Như vậy chưa đủ, đáng sợ hơn cả là bản thân tiểu tam không nhận ra bản thân đã sai rành rành mà còn nhơn nhơn tự đắc, cho rằng "có không giữ mất đừng tìm", "mình chỉ giành lấy những thứ xứng đáng thuộc về mình", "nếu đã yêu người kia chắc chắn anh ấy sẽ không động lòng vì mình". Thật sự không thể chấp nhận những kiểu giải thích như thế.

Dưới đây là nguyên văn câu chuyện:

Mình biết là chuyện mình sắp kể ra đây có lẽ sẽ nhận nhiều chỉ trích nhưng mình vẫn muốn nói 1 điều là hạnh phúc cả 1 đời rất quan trọng và khi có cơ hội thì ta phải biết nắm lấy. Hồi còn là sinh viên mình có ở trọ chung với 1 bạn. Bạn ấy chơi cùng mình từ cấp 3 đến đại học. Nói về lần đầu gặp chồng thì thực ra là do bạn mình dẫn về với tư cách là người yêu. Lần đầu mình nhìn thì thấy ảnh cũng đẹp trai, cũng gọn gàng. Có lẽ anh ấy cũng yêu con bạn mình lắm.

Cứ vài ngày lại thấy mua đồ ăn vặt qua cho 2 đứa mình ăn. Lần thì gà rán lần thì bánh tráng rồi bim bim bánh kẹo cứ phải là chất đầy tủ lạnh. Phòng chỉ có 2 đứa con gái nên thỉnh thoảng cũng lười dọn nhà. Nhưng khi nào anh đến đều dựng cả 2 đứa lên dọn dẹp sạch sẽ phòng ốc đàng hoàng và tất nhiên ảnh cũng sắn tay vô làm chung. 1 điều nữa là ảnh cực kì tâm lí nữa. Mỗi lần con bạn mình đến tháng ảnh đều biết và chuẩn bị sẵn. Mỗi khi nó giở trò nhõng nhẽo đến độ mình còn thấy ngứa mắt thì ảnh lại rất bình tình nhẫn nhịn. Mình thấy ảnh luôn là người xuống nước trước con bạn mình. Tự nhiên mình thấy ghen tị với nó. Mình tự đặt câu hỏi rằng cả 2 đều nhan sắc như nhau có khi mình còn nhỉnh hơn nó, đều không phải loại ăn chơi đàn đúm gì mà nó lại có được anh người yêu tuyệt vời như vậy mà mình lại chưa có nổi 1 mối tình. 1 thời gian anh qua chơi chỗ bọn mình như vậy tự nhiên mình lại thấy có cảm tình với anh.

Ảnh minh họa: Internet

Đợt 2 người họ giận nhau anh ấy không đến suốt 1 tuần liền tự nhiên mình cảm thấy nhớ. Rồi mình chợt nhận ra mình đã yêu anh từ khi nào rồi. Mình chủ động vào danh sách bạn bè của con bạn mình rồi tìm Facebook của anh. Mình lập 1 Facebook mới rồi kết bạn với anh. Có lẽ anh cũng nhận ra mình nên chấp nhận ngay. Lúc đầu nhắn tin với mình thì anh cũng không cởi mở lắm. Mình hiểu mà. Nhưng dần dần mình nhận ra anh còn là người khá trưởng thành cả trong lời nói lẫn hành động. Mỗi lần mình hỏi ý kiến anh chuyện gì anh đều giải thích kĩ càng mặt lợi mặt hại cho mình hiểu. Lúc đó anh đã không còn e dè với mình nữa. Tình cảm của mình cứ dần dần bồi đắp lên vậy đó. Cho đến qua tết năm 2014 mình thì lên chỗ trọ trước con bạn thì anh gọi cho mình hỏi con bạn mình đã lên chưa tại anh không liên lạc được với nó. Mình biết nó tận 2 ngày nữa mới lên cơ nhưng vẫn nói anh là chắc chiều tối nó lên đến nơi. Rồi mình gọi anh qua phụ mình xếp đồ mang từ quê lên. Anh liền qua ngay. Tối đó mình có mua bia với ít mực thì 2 đứa ngồi uống với nhau vài lon. Do uống hơi qua chén nên hôm đó mình đã không tự chủ được và chủ động ngã vào lòng anh và tối đó 2 đứa đã xảy ra quan hệ. Sáng hôm sau mình tỉnh dậy thì thấy anh ngồi thẫn thờ. Mình hỏi thì anh nói xin lỗi vì đã làm như vậy và còn hứa sẽ chịu trách nhiệm với mình. Lúc đó mình vừa mừng vừa sợ.

Mừng vì mình đã có lí do để có thể ở bên anh nhưng lo vì không biết phải giải thích như thế nào với con bạn. Anh nói cho anh 2 tuần để anh suy nghĩ kĩ mọi chuyện. Trong thời gian đó thì không nói cho con bạn mình biết. Nhưng sau đó mình phát hiện những biểu hiện giống như mang thai vậy. Mua que về thử thì đúng là mình có con luôn. Mình nhắn cho anh báo có thai thì anh hốt hoảng hỏi xem kiểm tra kĩ chưa có chắn chắn không. Sau đó anh bảo mình cho 1 tuần để chia tay với con bạn mình. Và đúng như vậy thật. Mình vẫn nhớ tối đó nó khóc như mưa. Mình đã cố gắng giải thích là mọi chuyện là do cả 2 uống nhiều nên không kiểm soát được nên mới thành ra vậy. Mà nó vẫn không nghe. Mình chấp nhận ăn 1 cái tát và nó đuổi mình ra ngoài tối hôm đó. Thân con gái không biết đi đâu buổi đếm nên mình đã ghé qua chỗ của anh. Tối đó anh đã uống rất nhiều. Mình cảm nhận được anh đang rất day dứt. Anh nói rằng mọi chuyện đã đến nước này rồi thì chỉ có nước cưới thôi. Và đúng như dự tính 2 đứa dẫn nhau về gia mắt 2 bên họ hàng và đám cưới được chuẩn bị 2 tháng sau đó. Họ hàng mình ai cũng bảo kiếm được chàng rể chu đáo. Nhưng chỉ có mình mới biết đã phải đánh đổi những gì để có được anh.

Sau khi cưới có vẻ anh vẫn còn buồn về chuyện cũ và mình cũng không còn liên lạc gì với con bạn mình nữa. Mình cũng hay kiểm tra xem 2 người có lén lút liên lạc sau lưng mình không thì thực sự không có gì cả. Sau khi mình sinh bé thì anh thay đổi hẳn. Đi làm về phụ vợ chăm con dọn dẹp nhà cửa giúp vợ. Thậm chí đến đêm thức ru con ngủ thay cho vợ. Có khi 2 vợ chồng ngủ anh ôm mình chặt lắm. Không còn cảnh ngồi buồn rầu nhớ về chuyện cũ nữa. Lúc đó mình biết anh đã chấp nhận ở bên mình và có tình cảm với mình rồi. Còn gì hạnh phúc hơn thế nữa. Bẵng đi 1 thời gian. Con mình đã được 2 tuổi. Mình chợt muốn kiểm tra lần cuối xem anh có còn chút tình cảm nào với con bạn mình không. Mình lấy 1 số điện thoại lạ nhắn tin vào máy chồng giả là con bạn mình và nói nhiều thứ và cả muốn hẹn gặp anh 1 lần. Kết quả không làm mình thất vọng. Anh nói rằng ( mình xin trích nguyên văn): "Anh xin lỗi em vì chuyện ngày trước. Là anh có lỗi. Anh không mong em tha thứ cho anh. Nhưng anh giờ đã lấy vợ rồi. Mình gặp nhau thì nếu vợ anh biết thì khó nói lắm. Em hãy quên anh đi."

Sau đó anh chặn luôn số đó. Sau lần đó mình có thể hoàn toàn yên tâm về ông chồng của mình. Đối với mình việc từ bỏ 1 tình bạn để đổi lấy hạnh phúc về phía mình là hoàn toàn xứng đáng và mình không hề thấy hối hận về chuyện này. Cho đến giờ mình đã có 1 bé con đáng yêu và 1 người chồng tuyệt vời. Và mình không mong gì hơn vậy nữa. Các bạn à cuộc đời này một khi đã bỏ lỡ nhau thì khó gặp lại lắm nên khi có cơ hội thì phải cố mà nắm lấy. Hồi đó anh và con bạn mình chưa kết hôn nên việc mình lôi anh về phía mình là không hề vi phạm pháp luật.

Cô nàng này cũng không kể kết cục cô bạn kia như thế nào, thế nhưng phải nói cô tiểu tam này quá may mắn khi có một người bạn tốt khi "sẵn sàng nhường thứ không đáng" cho mình, còn anh chồng thì cũng chịu trách nhiệm vì đã lỡ có bầu. Thế nhưng nhìn cách chia sẻ dường như tiểu tam này vẫn khá tự tin vì giật thành công người đàn ông mình mong muốn, chẳng quan tâm đến cảm xúc của ai khác.

Nàng ta cho rằng "đây là sự đánh đổi lớn nhất trong cuộc đời một người con gái như mình và hạnh phúc cả 1 đời rất quan trọng nên phải biết nắm lấy khi có cơ hội". Không chỉ thế còn đưa ra lời biện minh rằng vì 2 người kia chưa kết hôn nên chẳng có gì vi phạm pháp luật.