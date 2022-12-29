Nghe tình cũ vừa ly hôn, chồng đã vội đón vào nhà nghỉ 'an ủi', nhìn cảnh 2 người quấn quýt lấy nhau mà chết lặng

Tâm sự 29/12/2022 10:03

Định bàn với chồng tìm dịp về quê thăm bạn để chia sẻ với Ly vì sao tôi, Phát và Ly cũng đã từng là bạn bè thân thiết. 

Buổi sáng nào Phát cũng dậy thật sớm, đạp chiếc xe lọc cọc, cũ kĩ đến nhà Ly rồi đèo Ly xuống nhà tôi để rủ tôi cùng đạp xe đến trường cấp III trên huyện cho kịp giờ vào lớp. Thân nhau suốt ba năm cấp III để rồi mỗi đứa một nơi. Khi tôi đỗ vào trường đại học sư phạm thì Phát đi xuất khẩu lao động còn Ly trượt đại học nên ở lại quê ôn thi một năm nữa để thử vận may cho ước mơ đèn sách của mình.

Ngày tôi ra trường có được một suất dạy văn ở trường trung học cơ sở trên phố cũng là ngày bố mẹ tôi bán hết nhà cửa, ruộng vườn rời quê làm người thành phố. Tôi nghe nói Phát đã hết hợp đồng lao động ở nước ngoài cách đây một năm, Phát trở về quê và nghe đâu Phát sắp làm đám hỏi với Ly.

Cứ tưởng Ly và Phát đã hạnh phúc cùng nhau dưới một mái nhà, nào ngờ một lần đến trung tâm sửa chữa điện máy để sửa máy tính cho trường tôi gặp lại Phát đang là thợ ở đó. Hàn huyên tay bắt mặt mừng rồi Phát tâm sự với tôi là Ly đã chủ động từ chối tình yêu của Phát để đến với một người đàn ông tuy lớn tuổi nhưng giàu có trên tỉnh.

Nghe tình cũ vừa ly hôn, chồng đã vội đón vào nhà nghỉ 'an ủi', nhìn cảnh 2 người quấn quýt lấy nhau mà chết lặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghĩ thương Phát nên thỉnh thoảng rỗi giờ dạy tôi lại chuyện trò qua điện thoại an ủi Phát, hoặc hẹn Phát đi cafe vào những ngày nghỉ. Một năm sau ngày gặp Phát, Phát đã cầu hôn tôi với tất cả tấm chân tình.

Tôi đón nhận món quà hạnh phúc để trở thành vợ Phát trong sự chào đón, ủng hộ của gia đình đôi bên. Phát bàn với tôi hai đứa chỉ mới bước vào tuổi 24, nhà còn đi thuê nên khoan có con, thư thư một, hai năm nữa để Phát cố gắng tích cóp thêm tiền, mau một căn hộ chung cư, ổn định cuộc sống rồi sinh em bé là hợp lí nhất.

Nghe chồng tôi vui vẻ đợi để Phát yên lòng thực hiện kế hoạch an cư lạc nghiệp của vợ chồng tôi. Làm vợ Phát được gần một năm thì tôi nghe Phát nói ông chồng giàu có của Ly đã bỏ Ly mà chưa kịp cho Ly một đứa con để chạy theo gái trẻ.

Cũng định bàn với chồng tìm dịp về quê thăm bạn để chia sẻ với Ly vì sao tôi, Phát và Ly cũng đã từng là bạn bè thân thiết. 

Nghe tình cũ vừa ly hôn, chồng đã vội đón vào nhà nghỉ 'an ủi', nhìn cảnh 2 người quấn quýt lấy nhau mà chết lặng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vậy mà tối thứ 7 vừa rồi, tôi đến thăm một học sinh bị ốm nên về muộn khi đi qua một nhà nghỉ kín đáo nằm sâu trong hẻm, tôi muốn khụy xuống vì nhìn thấy Phát, chồng tôi đang ôm chặt lấy Ly một cách háo hức. 

Cả hai vội vàng bước vào quầy lễ tân để nhận chìa khóa phòng … Không lẽ tôi đứng đây đợi để ba mặt một lời cho rõ trắng đen.

Đêm tân hôn cửa phòng vang lên tiếng gõ, nhận món đồ từ tay mẹ chồng khiến tôi 'mất ngủ', muốn thu dọn hành lý bỏ đi ngay

Đêm tân hôn cửa phòng vang lên tiếng gõ, nhận món đồ từ tay mẹ chồng khiến tôi 'mất ngủ', muốn thu dọn hành lý bỏ đi ngay

Tôi vừa bước ra khỏi nhà tắm thì cửa phòng vang lên tiếng gõ. Cường bảo tôi ra mở cửa, chắc chỉ có mẹ chồng thôi. Quả nhiên là bà, tôi tự hỏi đêm tân hôn của các con, lẽ nào mẹ chồng có chuyện gì không thể đợi đến hôm sau rồi nói?

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