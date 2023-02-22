Ngày tôi tái hôn, mẹ chồng cũ bất ngờ xuất hiện đưa 3 tỷ tiền mừng cưới cùng lời đề nghị không tưởng

Tâm sự 22/02/2023 06:59

Hai năm sau ly hôn, tôi gặp người chồng hiện tại qua lời giới thiệu của một người bạn. Anh ấy tuy không giàu có nhưng đối xử với mẹ con tôi rất tốt, mẹ anh ấy cũng quý hai mẹ con tôi, chẳng hề chê bai, ghét bỏ gì quá khứ của tôi cả.

Khi tôi và Đăng yêu nhau, mẹ anh coi thường tôi ra mặt. Nguyên nhân vì nhà tôi nghèo, bà thấy tôi không thể giúp ích được gì cho con đường công danh sự nghiệp của anh sau này. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng sống chung với bố mẹ chồng. Vì không ưa tôi từ trước nên mẹ chồng thường xuyên soi mói, làm khó tôi đủ đường. Việc nhà hầu hết đều đến tay tôi, nhưng hễ làm sai một chút là y như rằng bị mẹ chồng mắng mỏ, chì chiết. Khi tôi mang bầu, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng chẳng khá hơn chút nào.

Sau khi sinh con, gánh nặng trên vai tôi càng lớn. Vừa phải đi làm, vừa chăm con lại làm việc nhà nhưng vẫn không thể làm hài lòng mẹ chồng khiến tôi cảm thấy ngộp thở. Đã vậy, có lẽ vì ghét tôi mà bà cũng ghét lây sang đứa cháu nội. Con trai tôi nhỡ làm rơi vỡ cái gì hoặc ăn bị đổ ra sàn một chút là y như rằng sẽ bị chửi như tát nước vào mặt. Thương con mà tôi chẳng biết phải làm sao, vì tôi đâu có tiếng nói trong nhà. 

Ngày tôi tái hôn, mẹ chồng cũ bất ngờ xuất hiện đưa 3 tỷ tiền mừng cưới cùng lời đề nghị không tưởng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về phía Đăng, ban đầu anh cũng nói đỡ vài câu cho tôi trước mặt mẹ. Nhưng sau đó anh thấy không thể giải quyết được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nên dần đâm ra chán nản, thường xuyên đi sớm về khuya để trốn tránh, không muốn về nhà.

Một ngày sau hơn 5 năm kết hôn, Đăng bỗng về nhà, xòe tờ đơn ly hôn ra và yêu cầu tôi ký vào khiến tôi không khỏi bàng hoàng.

- Xin lỗi em, anh đã có người phụ nữ khác bên ngoài. Cô ấy đang mang thai con của anh, anh không thể chối bỏ trách nhiệm được.

- Vậy con của chúng ta thì sao? Thằng bé không phải con anh à? Nó cũng cần có bố cơ mà…

Tôi chưa kịp nói hết câu mẹ chồng đã chen vào:

- Cô ta xinh đẹp, trẻ trung hơn cô. Nhà lại có điều kiện, tương lai ắt sẽ giúp đỡ Đăng được nhiều việc, chứ không bất tài, vô dụng như cô, chẳng nhờ vả được tí gì. Phụ nữ ai mà chẳng sinh nở được.

Tôi không ngờ Đăng và mẹ anh ta lại tuyệt tình như vậy. Không thể níu kéo được cuộc hôn nhân này, tôi ôm con rời khỏi nhà, thuê phòng trọ sống qua ngày.

Hai năm sau ly hôn, tôi gặp người chồng hiện tại qua lời giới thiệu của một người bạn. Anh ấy tuy không giàu có nhưng đối xử với mẹ con tôi rất tốt, mẹ anh ấy cũng quý hai mẹ con tôi, chẳng hề chê bai, ghét bỏ gì quá khứ của tôi cả.

Trước Tết, tôi và anh tổ chức đám cưới. Giây phút cùng anh bước vào hôn trường, tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Nào mà ngờ, một vị khách không mời đã phá tan không khí ấy.

Ngày tôi tái hôn, mẹ chồng cũ bất ngờ xuất hiện đưa 3 tỷ tiền mừng cưới cùng lời đề nghị không tưởng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không phải ai xa lạ, đó chính là mẹ chồng cũ của tôi. Tôi thực sự rất bất ngờ, vì từ khi ly hôn đến nay bà chưa bao giờ gọi điện hay tới thăm hỏi mẹ con tôi lần nào cả. Vậy mà lần này đến, bà lại mang theo một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đến mừng cưới. Khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, mẹ chồng cũ đã vội vàng lên tiếng giải thích:

- Giờ cô đi lấy chồng rồi, còn đây là cháu nội của nhà tôi. Tôi không thể để cháu nội tôi theo họ người khác, gọi người đàn ông khác là bố nó được, nên tôi sẽ dẫn thằng bé về nuôi. Trong cuốn sổ tiết kiệm này có 3 tỷ, coi như tôi bồi thường cho cô.

Hóa ra sau khi tôi và Đăng ly hôn, anh ta nhanh chóng cưới cô nhân tình mang bầu về nhà. Tuy nhiên khi đứa trẻ chào đời, anh vô tình phát hiện bé gái đó không phải là ruột thịt của mình nên lại ly hôn. Cách đây không lâu, anh ta bị tai nạn, lại trúng vào “chỗ hiểm” nên mất khả năng sinh nở. Vì vậy lần này mẹ chồng cũ muốn tới nhận cháu trai về nuôi để lo hương hỏa cho nhà đó sau này, dù gì nhà họ chỉ có mỗi một mụn con.

Tất nhiên là tôi không đồng ý. Con trai tôi dứt ruột đẻ ra, khó khăn lắm mới nuôi lớn ngần này, sao tôi có thể “bán con” cơ chứ. Lúc này mẹ chồng cũ mới bắt đầu gạt nước mắt, nói rằng trước đây đều là lỗi của bà và xin tôi tha thứ. Thấy con trai tôi đứng cạnh, bà quỳ một chân xuống muốn ôm thằng bé vào lòng nhưng bị nó gạt phắt ra và hét lớn vào mặt:

- Bà không phải là bà nội của tôi. Bà là người xấu, tôi sẽ không đi theo bà đâu. Nếu bà bắt nạt mẹ tôi một lần nữa, tôi sẽ không tha thứ cho bà đâu. Bố mới của tôi là người tốt, bố sẽ chăm lo tốt cho mẹ con tôi.

Tôi không ngờ con trai 7 tuổi lại nói ra những lời như vậy. Bị con dâu cũ từ chối, bị cháu nội xua đuổi, mẹ chồng cũ đành muối mặt rời đi. Trước khi đi, bà còn trách tôi dạy hư cháu nội bà và bảo tôi suy nghĩ kỹ vì dù gì 3 tỷ cũng không phải là số tiền nhỏ. Bà còn đe dọa sẽ làm bất cứ điều gì để đòi lại cháu bằng được khiến tôi và nhà chồng không khỏi lo lắng.

Từ ngày đó đến nay, gia đình chồng cũ luôn tìm tới quấy rầy cuộc sống của chúng tôi. Chồng cũ thì gọi điện nịnh nọt, van xin không được liền quay sang đe dọa, còn mẹ chồng cũ thì bịa đặt chuyện rồi rêu rao, bêu xấu tôi khắp nơi khiến gia đình tôi không được yên. Tôi phải làm thế nào để họ buông tha cho gia đình tôi bây giờ?

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