Nghe tiếng la thất thanh giữa đêm bên nhà hàng xóm, tôi hoảng hốt chạy qua rồi 'chết điếng' khi thấy chồng đang làm việc này cùng cô hàng xóm

Tâm sự 18/08/2023 06:35

Tiếng la hét, khóc lóc trong đêm vắng khiến tôi sợ hãi. Nghĩ bụng dù sao cũng là hàng xóm lại cùng phận phụ nữ với nhau, tôi bèn dậy sang xem có chuyện gì.

Tôi và Khải kết hôn cũng đã được 7 năm rồi, có một bé gái đầu lòng hơn 4 tuổi. Đều là người tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, cuộc sống tuy có đôi chút vất vả vì vẫn ở nhà trọ nhưng nhờ cả 2 vợ chồng có chí cầu tiến nên tiền bạc cũng có phần dư dả tiết kiệm được hàng tháng khá tốt. 

Với tôi Khải là người khô khan ít nói, không biết quan tâm chu đáo, thể hiện sự lãng mạn với vợ. Nhiều khi tôi cũng rất tủi thân nhưng ngẫm lại anh không rượu chè, cờ bạc, cũng chẳng ngoại tình, ngày đi làm tối về xem phim nên tôi cũng cho rằng có lẽ anh đã đi làm về khá mệ nên cần nghĩ ngơi một chút. 

Nghe tiếng la thất thanh giữa đêm bên nhà hàng xóm, tôi hoảng hốt chạy qua rồi 'chết điếng' khi thấy chồng đang làm việc này cùng cô hàng xóm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên sự vào đêm qua có lẽ đã khiến tôi nghĩ lại về con người của Khải. Phải chăng là anh ta có đang mệt mỏi do áp lực công việc hay rốt cuộc anh ấy muốn lấy tôi chỉ vì tôi là người phụ nữ của gia đình biết lo toan mọi thứ....

Cụ thể trong buổi tối vào đêm qua tôi và con đang ngủ thì giật mình nghe được tiếng hét thất thanh bên nhà hàng xóm. Tiếng la hét, khóc lóc trong đêm vắng khiến tôi sợ hãi. Nghĩ bụng dù sao cũng là hàng xóm lại cùng phận phụ nữ với nhau, tôi bèn dậy sang xem có chuyện gì.

Bất ngờ hơn là tôi không nhìn thấy Khải ở đâu cả, tôi cũng chỉ nghĩ anh vào nhà vệ sinh. Ai ngờ khi lao sang nhà hàng xóm thì cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi phải chết lặng một lức khá lâu . Chồng tôi đang ở bên đó, đứng trước che chắn cho vợ người hàng xóm, còn gã chồng vừa mắng chửi vừa đấm đá vào Khải. 

Nghe tiếng la thất thanh giữa đêm bên nhà hàng xóm, tôi hoảng hốt chạy qua rồi 'chết điếng' khi thấy chồng đang làm việc này cùng cô hàng xóm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn mặt gã ta đỏ gay lại có mùi rượu nồng nặc, tôi đoán chắc gã đang say rượu. Thấy tôi kêu lên, gã hàng xóm quay sang nhìn tôi cười gằn:

- Cô nhìn chồng cô kìa, nửa đêm vợ chồng người ta xô xát cãi nhau mà hắn lao sang đập cửa xông vào bảo vệ vợ người khác. Cô trông xem có được không! Hay là tôi với cô bị đâm sau lưng mà chẳng hề hay biết một chút nào.

Tôi thẫn thờ nhìn bộ dạng chật vật của chồng mình. Nghe gã hàng xóm kể, ban đầu họ cãi vã anh ta chỉ ném đồ chứ không hề đánh vợ. Thế mà chồng tôi chạy sang bảo vệ chặt chẽ cô vợ khiến anh ta nổi máu ghen mới động chân động tay với chồng tôi. Cái tôi khó hiểu là tại sao Khải lại có hành động như vậy?

Tôi nhìn chồng như nhìn một người xa lạ, bởi vì chưa bao giờ thấy anh lo cho ai đến mức quên mình như thế. Như tôi đã kể thì chồng tôi tính tình khô khan lắm, anh rất ít khi biểu lộ cảm xúc, thậm chí là cả với người thân trong gia đình. Chính vì vậy trực giác phụ nữ bảo tôi rằng mối quan hệ giữa cô hàng xóm và Khải là không hề bình thường một chút nào cả. 

Trận cãi vã sau đó nhanh chóng kết thúc vì sự có mặt của tôi. Khải cũng theo tôi về, bị vợ chất vấn, anh khó chịu giải thích:

- Thấy việc bất bình ra tay giúp đỡ cũng là điều bình thường. Cô ấy là phụ nữ chân yếu tay mềm, nhỡ chẳng may gã chồng quá tay gây thương tích thì sao? Đó là lòng tốt thông thường giữa người với người, em với gã ta đừng có suy diễn lung tung làm ảnh hưởng đến thanh danh của cô ấy! Nghe tiếng cãi nhau anh mới chạy sang, bình thường anh có quan tâm đâu.

Cả đêm ấy tôi mất ngủ. Đúng là bình thường không thấy chồng tôi và người phụ nữ đó có qua lại gì. Gặp nhau ở xóm trọ, họ cũng chỉ gật đầu chào hỏi một câu. Nhưng sao tôi cứ nghĩ nếu là người phụ nữ khác bị như vậy chắc gì chồng tôi đã sang giúp đỡ? 

Nghe tiếng la thất thanh giữa đêm bên nhà hàng xóm, tôi hoảng hốt chạy qua rồi 'chết điếng' khi thấy chồng đang làm việc này cùng cô hàng xóm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Anh nói cô ta chân yếu tay mềm vậy mà chồng tôi đã bao giờ biết thương và nghĩ cho vợ như vậy. Thấy tôi xách nặng anh không hề có ý giúp đỡ. Tôi ốm đau đi còn không vững vẫn phải dậy nấu cơm cho chồng. Rồi còn nhiều việc khác nữa, bởi vậy tôi mới nghĩ anh khô khan, thô cứng. 

Phải chăng trực giác của tôi là đúng? Tôi nên làm cách nào để kiểm chứng điều này đây?. Xin mọi người cho tôi lời khuyên nên làm thế nào trong tình cảnh này?

Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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