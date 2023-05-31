Nam nhân viên 'tình nguyện' làm 'nhân tình bé nhỏ' của sếp nữ U40, được nhận trợ cấp hàng trăm triệu nhưng với một điều kiện oái oăm này

Nếu vi phạm điều kiện này, hợp đồng sẽ bị chấm dứt ngay lập tức. Anh A vui vẻ đồng ý với điều khoản này và nhận được tài trợ từ nữ cấp trên.

Thanh niên 20 tuổi tên A, đang sinh sống tại Đài Loan, là một nhân viên mới nhưng lại luôn diện đồ hiệu, lái một chiếc siêu xe BMW đắt tiền và câu chuyện này đã trở thành đề tài bàn tán mỗi ngày của mọi người trong công ty. Có người cho rằng anh A là con trai của một gia đình giàu có, ngậm thìa vàng mà lớn lên, nhưng thực tế anh A lớn lên trong một gia đình bình thường.

Sở dĩ anh A có thể lái một chiếc xe đắt tiền và ăn mặc đồ hiệu sang trọng như vậy là vì anh ta có mối quan hệ bất chính với cấp trên giàu có và lớn tuổi trong công ty. Đó chính là nữ cấp trên B, nữ cấp trên này mê mệt ngoại hình ấm áp của A nên đã đề nghị ngủ với anh ta với một cái tên gọi lịch sự hơn là “tài trợ” cho anh.

Ảnh minh họa: Internet

Cấp trên đề nghị gặp anh A khoảng 4 đến 5 lần mỗi tuần và với điều kiện là phải trả cho anh 930,000 Đài tệ mỗi tháng (khoảng 752 triệu đồng). Và còn một điều kiện nữa mà nữ cấp trên B đã yêu cầu với A. Đó chính là điều kiện tuyệt đối không được nói "Anh yêu em".

Nếu vi phạm điều kiện này, hợp đồng sẽ bị chấm dứt ngay lập tức. Anh A vui vẻ đồng ý với điều khoản này và nhận được tài trợ từ nữ cấp trên.

Ngoài số tiền 752 triệu đồng, anh ấy còn nhận được những món quà hàng hiệu từ nữ cấp trên như: xe BMW và biệt thự cao cấp,...

Tuy nhiên, hợp đồng đã sớm bị chấm dứt. Đó là bởi vì anh A bắt đầu thật lòng thích nữ cấp trên. Khi anh A thổ lộ tấm lòng của mình với nữ cấp trên, cô B đã lập tức tuyên bố hủy hợp đồng tài trợ cho A ngay tại chỗ.

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