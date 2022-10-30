Ngày cưới mẹ chồng lên trao cho sổ đỏ 2 ngôi biệt thự nhưng lại ghé tai tiết lộ với con dâu điều kinh hoàng này

Tâm sự 30/10/2022 08:57

Hằng giật mình làm rớt cả bó hoa cưới, khuôn mặt cô tái mét cắt không còn giọt máu. Trong khi đó, mẹ chồng vẫn cười cợt như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hằng là 1 cô gái con nhà nghèo, bố lại mất sớm. Từ nhỏ cô chỉ sống nhờ vào gánh rau của mẹ nên cô thấu hiểu rằng thoát nghèo là việc vô cùng cấp bách, vì nghèo sẽ đi đôi với hèn mà giờ cô không muốn mình trở thành 1 kẻ bị xã hội chê bai.

Mặc dù vậy, Hằng không biết mình sẽ thoát nghèo bằng cách nào với đồng lương ít ỏi nhận về mỗi tháng. Thế nên cô quyết định sẽ đầu tư vào nhan sắc để kiếm 1 anh đại gia.

Và đúng như mong muốn, ngay sau khi chú ý vào vẻ ngoài hơn thì Hằng được rất nhiều người để ý. Trong số đó, cô chọn được Đức - anh chàng con của chủ tịch 1 tập đoàn lớn. Nói đến chuyện này, Hằng vẫn cho rằng đó là duyên số và vận may của cô khi được anh để ý tới. Vì xung quanh Đức không thiếu những cô gái xinh đẹp hơn Hằng nhưng chỉ có cô lọt vào mắt xanh của anh.

Thế nhưng, mọi chuyện không đơn giản như Hằng nghĩ, ngày về ra mắt, bố mẹ Đức đều phản đối việc anh lấy 1 cô gái không tài cán gì lại con nhà nghèo rớt mùng tơi như Hằng. Lúc đó, Hằng liền đứng lên nói:

Ngày cưới mẹ chồng lên trao cho sổ đỏ 2 ngôi biệt thự nhưng lại ghé tai tiết lộ với con dâu điều kinh hoàng này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Nhưng cháu đã…có thai rồi ạ.

Đó cũng là điều Hằng giấu người yêu suốt 1 tháng nay để làm anh bất ngờ, và cũng là con át chủ bài bây giờ cô mới tung ra phủ đầu bố mẹ chồng.

Nghe vậy, bố mẹ Đức sốc nặng nhưng họ không thể ép Hằng phá thai vì Đức cương quyết cưới cô làm vợ. Anh nói:

- Nếu bố mẹ không đồng ý cho con và Hằng lấy nhau thì con sẽ bỏ đi cùng cô ấy.

Bố mẹ Đức cuối cùng đành nghiến răng đồng ý còn Hằng thì vô cùng đắc ý.

Cho đến ngày cưới, cô mới nhận ra sự gượng ép, cố chấp của mình là 1 sai lầm vô cùng lớn. Lúc đó, hôn lễ đã bắt đầu nhưng Hằng nhìn quanh vẫn không thấy mẹ đâu, định chạy xuống tìm thì MC đã tuyên bố bắt đầu buổi lễ thành hôn.

Bố mẹ Đức đi lên sân khấu, sau đó họ dơ 2 cuốn sổ đỏ ra, mẹ Đức phát biểu:

- Đây là 2 căn biệt thự mà chúng tôi tặng cho các con để lấy chỗ đi ra đi vào sau này. Nói chung là, làm dâu nhà này thì sẽ không bao giờ phải lo lắng chuyện cơm áo, gạo tiền. Chỉ việc ngồi bát ăn bát vàng thôi nên cô nào cũng muốn đâm đầu vào như thiêu thân. Vậy mà, nào có dễ... 

Nghe vậy, Hằng sợ run cả người, cứ nghĩ mẹ chồng chỉ nói đến đấy, ai ngờ bà còn ghé tai Hằng thì thào:

Ngày cưới mẹ chồng lên trao cho sổ đỏ 2 ngôi biệt thự nhưng lại ghé tai tiết lộ với con dâu điều kinh hoàng này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Tôi cấm mẹ cô đến đám cưới rồi, bà bán rau đòi đứng chung hàng với vợ chồng tôi sao? Mơ đi. Chưa hết, 2 cuốn sổ đỏ này vẫn đứng tên chúng tôi, cô đừng hòng mà đùng vào, cứ bước chân về nhà này đi, rồi tôi sẽ khiến cô sảy thai và đau đớn tự nguyện ra đi.

Hằng giật mình làm rớt cả bó hoa cưới, khuôn mặt cô tái mét cắt không còn giọt máu. Trong khi đó, mẹ chồng vẫn cười cợt như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hằng đứng trên sân khấu run rẩy suốt cả buổi tiệc cưới, cô không biết mình nên làm gì lúc này? Có nên bỏ về nhà với mẹ, rau cháo nuôi nhau không hay sẽ cố gắng chịu đựng sự dày vò của mẹ chồng trong ngôi biệt thự cả chục tỷ đồng?

Vợ chán “yêu” vì chồng… quá béo

Vợ chán “yêu” vì chồng… quá béo

Chứng kiến chồng tăng cân không kiểm soát, người phụ nữ đang tuổi hừng hực bỗng dần trở nên chán chuyện chăn gối.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự chuyện eva chuyện gia đình

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 1 giờ 52 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 52 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