Nghe mẹ và vợ lớn tiếng chỉ vì mâm cơm, tôi bực tức đánh vợ chẳng thương tiếc, không ngờ đó cũng là án tử cho cuộc hôn nhân

Tâm sự 04/02/2023 04:52

Lần đó, vợ với mẹ tôi cãi nhau to vì mâm cơm. Mẹ nấu ăn nhưng vợ chê ỏng chê eo. Lúc ăn vào còn định nôn vì nói vị cá quá tanh. Tôi bực tức, quát tháo vợ, không nấu thì chấp nhận, đừng chê bai nhiều.

Bản thân tôi là người có công việc, thu nhập tốt nên mẹ cũng hơi so sánh chuyện vợ kém cỏi chồng. Chuyện đó tôi không quan trọng nhưng mẹ tôi hay mang ra để nói khiến mối quan hệ mỗi ngày một phức tạp.

Tiền lương của tôi cao hơn vợ nên mẹ càng có cớ để nói. Cứ cãi nhau là mẹ tôi lại mắng vợ tôi nên xem lại cách ăn mặc và cần phải phấn đấu chứ đừng chỉ dựa vào tiền của chồng.

Có lúc tức quá, mẹ hắng giọng: “Tôi tiêu tiền con trai tôi làm ra. Nếu cô không thoải mái thì từ nay tiền đứa nào đứa đấy tiêu, tôi không ăn bám cô mà cô phải tính toán”.

Tôi vốn không muốn làm phật ý mẹ nên cũng cố gắng tỏ ra thuận theo. Mẹ tôi hay làm mẹo nhưng thấy con dâu về, mẹ lại đổ vạ cho tôi. Vậy là mối quan hệ ngày càng phức tạp, căng thẳng, ảnh hưởng cả đến tình cảm vợ chồng.

Nghe mẹ và vợ lớn tiếng chỉ vì mâm cơm, tôi bực tức đánh vợ chẳng thương tiếc, không ngờ đó cũng là án tử cho cuộc hôn nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lần đó, vợ với mẹ tôi cãi nhau to vì mâm cơm. Mẹ nấu ăn nhưng vợ chê ỏng chê eo. Lúc ăn vào còn định nôn vì nói vị cá quá tanh. Tôi bực tức, quát tháo vợ, không nấu thì chấp nhận, đừng chê bai nhiều. Vợ tôi trừng mắt nhìn chồng rồi nói tôi không biết quan tâm, chăm sóc vợ, lúc nào cũng chỉ mắng mỏ, đứng về phía mẹ. Cô ấy còn nói tôi nếu bám váy mẹ như vậy thì cứ ở với mẹ cả đời, lấy vợ về làm gì.

Vợ còn nói tôi ích kỉ, lấy vợ về để cho vợ phục vụ mẹ mình sau này ốm đau nằm đấy. Nghe giọng vợ, tôi nghĩ cô ấy quở mẹ mình nên tức lắm. Tôi vung cái tát vào mặt vợ nhưng vợ tôi lại chẳng sợ. Cô ấy hắng giọng cãi lại còn chửi bới tôi, đòi ly hôn.

Tôi tức quá, đạp vào bụng vợ một cái khiến cô ấy ngã nhào. Tự nhiên vợ kêu đau bụng thảm thiết. Ban đầu tôi còn tưởng vợ ăn vạ nhìn thấy nét mặt tái xanh, tôi vội đưa vợ vào viện.

Khi bác sĩ thông báo, vợ tôi sảy thai, mặt tôi cắt không còn giọt máu, tay chân run rẩy. Tôi không biết chuyện vợ mang bầu. Vợ cũng không nói với tôi. Cô ấy khóc lóc thảm thiết trong phòng bệnh và nói tôi đã giết chết con của mình. Tôi hối hận quỳ lạy van xin vợ tha tội nhưng cô ấy không buồn ngó ngàng.

Nghe mẹ và vợ lớn tiếng chỉ vì mâm cơm, tôi bực tức đánh vợ chẳng thương tiếc, không ngờ đó cũng là án tử cho cuộc hôn nhân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy thừa nhận đã có bầu mấy tháng. Chỉ vì mối quan hệ quá phức tạp nên không muốn nói ra. Và hôm nay, tôi đã làm việc sai lầm, khiến mình phải ân hận cả đời.

Chỉ là… dù tôi có xin lỗi thế nào thì vợ tôi cũng không thể tha thứ. Tôi cũng không tha thứ cho bản thân mình. Tôi và vợ ly hôn nhưng cũng từ ngày đó, tôi sống cô độc, như người mất hồn. Chính tôi đã không giải quyết được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, tự đưa mình vào thế khó. Chính tôi đã ba phải, không chính kiến thế nên mối quan hệ mới phức tạp thế này.

Và hôm nay, tôi là kẻ tội đồ, vĩnh viễn không thể nào xóa xạch tội lỗi của mình. Tôi ân hận lắm rồi.

Tò mò xem ảnh người cũ của bạn trai, tôi điếng người khi thấy một hình ảnh quá đỗi quen thuộc

Tò mò xem ảnh người cũ của bạn trai, tôi điếng người khi thấy một hình ảnh quá đỗi quen thuộc

Hôm trước, tôi lấy điện thoại anh chụp ảnh 2 đứa rồi cài làm hình nền cho máy của anh luôn. Chụp xong, tôi mở xem lại những bức ảnh cũ trong album ảnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự vợ chồng tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu tâm sự eva góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 6 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 7 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống