Nghe vợ cũ đến chơi, tôi hộc tốc về nhà mong có cơ hội 'nối lại tình xưa', ngờ đâu nhìn cảnh tượng bên trong mà chết lặng

Tâm sự 10/12/2022 06:48

Sau ly hôn, tôi lập tức cầu hôn người tình nhưng lại bị từ chối. Cô ta bảo chơi bời với tôi vì tôi giống với mối tình đầu nhưng chuyện kết hôn thì không bao giờ có.

Tôi và vợ cũ ly hôn cách đây 2 năm. Nguyên nhân cũng là do tôi. Khi ấy công ty có một cô đồng nghiệp mới trẻ trung, duyên dáng, chẳng hiểu sao cô ta lại rất quan tâm đến tôi. Tôi khiến cánh trai trẻ độc thân trong công ty ghen tị đỏ mắt, đã có gia đình mà vẫn khiến cô nàng mê mệt. Ban đầu tôi vẫn giữ khoảng cách nhưng càng ngày càng không cưỡng lại được sức hấp dẫn và sự tấn công của cô ta. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, chúng tôi đã qua đêm cùng nhau sau một bữa tiệc của công ty.

Trong lòng tôi không có ý định bỏ vợ bỏ con nhưng cũng chẳng thể từ chối được lời mời gọi dụ dỗ của người tình. Công bằng mà nói thì cô ấy cho tôi những cảm xúc mãnh liệt và thăng hoa hơn vợ gấp nhiều lần. Tôi chỉ ước mọi thứ cứ mãi như thế, về nhà có vợ đảm con ngoan, ra ngoài lại có người tình quấn quýt.

Nghe vợ cũ đến chơi, tôi hộc tốc về nhà mong có cơ hội 'nối lại tình xưa', ngờ đâu nhìn cảnh tượng bên trong mà chết lặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng vợ tôi vẫn phát hiện ra sự việc và cô ấy kiên quyết ly hôn không cho chồng chuộc lỗi. Tôi đã làm gì sai đến mức phải chịu sự ruồng rẫy như thế? Cô ấy nắm đằng chuôi, giữ hết bằng chứng ngoại tình của tôi. Không muốn chuyện ầm ĩ lên, tôi buộc lòng phải ký đơn ly hôn. Mới có một đứa con gái, cô ấy giành nuôi bằng được. Tôi nhận trách nhiệm chu cấp và đưa đón, thăm nom con. 

Tôi cay cú và căm tức vì bị vợ bỏ. Đã thế tôi sẽ lấy một cô vợ mới trẻ trung xinh đẹp hơn cô ấy nhiều. Sau ly hôn, tôi lập tức cầu hôn người tình nhưng lại bị từ chối. Cô ta bảo chơi bời với tôi vì tôi giống với mối tình đầu nhưng chuyện kết hôn thì không bao giờ có.

Hai năm qua, tôi cũng đã yêu khá nhiều người. Vậy nhưng chẳng ai đủ điều kiện cho tôi lấy làm vợ. Người thì quá ỷ lại dựa dẫm, đòi ở nhà ăn chơi đợi chồng nuôi. Người thì vụng về, không chịu hi sinh vì chồng con gia đình, đòi ở riêng, đòi thuê người giúp việc. Nhìn đi nhìn lại tôi chẳng thấy ai bằng vợ cũ. Tôi tiếc nuối lắm, giá kể khi xưa bằng mọi giá phải giữ cô ấy ở lại. 

Nghe vợ cũ đến chơi, tôi hộc tốc về nhà mong có cơ hội 'nối lại tình xưa', ngờ đâu nhìn cảnh tượng bên trong mà chết lặng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần vừa rồi, tôi đang ở ngoài thì nghe tin mẹ bảo vợ cũ tôi tới đón con gái về. Chẳng là tối thứ sáu mẹ tôi đã sang đón cháu gái về chơi 2 ngày cuối tuần. Đang bận công việc nhưng tôi vẫn hộc tốc lao về nhà ngay. Muốn nhân dịp này nói chuyện với vợ cũ, giữ cô ấy ở lại ăn cơm, bày tỏ sự nhớ mong và hối hận của mình. 

Thời gian qua, nhiều lần tôi muốn tìm gặp cô ấy nhưng lại ngại ngần vì nghĩ đến thái độ cứng rắn đanh thép của vợ cũ ngày ra tòa. Lần này cô ấy đã tới tận nhà thì tôi không thể bỏ lỡ cơ hội được.

Vậy nhưng khi bước chân vào phòng khách thì cảnh tượng bên trong lại khiến tôi phải hóa đá. Không chỉ có vợ cũ mà còn có một người đàn ông đứng cạnh cô ấy đầy thân thiết tình cảm. Quan trọng hơn cả, tôi nhìn thấy phần bụng của vợ cũ nhô ra, cô ấy đã mang thai được khoảng ba, bốn tháng rồi. 

Hóa ra đó là chồng sắp cưới của cô ấy. Họ vừa mua nhà, đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ để đón chào con đầu lòng. Anh ta còn bế con gái tôi đầy âu yếm, con bé ôm cổ anh ta rất tự nhiên, gọi một tiếng “bố” ngọt xớt. 

Bao lời muốn nói với vợ cũ đều nghẹn lại nơi cổ họng. Nhìn ánh mắt lấp lánh, nụ cười rạng rỡ của cô ấy thì biết vợ cũ đã rất hạnh phúc sau khi ly hôn. Tôi chỉ còn biết đờ đẫn nhìn 3 người họ rời đi. Anh ta một tay bế con gái tôi, một tay đỡ vợ sắp cưới, mở cửa xe chu đáo, đợi cô ấy và con gái lên xe xong mới yên tâm về ghế lái. 

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Vậy nhưng có lẽ Trời sinh ra tôi làm đàn bà, Trời cho tôi cái nhạy cảm của phái đẹp, phái yếu, tôi cứ thấy ngờ ngợ, nghi nghi như chồng có cái gì đó giấu tôi.

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