Kể sơ về chị dâu tôi. Chị ấy làm ở công ty nước ngoài, năng động, suy nghĩ rất thoáng và mạnh mẽ, độc lập. Có thể nói, chị ấy là một lãnh đạo khá tốt ở công ty. Nhưng đem những tư tưởng đó áp đặt vào việc hôn nhân thì lại khiến người khác cảm thấy ác cảm.

Anh trai tôi mới lấy vợ được nửa tháng nay. Nhưng đó cũng là khoảng thời gian gia đình tôi chao đảo, mệt mỏi và căng thẳng. Tất cả cũng vì chị dâu tôi có quan điểm quá khác người, quá hiện đại nhưng mẹ tôi không chấp nhận nổi.

Như việc tổ chức đám cưới, mọi thứ từ hoa tươi, trang trí nhà, cổng cưới, thuê váy áo, chụp ảnh... đều phải theo ý chị ấy. Mẹ tôi cũng muốn tham gia nhưng cứ đưa ra ý kiến nào liền bị con dâu bác bỏ ý kiến đó. Mẹ tôi bực quá, nói con dâu không được thì lôi con trai ra mắng cho hả giận.

Cưới hỏi xong rồi, ngay đêm tân hôn, mẹ tôi gọi con dâu xuống nói chuyện. Mẹ tôi cũng chỉ muốn dạy con dâu cách làm dâu trong nhà. Mẹ bảo chị dâu tan làm là phải về thẳng nhà, nấu nướng, phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa. Ngày nghỉ, nếu có về ngoại thì cũng phải báo với mẹ một tiếng. Rồi giỗ, Tết, chị dâu phải lo chu toàn, không được lơ là vì gia đình tôi chỉ có mỗi anh trai là con trai thôi.

Đợi mẹ tôi nói xong rồi, chị dâu tuyên bố thẳng: "Con sẽ không làm đâu. Con mua nhà riêng rồi, ngày mai vợ chồng con sẽ chuyển ra ngoài ở riêng".

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Không chỉ mẹ tôi mà bố và tôi đều sững người trước câu nói của chị dâu. Chị ấy nói vậy chẳng khác nào đốp chát thẳng thừng với mẹ chồng, không chịu thua mẹ chồng. Mẹ tôi giận tím mặt, đứng dậy, chỉ tay đuổi thẳng vợ chồng chị ra khỏi nhà. Chưa khi nào tôi thấy mẹ giận đến thế. Bà còn nói anh tôi nếu không dạy vợ được thì đừng về nhà nữa. Anh tôi đứng lớ ngớ, thấy vợ dọn đồ đi thì cũng vội vã đi theo càng khiến mẹ tôi giận dữ thêm.

Nửa tháng nay, mẹ tôi cứ luôn miệng bảo sẽ từ mặt con trai và con dâu hỗn hào. Nhưng tôi thừa hiểu, mẹ tôi nhớ và thương anh tôi lắm. Có trách thì trách anh tôi quá dại khi để vợ leo lên đầu ngồi. Theo các bạn, tôi có nên tìm đến nhà vợ chồng anh trai, khuyên họ xuống nước, về nhà xin lỗi mẹ cho yên chuyện không? Cứ tiếp tục thế này, mẹ tôi ngã bệnh mất.