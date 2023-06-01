Ngay khi biết bữa cơm do chồng tôi nấu, mẹ buông bát đũa giận dỗi bỏ về, thấy vậy chồng tôi nói một câu khiến bà bẽ bàng, bật khóc nức nở

Tâm sự 01/06/2023 05:35

Ngày hôm qua mẹ chồng đến thăm con cháu vào đúng bữa ăn tối. Tôi nhanh nhảu lấy bát đũa mời bà ở lại ăn cơm. Vừa ăn tôi vừa gắp thức ăn cho bà.

Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì tôi buột miệng nói là chồng tôi thích thịt luộc chín tái nên cứ mỗi khi anh ấy nấu đều đỏ. Mẹ chồng dừng ăn nhìn con dâu rồi lại nhìn con trai và hỏi tất cả những món ăn này đều do chồng tôi nấu sao?

Chồng tôi bảo nấu mỗi món thịt luộc, còn những món khác do vợ nấu. Không muốn cướp công của chồng nên tôi phủ nhận tất cả. Tôi bảo chồng dạo này nấu rất lên tay, món nào cũng ngon. Nghe đến đây mẹ chồng đặt bát đũa rầm xuống mâm rồi đứng dậy. Không hiểu sao bà có thái độ khó chịu đến vậy? Tôi vội đứng dậy kéo mẹ ngồi xuống ghế ăn cơm tiếp nhưng bà bảo nuốt không trôi nên muốn về nhà.

Bà chưa nói rõ lý do, tôi không cho bà về. Thấy tôi sốt sắng bà mới chịu nói sự thật. Bà không thể chấp nhận được việc tôi để chồng nấu cơm. Bởi chồng tôi đi làm cả ngày đã vất vả rồi, về đến nhà đáng lẽ phải có cơm bưng nước rót, sao lại có chuyện chồng hầu hạ vợ được.

Ngay khi biết bữa cơm do chồng tôi nấu, mẹ buông bát đũa giận dỗi bỏ về, thấy vậy chồng tôi nói một câu khiến bà bẽ bàng, bật khóc nức nở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi bảo vợ chồng đi làm cả ngày về ai cũng mệt lừ, chỉ muốn ăn cơm mau mà lên giường ngủ. Nếu để một mình tôi nấu ăn, tắm rửa cho hai con, thế chồng làm gì trong nhà?

Tôi cũng nói luôn là vẫn thấy bố chồng phục vụ cơm nước cho mẹ đó thôi, sao mẹ lại ngăn cản con trai cơm nước cho gia đình thế?

Không cãi được nữa, mẹ quát lớn bảo tôi ăn nói hỗn láo, mẹ chồng nói chưa xong đã cãi xong. Thấy hai mẹ con cãi nhau càng ngày càng lớn, chồng tôi đập bát. Sau đó anh thú nhận là đã thất nghiệp hai tháng nay. Ở nhà cơm nước cho vợ đi làm, có gì mà mẹ phải làm ầm ĩ.

Chồng bảo bây giờ đã hiểu được nỗi vất vả của vợ, sau này đi làm cũng thường xuyên làm việc nhà cùng tôi. Không thể để vợ vừa làm việc cơ quan, rồi chuyện con cái cơm nước như lúc trước được nữa. Thế nên mẹ phải nhìn thoáng ra đừng có bắt bẻ con dâu nữa. Những lời nói của chồng làm tôi cảm động rơi nước mắt, còn mẹ chồng bẽ bàng giận dỗi bỏ về.

Tôi không muốn sống cảnh mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Tôi thật sự không biết phải làm sao để mẹ hết giận đây?

Nhậu về muộn, tôi hốt hoảng khi vợ con 'biến mất', đồ đạc xáo trộn, tôi bật khóc chạy sang nhà bố mẹ thì ngã ngửa với cảnh tượng trước mắt

Nhậu về muộn, tôi hốt hoảng khi vợ con 'biến mất', đồ đạc xáo trộn, tôi bật khóc chạy sang nhà bố mẹ thì ngã ngửa với cảnh tượng trước mắt

Cách đây 2 tuần, tối đó hơn 11 giờ tôi mới đi nhậu về. Vừa đến nhà, tôi giật mình thấy cửa mở, bên trong thì tối om. Tại sao giờ đó mà vợ còn mở toang cửa thế này?

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 36 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 1 giờ 36 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền