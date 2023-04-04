Nghe tiếng vợ thì thầm rất lâu trong nhà tắm, tôi sốt ruột định đến hỏi han thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện động trời

Tâm sự 04/04/2023 10:42

Lúc dẫn vợ đến, mới đầu thì không có vấn đề gì, nhưng được một lúc tôi thấy vợ có vẻ thẫn thờ, hoảng hốt, tôi hỏi thì vợ bảo không thấy khỏe trong người rồi xin phép vào nhà vệ sinh.

Tôi lấy vợ cách đây 5 năm, vợ tôi là giáo viên mầm non đang dạy trong một trường tư thục, còn tôi là lập trình viên. Chúng tôi có một con trai hơn 3 tuổi, gia đình rất hạnh phúc, êm ấm.

Vợ tôi quê ở xa, nhà cũng khó khăn lắm, thời điểm hai đứa yêu nhau, gia đình nhà tôi cũng không thích lắm, vì không môn đăng hộ đối, nhưng vì yêu thương cô ấy, nên tôi đã sống chết lấy cho bằng được, và mấy năm qua đi tôi chưa bao giờ phải ân hận vì quyết định của mình.

Vợ tôi là người ôn hòa, hiền lành, đảm đang. Tuy mới đầu mẹ tôi có định kiến với vợ nhưng về sau khi sống cùng, mẹ tôi hoàn toàn đồng ý, quý mến con dâu, vì cô ấy hiền, ngoan ngoãn, nấu ăn và thu vén việc nhà rất đảm.

Nghe tiếng vợ thì thầm rất lâu trong nhà tắm, tôi sốt ruột định đến hỏi han thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện động trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách đây không lâu, cơ quan tôi có sếp mới chuyển về, còn sếp cũ thì lên trên Tổng, để đón sếp mới, anh em tổ chức bữa tiệc, mời cả vợ chồng. Tất nhiên vợ tôi cũng đi, cô ấy vốn xinh đẹp, giờ trang điểm thêm một chút nhìn đã nổi bần bật lên rồi.

Lúc dẫn vợ đến, mới đầu thì không có vấn đề gì, nhưng được một lúc tôi thấy vợ có vẻ thẫn thờ, hoảng hốt, tôi hỏi thì vợ bảo không thấy khỏe trong người rồi xin phép vào nhà vệ sinh. Mãi không thấy vợ ra tôi sốt ruột nên vào tìm. Vừa đến cửa nhà vệ sinh, tôi nghe tiếng vợ giận dữ: "Anh buông tha cho tôi đi, chuyện đó qua lâu lắm rồi, xin anh", "Nhưng anh không quên được em, sau ngày đó anh đi tìm em mãi, không ngờ lại gặp lại ngày hôm nay, em bố trí một hôm đi chơi với anh đi"... Là tiếng của sếp tôi. Tôi nghe tiếng vợ run rẩy, khóc nấc lên...

Nghe tiếng vợ thì thầm rất lâu trong nhà tắm, tôi sốt ruột định đến hỏi han thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện động trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vì không giữ nổi bình tĩnh nên tôi xông vào, vợ tôi hốt hoảng còn sếp thì cười khẩy rồi bỏ ra ngoài.

Vợ chồng tôi về  ngay sau đó, sau một hồi bị tôi thúc ép, vợ cũng thú nhận mọi chuyện, rằng ngày xưa khi còn sinh viên, đã từng làm gái, vì thời điểm đó mẹ cô ấy ốm nặng, nguy cơ phải bỏ học, không còn cách nào khác nên phải làm thế. Vợ khóc nhiều lắm, xin tôi tha thứ,  tôi sốc ghê gớm lắm, có chết cũng không thể tưởng tưởng ra chuyện tệ hại này, tôi thật sự không biết nên làm thế nào bây giờ nữa?

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Từ sau khi ly hôn chồng, tôi được nhiều người ngỏ ý theo đuổi. Nhưng tôi vẫn chưa muốn tái hôn, tôi sợ con chưa kịp thích ứng sẽ bị tổn thương.

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