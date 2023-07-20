Nằm trong phòng sinh mà nước mắt vợ chảy thành dòng khi biết chồng đang 'hú hí' cùng nhân tình, ngày xuất viện cô chỉ làm một việc khiến cả gia đình anh khóc lóc cầu xin tha thứ...

Tâm sự 20/07/2023 06:35

Ngày Vy trở dạ bất ngờ vì sinh non, cô điện thoại cho chồng mãi không được. Đã vậy, vài phút sau, trong lúc Vy đang nằm ngồi taxi tới viện để sinh thì còn nhận được tin nhắn từ cô bồ của chồng với lời lẽ đầy khiêu khích.

Có lẽ cả đời này, Vy sẽ không bao giờ quên được cái ngày cô đi đẻ. Người ta bảo đàn bà chửa đẻ là cửa mả quả không sai. Đã thế, ngày hôm đó Vy chỉ có một mình. Người đàn ông mà cô yêu thương, cô hết lòng vì anh lại đang bận bên một người đàn bà khác. Nhưng cũng may, nhờ có cú sốc đó, nhờ có nỗi đau mà anh ta tạo ra cô lại có sức mạnh để sống khác đi.

Cuộc hôn nhân của Vy thực sự là một tấn bi kịch. Cô lấy chồng 5 năm mà chưa thể có con. Phải khó khăn lắm cô mới thuyết phục được chồng cùng đi khám để còn biết đường chữa trị. Chồng cô vốn không thoải mái với chuyện này và cho rằng lỗi phần lớn là ở vợ “không biết đẻ”. Thậm chí đi khám về, mấy ngày sau có kết quả, anh cũng chẳng buồn bận tâm. Vợ nói sao thì anh biết vậy. Những tờ kết luận khám anh không ngó đến, tất cả đều được Vy cất giữ một mình.

Sau đó cô càng yêu thương và chăm sóc chồng hơn. Bất cứ chỗ nào ai nói có thuốc tốt, chạy chữa được chuyện hiếm muộn là cô lại lặn lội đi tìm mua với hi vọng có thể sớm có con. Cũng chính trong những ngày tháng đó, Vy biết chồng mình có bồ. Anh cặp kè với một cô gái trẻ măng. Có vẻ như anh đã hứa hẹn với cô ta rất nhiều điều thế nên cô ả dù là kẻ thứ ba nhưng khá ngang nhiên. Cô nhân tình dường như biết được chuyện vợ chồng Vy mãi không có con nên kiêu căng, chẳng sợ vợ của chồng.

Nằm trong phòng sinh mà nước mắt vợ chảy thành dòng khi biết chồng đang 'hú hí' cùng nhân tình, ngày xuất viện cô chỉ làm một việc khiến cả gia đình anh khóc lóc cầu xin tha thứ... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vy cứ nghĩ mình có con sẽ níu giữ được chân chồng, sẽ khiến anh hạnh phúc mà quay về bên vợ. Thế nhưng không, khi biết vợ mang bầu con gái, anh ta lại tiếp tục sa đà vào cuộc tình với gái trẻ, mặc kệ vợ vật lộn trong thời gian thai nghén. Vy nuốt nước mắt vào trong, tự nhủ cố gắng chịu đựng đợi tới ngày con chào đời.

Ngày Vy trở dạ bất ngờ vì sinh non, cô điện thoại cho chồng mãi không được. Đã vậy, vài phút sau, trong lúc Vy đang nằm ngồi taxi tới viện để sinh thì còn nhận được tin nhắn từ cô bồ của chồng với lời lẽ đầy khiêu khích: “Chồng chị đang bận ôm em ngủ nhé, chị đừng làm phiền anh ấy nữa”. Kèm theo đó, cô gái trẻ ấy còn gửi cả những tấm ảnh giường chiếu của hai người họ.

Vy gắng gượng hết sức mình để vượt cạn khi không có ai bên cạnh. Sau khi cô sinh, tối đó gia đình hai bên mới đến. Chồng Vy cũng vào viện để thăm nom vợ con. Cô nhìn anh ta chỉ đầy sự ghê tởm.

