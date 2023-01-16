Ngày cưới linh đình, khi thấy cô dâu mặc áo dài đỏ bước ra, mẹ chồng bất ngờ lăn đùng ra ngất còn bố chồng tuyên bố hủy hôn

Tâm sự 16/01/2023 13:07

Về vùng quê hẻo lánh, đường đất khó đi, mẹ Tú lắc đầu ngán ngẩm vì phải thông gia với một gia đình thế này. Đứng trước căn nhà cũ xuống cấp, cả họ nhà Tú dè bỉu nói anh ngu mới lấy vợ nghèo thế này.

Là trai phố, làm lương tháng 15 - 20 triệu lại còn đẹp trai, Tú được bao cô gái theo đuổi. Nhưng anh lại yêu và xin phép bố mẹ cho cưới Hương. Cô gái xuất thân từ nông thôn, không có bố và mẹ mất từ khi cô lên 7 tuổi. Ở với bà ngoại, Hương cũng chỉ học hết lớp 9 rồi theo bà đi làm thuê vì nhà nghèo. Lớn lên, cô ra Hà Nội làm phục vụ quán cơm cho người bác họ.

Chênh lệch về hoàn cảnh gia đình như vậy, Hương tự ti không ít lần đòi chia tay còn Tú thì quyết muốn cưới em bằng được. Bố mẹ anh lúc đầu phản đối, nhưng sau thấy Hương là một cô gái tốt và hiểu tính Tú đã quyết không ai cản được nên ông bà đồng ý cho cưới.

Ngày cưới linh đình, khi thấy cô dâu mặc áo dài đỏ bước ra, mẹ chồng bất ngờ lăn đùng ra ngất còn bố chồng tuyên bố hủy hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về vùng quê hẻo lánh, đường đất khó đi, mẹ Tú lắc đầu ngán ngẩm vì phải thông gia với một gia đình thế này. Đứng trước căn nhà cũ xuống cấp, cả họ nhà Tú dè bỉu nói anh ngu mới lấy vợ nghèo thế này. Còn Tú, anh bỏ ngoài tai tất cả mọi lời gièm pha mà giục người lớn vào xin làm lễ ăn hỏi.

Hôm nay, Hương diện bộ áo dài màu đỏ với họa tiết đơn giản nhưng vẫn xinh đẹp khiến Tú tự hào. Theo Tú ra ngoài chào hỏi mọi người, thế nhưng chưa kịp cất lời chào bố mẹ chồng tương lai thì mẹ Tú á khẩu nhìn Hương mặt biến sắc rồi lăn đùng ra ngất. Còn bố Tú thì vội vàng tuyên bố hủy hôn trước sự ngỡ ngàng của hai họ.

Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Tú cũng chẳng kịp hỏi tại sao bố mẹ lại phản ứng như vậy, anh vội đưa mẹ đi cấp cứu. Và thật may bà đã qua cơn nguy kịp, cơn đau tim không lấy mất mẹ anh. Mẹ ổn, Tú tìm bố hỏi rõ mọi chuyện thì thấy ông mặt rầu rĩ ngồi ngoài hàng lanh hút thuốc - điều mà anh chưa từng thấy ở bố.

Gặng hỏi, bố chỉ khóc rồi xin lỗi Tú và xin anh hủy hôn, đừng yêu đương và đặc biệt không được đi quá giới hạn với Hương. Không hiểu vì điều gì mà bố cấm Tú cưới Hương, anh kiên quyết phản đối thì ông nói: "Hương là em gái ruột mày! Là con rơi của bố…"

Tú đờ người không tin vào sự thật cho đến khi ông giải thích nhận ra con gái mình qua chiếc áo dài đỏ Hương mặc có thêu dòng chữ TD và dòng sông trên áo. Đó là món quà bố tặng cho mẹ Hương. Và mẹ Tú đã biết mối quan hệ sai trái của ông, bà đến dằn mặt mẹ Hương khiến mẹ em bỏ về quê không để lại tung tích gì. Điều khiến bố Tú tin Hương là con gái mình đó là di ảnh thờ của mẹ Hương.

Ngày cưới linh đình, khi thấy cô dâu mặc áo dài đỏ bước ra, mẹ chồng bất ngờ lăn đùng ra ngất còn bố chồng tuyên bố hủy hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chết lặng khi biết được sự thật khủng khiếp này, Tú tìm đến rượu để giải sầu. Sau đó, anh đề nghị bố và Hương đi xét nghiệm ADN và cũng nói hết mọi chuyện với em. Chẳng khác gì Tú, Hương cũng sốc và hận người đàn ông đã bỏ rơi, làm khổ mẹ con cô bao lâu nay.

Thời gian sau có kết quả xét nghiệm, Hương và bố Tú đúng là có cùng huyết thống. Tất cả đều ngỡ ngàng, và Tú đã hết hi vọng... Nhưng mẹ anh thì kiên quyết không cho chồng nhận con, căm ghét Hương như ngày trước bà ghét mẹ cô vậy.

Đám cưới hạnh phúc với bao dự định chưa kịp làm đã tan thành mây khói, và chỉ còn lại sự trách móc, oán giận nhau. Không khí trong nhà Tú chẳng còn vui vẻ, thoải mái như trước vì nỗi đau bị phản bội hơn 20 năm trước lại ùa về. Anh không biết làm gì để lấy lại tinh thần, bố mẹ thoải mái vui vẻ như trước. Còn Hương em sẽ ra sao khi đối mặt với sự thật này trong khi bố ruột vẫn không muốn nhận con?

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