? Vừa gặp đã đòi ứng lương, tôi và cô đâu có quen biết gì.

Mai đột nhiên nói:

- Vậy thì cưới nhau đi, tôi là vợ ông thì vay tiền sẽ dễ hơn nhỉ.

Ai ngờ, sau câu nói tưởng vô tình đó lại thành 1 đám cưới thật. Ngày hôn lễ, Mai chỉ diện 1 chiếc áo dài rồi làm 2 mâm cỗ cúng gia tiên. Vì hoàn cảnh phải cưới ông chồng già hơn tuổi bố nên Mai cũng không muốn tổ chức rình rang.

Đêm tân hôn, nghĩ ông lão 70 tuổi rồi chẳng làm ăn được gì, Mai liền trùm chăn đi ngủ. Nhưng 1 lúc sau cứ thấy dưới gầm giường lục đục gì đó, Mai ngó xuống thì giật bắn mình:

- Ông làm trò gì dưới đó thế?

Ông lão vội chui ra, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Mai càng ngạc nhiên hơn:

- Hay ông giấu vàng bạc châu báu gì dưới gầm giường à? Cả đêm cứ lúi húi không định để tôi ngủ sao?

Ông lão thật thà trả lời:

- Làm gì có, chỉ là tôi đang … tìm  mấy thứ kỷ vật của vợ tôi thôi.

Mai cười khẩy:

- Giờ còn kỷ vật gì nữa? Ông nhớ vợ như thế mà còn cưới tôi làm gì? Mặc dù ông đã cho tôi tiền để chữa bệnh cho mẹ nhưng tôi vẫn phải nói rằng ông sống giả tạo quá, ngay từ đầu đã cố tình ép tôi vào đường cùng để chấp nhận làm vợ ông.

Nghèo khó nên chịu gả đại cho ông già 70 tuổi, đêm tân hôn chồng cứ lúi húi tìm gì đó dưới gầm giường và biết được sự thật khiến tôi sốc ngất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ông lão cầm trên tay tấm ảnh của vợ rồi đưa cho Mai:

- Tất cả cũng vì cô quá giống với người vợ đã khuất của tôi thôi. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì cô cả, tôi chỉ cần được nhìn thấy cô mỗi ngày giống như được nhìn thấy bà ấy là được rồi.

Mai ngạc nhiên ú ớ:

- Quả là giống thật..nhưng…dù sao ông cũng thừa biết tôi là 1 người hoàn toàn khác, ông làm như thế này thì được gì?

Ông lão cúi mặt:

- Biết là không được gì, nhưng tôi quá yêu vợ mình vì vậy nhìn thấy cô tôi không thể không nảy ra ý nghĩ sở hữu. Tôi sẽ cho cô tiền bạc mọi thứ cô cần, miễn là cô ở cạnh tôi tới lúc tôi chết là được.

Mai á khẩu không nói nên lời, chẳng biết ông lão đó là đáng thương hay đáng trách. Mai đã định chỉ cưới giả vờ rồi vài ngày sẽ bỏ ai dè tình hình thế này, cô không biết phải làm sao cho phải?

Vừa trải qua cơn đau đẻ thấu trời, vừa nhìn thấy con còn đỏ hỏn chồng liên lao vào giáng cho tôi một cái tát cháy má

Vừa trải qua cơn đau đẻ thấu trời, vừa nhìn thấy con còn đỏ hỏn chồng liên lao vào giáng cho tôi một cái tát cháy má

Ai ngờ mấy tiếng đồng hồ, vừa nhìn thấy mặt con, tôi thấy chồng tái mặt, anh mất bình tĩnh đến độ xông vào phòng hậu phẫu tát tôi đau điếng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường