Tiền lương của tôi cao hơn vợ nên mẹ càng có cớ để nói. Cứ cãi nhau là mẹ tôi lại mắng vợ tôi nên xem lại cách ăn mặc và cần phải phấn đấu chứ đừng chỉ dựa vào tiền của chồng.

Bản thân tôi là người có công việc, thu nhập tốt nên mẹ cũng hơi so sánh chuyện vợ kém cỏi chồng. Chuyện đó tôi không quan trọng nhưng mẹ tôi hay mang ra để nói khiến mối quan hệ mỗi ngày một phức tạp.

Tôi vốn không muốn làm phật ý mẹ nên cũng cố gắng tỏ ra thuận theo. Mẹ tôi hay làm mẹo nhưng thấy con dâu về, mẹ lại đổ vạ cho tôi. Vậy là mối quan hệ ngày càng phức tạp, căng thẳng, ảnh hưởng cả đến tình cảm vợ chồng.

Có lúc tức quá, mẹ hắng giọng: “Tôi tiêu tiền con trai tôi làm ra. Nếu cô không thoải mái thì từ nay tiền đứa nào đứa đấy tiêu, tôi không ăn bám cô mà cô phải tính toán”.

Ảnh minh họa: Internet

Lần đó, vợ với mẹ tôi cãi nhau to vì mâm cơm. Mẹ nấu ăn nhưng vợ chê ỏng chê eo. Lúc ăn vào còn định nôn vì nói vị cá quá tanh. Tôi bực tức, quát tháo vợ, không nấu thì chấp nhận, đừng chê bai nhiều. Vợ tôi trừng mắt nhìn chồng rồi nói tôi không biết quan tâm, chăm sóc vợ, lúc nào cũng chỉ mắng mỏ, đứng về phía mẹ. Cô ấy còn nói tôi nếu bám váy mẹ như vậy thì cứ ở với mẹ cả đời, lấy vợ về làm gì.

Vợ còn nói tôi ích kỉ, lấy vợ về để cho vợ phục vụ mẹ mình sau này ốm đau nằm đấy. Nghe giọng vợ, tôi nghĩ cô ấy quở mẹ mình nên tức lắm. Tôi vung cái tát vào mặt vợ nhưng vợ tôi lại chẳng sợ. Cô ấy hắng giọng cãi lại còn chửi bới tôi, đòi ly hôn.

Tôi tức quá, đạp vào bụng vợ một cái khiến cô ấy ngã nhào. Tự nhiên vợ kêu đau bụng thảm thiết. Ban đầu tôi còn tưởng vợ ăn vạ nhìn thấy nét mặt tái xanh, tôi vội đưa vợ vào viện.

Khi bác sĩ thông báo, vợ tôi sảy thai, mặt tôi cắt không còn giọt máu, tay chân run rẩy. Tôi không biết chuyện vợ mang bầu. Vợ cũng không nói với tôi. Cô ấy khóc lóc thảm thiết trong phòng bệnh và nói tôi đã giết chết con của mình. Tôi hối hận quỳ lạy van xin vợ tha tội nhưng cô ấy không buồn ngó ngàng.

Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy thừa nhận đã có bầu mấy tháng. Chỉ vì mối quan hệ quá phức tạp nên không muốn nói ra. Và hôm nay, tôi đã làm việc sai lầm, khiến mình phải ân hận cả đời.

Chỉ là… dù tôi có xin lỗi thế nào thì vợ tôi cũng không thể tha thứ. Tôi cũng không tha thứ cho bản thân mình. Tôi và vợ ly hôn nhưng cũng từ ngày đó, tôi sống cô độc, như người mất hồn. Chính tôi đã không giải quyết được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, tự đưa mình vào thế khó. Chính tôi đã ba phải, không chính kiến thế nên mối quan hệ mới phức tạp thế này.

Và hôm nay, tôi là kẻ tội đồ, vĩnh viễn không thể nào xóa xạch tội lỗi của mình. Tôi ân hận lắm rồi.