Nằm trong phòng sinh mà nước mắt vợ chảy thành dòng khi biết chồng đang 'hú hí' cùng nhân tình, ngày xuất viện cô chỉ làm một việc khiến cả gia đình anh khóc lóc cầu xin tha thứ... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

1 tuần sau, cô xuất viện về nhà. Việc đầu tiên Vy làm là đặt lên bàn tờ giấy ly hôn trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ hai bên gia đình. Lá đơn này cô đã viết từ lâu, cô đã cố gắng để không bao giờ phải đưa nó ra, nhưng giờ cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Vy cũng ném lên bàn những bức ảnh chăn gối của chồng với nhân tình. Mẹ chồng cô thấy vậy khóc lóc cầu xin:

- “Thôi con ơi, đàn ông ai cũng có lúc yếu lòng, giờ hai đứa có con với nhau, đứa bé vừa mới sinh ra, nghĩ đến con mà bỏ qua con ạ”.

Vy đã nhìn về chồng nhưng anh ta dường như cũng chẳng mặn mà. Anh ta cười nhếch mép:

- “Em hẹp hòi như thế chỉ thiệt em, thiệt con. Em xem, lấy nhau tới gần 6 năm em mới đẻ được mụn con gái. Anh không bỏ em, vẫn chu cấp tiền bạc sinh hoạt hàng tháng cho em là quá tử tế rồi. Trong khi xung quanh anh có bao cô gái trẻ đẹp vây quanh. Họ có nhắn tin cho em cũng là để mong cướp anh về tay. Lẽ ra em phải hiểu cái may mắn của mình, khéo léo mà hành xử thì ít ra anh còn nghĩ tới cái tình cái nghĩa vợ chồng. Ngoài kia thiếu gì cô muốn đẻ con cho anh để được anh rước về mà em làm cái trò này để bêu rếu chồng”.

Nằm trong phòng sinh mà nước mắt vợ chảy thành dòng khi biết chồng đang 'hú hí' cùng nhân tình, ngày xuất viện cô chỉ làm một việc khiến cả gia đình anh khóc lóc cầu xin tha thứ... - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vy xách chiếc valy đã sắp sẵn đồ, tay ôm con nhỏ:

- “Anh kí đơn đi, tôi sẽ về bên ngoại”.

Chồng Vy vẫn lên mặt, thậm chí anh ta còn thẳng thắn:

- “Nếu em muốn thì anh kí. Anh thừa sức lấy vợ mới trẻ đẹp khôn ngoan, biết đẻ con cho chồng hơn em. Còn con bé, em muốn được chu cấp bao nhiêu một tháng thì cứ nói. Anh sẽ không để nó thiệt”.

- “Không cần, vì… nó chẳng phải con anh. Sau này, anh có lấy ai, họ có đẻ con cho anh thì nhớ nên xem lại. Lần đi khám trước có kết quả, tôi vẫn để trong ngăn kéo phòng ngủ. Anh muốn có thể tự xem. Tôi đã nghĩ cố gắng hi sinh để cùng anh xây dựng một gia đình vì thương anh không thể làm bố. Nhưng tình thương của tôi đặt lầm chỗ mất rồi”.

Nói rồi Vy bước đi trong sự sững sờ ê chề của chồng. Anh lao vào phòng tìm cái tờ kết quả khám ấy… Chắc hẳn, anh ta sẽ rất hối hận nhưng mọi thứ trở nên quá muộn màng!

Mang thai khó chịu nhưng vẫn cho chồng gần gũi, ngờ đâu lúc gần sinh con tôi nhận được cuộc gọi như 'sét đánh ngang tai'

Mang thai khó chịu nhưng vẫn cho chồng gần gũi, ngờ đâu lúc gần sinh con tôi nhận được cuộc gọi như 'sét đánh ngang tai'

Tôi đã có một buổi nói chuyện rất thẳng thắn với chồng. Tôi biết anh ấy có một chiếc điện thoại khác ngoài cái đang sử dụng, chính là "thế giới riêng" của chồng tôi.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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