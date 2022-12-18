Nghe lời mẹ ly hôn cô vợ vô sinh, 6 tháng sau vô tình đi ngang nhà vợ cũ, không kìm lòng nhìn vào sân để rồi cảnh tượng trước mắt khiến tôi loạng choạng suýt ngã

Tâm sự 18/12/2022 05:41

Nhà vợ cũ cách nhà tôi 30 cây số nên đây là lần đầu tiên tôi đến khu vực này kể từ khi ly hôn. Ngang qua cửa nhà cô ấy, tôi không kìm lòng được đi chậm lại nhìn vào sân. Để rồi cảnh tượng chứng kiến khiến tôi phải giật bắn, tay lái loạng choạng suýt ngã.

“Thôi quyết tâm ly hôn đi con ạ, đừng dùng dằng nữa. Con đã 33 tuổi, chờ đợi chỉ mất thời gian mà cũng đâu giải quyết được gì”, sau lời khuyên đó của mẹ, tôi quyết định ly hôn vợ. 

Cưới nhau 2 năm rưỡi vợ tôi vẫn chưa thể mang thai. Sức khỏe tôi bình thường, lỗi ở cô ấy. Cả hai vợ chồng đều đã đi khám đàng hoàng, không thể nhầm được.

Nhìn lá đơn ly hôn tôi đưa, vợ lẳng lặng ký vào, không níu kéo hay oán trách nửa lời. Thôi thế cũng tốt, biết là tủi thân cho cô ấy nhưng chẳng còn cách nào khác. Thủ tục ly hôn nhanh chóng được giải quyết vì chúng tôi không có tài sản hay con chung.

Nghe lời mẹ ly hôn cô vợ vô sinh, 6 tháng sau vô tình đi ngang nhà vợ cũ, không kìm lòng nhìn vào sân để rồi cảnh tượng trước mắt khiến tôi loạng choạng suýt ngã - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng có gì ràng buộc, bởi thế sau ly hôn tôi với vợ cũ không liên lạc gì. Cô ấy về sống với bố mẹ đẻ. Ngay sau khi tôi ly hôn, bố mẹ, các cô bác họ hàng và cả bạn bè đều tích cực mai mối cho tôi nhanh tái hôn. Song tôi đi xem mắt liên tục mà vẫn chưa hợp ý ai. 

Nửa năm sau ngày ra tòa, tình cờ có việc tôi đi qua nhà bố mẹ vợ cũ. Nhà vợ cũ cách nhà tôi 30 cây số nên đây là lần đầu tiên tôi đến khu vực này kể từ khi ly hôn. Ngang qua cửa nhà cô ấy, tôi không kìm lòng được đi chậm lại nhìn vào sân. Để rồi cảnh tượng chứng kiến khiến tôi phải giật bắn, tay lái loạng choạng suýt ngã. 

Vợ cũ đang đứng trong sân tưới cây, điều đáng nói bụng của cô ấy to vượt mặt, rõ ràng là dáng điệu của người mang bầu sắp đẻ rồi. Lẽ nào vừa chia tay thì cô ấy đã có người mới ngay lập tức? Không phải, chúng tôi mới ly hôn được nửa năm thôi mà! 

Có khi nào… Một ý nghĩ lướt qua đầu khiến tôi bàng hoàng, vội vã lao vào nhà vợ cũ túm chặt lấy tay cô ấy hỏi thăm. “Ly hôn 1 tháng tôi mới phát hiện mang thai, khi đó thai được 3 tháng rồi. Giờ em bé đã đến tháng thứ 8”, vợ cũ thừa nhận. 

Lúc còn chung sống, vì nhiều lần mong đợi rồi lại thất vọng nên chúng tôi đã chẳng còn trông chờ chuyện có con nữa. Chu kì của vợ cũ không đều, thành ra cô ấy chẳng để ý. Ai ngờ tôi lại đòi ly hôn vào đúng lúc vợ đã mang trong bụng đứa con của mình. 

Nghe lời mẹ ly hôn cô vợ vô sinh, 6 tháng sau vô tình đi ngang nhà vợ cũ, không kìm lòng nhìn vào sân để rồi cảnh tượng trước mắt khiến tôi loạng choạng suýt ngã - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi hạnh phúc nói không nên lời, ai ngờ bị vợ cũ giội một gáo nước lạnh: “Anh quên là bây giờ chúng ta đã ly hôn rồi à? Đứa bé này chẳng liên quan gì đến anh cả”. Sau đó tôi bị vợ cũ đuổi về. 

Biết mình có lỗi với cô ấy rất nhiều nhưng vợ cũ đã mang thai, tôi không thể để vợ nuôi con một mình. Tin rằng vợ cũ cũng chẳng muốn con sinh ra không có bố. Tuy vậy quan trọng trước mắt là tôi phải làm sao để xin lỗi cô ấy. 

Vợ tôi rất thích ăn vặt, không biết những đồ ăn vặt nào phù hợp và bổ dưỡng cho phụ nữ mang thai? Tôi muốn chăm sóc mẹ con cô ấy và cũng mong vợ nguôi giận. 

Một lần uống say trót 'tình một đêm' với gái 'làng chơi', sau đó vợ cứ lầm lầm lì lì, tức giận tôi nói ly hôn, bỗng cô ấy khóc nức nở rồi đưa ra 1 thứ khiến tôi tái mặt, lập tức quỳ gối cầu xin

Một lần uống say trót 'tình một đêm' với gái 'làng chơi', sau đó vợ cứ lầm lầm lì lì, tức giận tôi nói ly hôn, bỗng cô ấy khóc nức nở rồi đưa ra 1 thứ khiến tôi tái mặt, lập tức quỳ gối cầu xin

Vậy mà khoảng thời gian vừa rồi, tôi thấy vợ khác lạ lắm. Cô ấy cứ lầm lầm lỳ lỳ, chẳng nói năng, có vẻ cứ tránh mặt tôi. Một lần ăn tối, tôi gắp cho vợ miếng chả, vừa đặt vào bát thì cô ấy vung ra, hất cả miếng chả cả cơm tung tóe ra ngoài. Đến mức này thì tôi giận quá, cầm chiếc bát ném xuống đất tan tành.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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