Từ ngày biết mình mang thai, tôi rất cẩn trọng ăn uống nghỉ ngơi, thăm khám bác sĩ đúng lịch. Tôi không sợ mất dáng, tôi chỉ mong con có thể sinh ra khỏe mạnh, bình an là tôi vui rồi. Trời thương, con tôi sinh ra khỏe mạnh, đáng yêu. Lúc vợ sinh con, chồng hết lòng chăm sóc. Anh thay tôi chăm con, chịu khó thức khuya cũng không than thở. So với tôi, anh càng yêu thương và chăm sóc con chu đáo hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đến khi con được 4 tháng thì tôi bất ngờ khi thấy vùng kín của con có những nốt đỏ xuất hiện. Tôi cứ nghĩ do da con bị rôm sẩy do bí hơn nên cho con dùng phấn rôm với thuốc trị. Nhưng vài ngày sau những nốt đỏ lại càng lên ra trên cơ thể, con khóc lóc suốt đêm. Đến khi thấy con sốt cao thì tôi hoảng quá đưa con tới bệnh viện khám.