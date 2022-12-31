Nén nỗi đau tác hợp người mình yêu cho em gái, ngay trước ngày tổ chức lễ cưới, anh ấy bỗng nói một câu khiến tôi khóc như mưa

Tâm sự 31/12/2022 09:48

Sau khi nghe những lời này của Tiến, Hiền khóc như mưa, nhưng giờ cô không thể làm điều gì khác ngoại trừ chúc phúc và không làm phiền đến họ.

Hiền sinh ra ở nông thôn, dưới còn có một em gái sinh đôi. Em gái Hiền tuy nghịch ngợm nhưng được nhiều người yêu quý. Ai đã gặp cô ấy một lần đều không tự chủ được mà thích. Bản thân Hiền cũng rất yêu thương em gái, chỉ mong em được hạnh phúc.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Tiến vào 3 năm trước đã phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp của 2 chị em. Tiến là đàn anh khá nổi tiếng, họ gặp nhau tại một sự kiện được tổ chức ở trường. Mà một sự trùng hợp không may là cả 2 chị em Hiền đều để ý đến Tiến. Lúc đầu họ không biết mình thích cùng 1 người, thậm chí còn cổ vũ lẫn nhau, động viên nhau theo đuổi người mình thích.

Cho đến một ngày, 3 người rốt cuộc đối mặt. Hiền vốn là người sống nội tâm, điềm tĩnh còn phá lệ chủ động tiết lộ với em gái rằng Tiến chính là người cô thích. Hiền những tưởng em gái sẽ chúc phúc cho mình, lại chẳng ngờ sau khi nghe chị nói xong, cô ấy lập tức thay đổi sắc mặt, xoay người bỏ đi, không ngoái đầu lại dù chỉ 1 lần.

Nén nỗi đau tác hợp người mình yêu cho em gái, ngay trước ngày tổ chức lễ cưới, anh ấy bỗng nói một câu khiến tôi khóc như mưa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hiền rất buồn khổ, giữa em gái và người mình yêu nên lựa chọn thế nào. Rối rắm, do dự thật lâu, cuối cùng Hiền vẫn chọn em gái. Hiền cố nén đau đớn trong lòng, tác hợp cho em gái và Tiến. Lúc đó cô cũng không biết mình làm thế là đúng hay sai, chỉ cảm thấy em gái ngày càng tươi cười thì bản thân mình cũng rất vui.

3 năm trôi qua rất nhanh, tình cảm của em gái Hiền và Tiến vẫn rất ổn định, còn bước đến giai đoạn tính chuyện kết hôn. Để trốn tránh chuyện này, 3 năm nay Hiền vẫn sống ở nước ngoài, hiện giờ em gái chuẩn bị kết hôn, dù thế nào cô cũng phải trở về.

Nhưng mà Hiền không nghĩ tới, ngay trước khi hôn lễ diễn ra, Tiến lại đến tìm mình nói 1 câu như sét đánh giữa trời quang: “Kỳ thực năm đó người anh thích vẫn luôn là em. Sở dĩ anh đồng ý ở bên em gái em là vì không muốn em thất vọng mà thôi. Hy vọng 1 ngày nào đó em sẽ quay đầu lại và nhìn thấy anh. Lại không nghĩ tới em vừa đi là đi nhiều năm như vậy!”

Sau khi nghe những lời này của Tiến, Hiền khóc như mưa, nhưng giờ cô không thể làm điều gì khác ngoại trừ chúc phúc và không làm phiền đến họ.

Nén nỗi đau tác hợp người mình yêu cho em gái, ngay trước ngày tổ chức lễ cưới, anh ấy bỗng nói một câu khiến tôi khóc như mưa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống, chúng ta luôn phải đứng trước những sự lựa chọn. Đặc biệt là lựa chọn giữa tình thân hay tình yêu , thực sự khó vẹn toàn. Hạnh phúc của 1 cuộc hôn nhân không chỉ là của riêng 1 người. Hiền vì em gái mà nhường người mình thích cho cô ấy, như vậy em gái Hiền sẽ có được hạnh phúc. Nhưng cô lại không suy nghĩ đến cảm xúc của Tiến, liệu anh có vui vẻ với sự lựa chọn này của cô không? Nếu Tiến hạnh phúc với em của Hiền thì đây là một kết cục đáng mừng. Nhưng nếu anh không thực sự yêu cô ấy mà vẫn luôn vương vấn Hiền thì trong câu chuyện này, cả 3 người đều khó có được hạnh phúc.

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