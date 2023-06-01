Ngày hôm qua mẹ chồng đến thăm con cháu vào đúng bữa ăn tối. Tôi nhanh nhảu lấy bát đũa mời bà ở lại ăn cơm. Vừa ăn tôi vừa gắp thức ăn cho bà.

Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì tôi buột miệng nói là chồng tôi thích thịt luộc chín tái nên cứ mỗi khi anh ấy nấu đều đỏ. Mẹ chồng dừng ăn nhìn con dâu rồi lại nhìn con trai và hỏi tất cả những món ăn này đều do chồng tôi nấu sao? Chồng tôi bảo nấu mỗi món thịt luộc, còn những món khác do vợ nấu. Không muốn cướp công của chồng nên tôi phủ nhận tất cả. Tôi bảo chồng dạo này nấu rất lên tay, món nào cũng ngon. Nghe đến đây mẹ chồng đặt bát đũa rầm xuống mâm rồi đứng dậy. Không hiểu sao bà có thái độ khó chịu đến vậy? Tôi vội đứng dậy kéo mẹ ngồi xuống ghế ăn cơm tiếp nhưng bà bảo nuốt không trôi nên muốn về nhà.

Bà chưa nói rõ lý do, tôi không cho bà về. Thấy tôi sốt sắng bà mới chịu nói sự thật. Bà không thể chấp nhận được việc tôi để chồng nấu cơm. Bởi chồng tôi đi làm cả ngày đã vất vả rồi, về đến nhà đáng lẽ phải có cơm bưng nước rót, sao lại có chuyện chồng hầu hạ vợ được. Ảnh minh họa: Internet Tôi bảo vợ chồng đi làm cả ngày về ai cũng mệt lừ, chỉ muốn ăn cơm mau mà lên giường ngủ. Nếu để một mình tôi nấu ăn, tắm rửa cho hai con, thế chồng làm gì trong nhà?

Tôi cũng nói luôn là vẫn thấy bố chồng phục vụ cơm nước cho mẹ đó thôi, sao mẹ lại ngăn cản con trai cơm nước cho gia đình thế? Không cãi được nữa, mẹ quát lớn bảo tôi ăn nói hỗn láo, mẹ chồng nói chưa xong đã cãi xong. Thấy hai mẹ con cãi nhau càng ngày càng lớn, chồng tôi đập bát. Sau đó anh thú nhận là đã thất nghiệp hai tháng nay. Ở nhà cơm nước cho vợ đi làm, có gì mà mẹ phải làm ầm ĩ. Chồng bảo bây giờ đã hiểu được nỗi vất vả của vợ, sau này đi làm cũng thường xuyên làm việc nhà cùng tôi. Không thể để vợ vừa làm việc cơ quan, rồi chuyện con cái cơm nước như lúc trước được nữa. Thế nên mẹ phải nhìn thoáng ra đừng có bắt bẻ con dâu nữa. Những lời nói của chồng làm tôi cảm động rơi nước mắt, còn mẹ chồng bẽ bàng giận dỗi bỏ về. Tôi không muốn sống cảnh mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Tôi thật sự không biết phải làm sao để mẹ hết giận đây?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-khi-biet-bua-com-do-chong-toi-nau-me-buong-bat-dua-gian-doi-bo-ve-thay-vay-chong-toi-noi-mot-cau-khien-ba-be-bang-bat-khoc-nuc-no-587454.html