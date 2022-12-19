Muốn nhanh có con, tôi chủ động ôm hôn 'gần gũi' chồng nhưng anh vội gạt tay ra rồi nói một câu khiến tôi sững người

Chồng K trước giờ hiền lành, chăm chỉ làm lụng nên bản thân K cực kỳ yên tâm về anh ấy. Lấy nhau tới nay đã 2 năm, chúng K đang ngày một gây dựng cuộc sống hôn nhân bền chặt và ổn định. Căn chung cư mà vợ chồng K mua khi mới lấy nhau, hiện tại trả hét 3/4 chặng đường. Không chỉ vậy, vợ chồng còn dành ra được một khoản kha khá để đi du lịch cũng như chuẩn bị cho sau này sinh con.

Khoảng 3 tháng trước, chồng K thông báo một tin cực bất ngờ, đó là anh chuyển nghề, từ quản trị dự án sang làm phòng đối ngoại. K rất bất ngờ vì vị trí hiện tại vẫn mang lại một thu nhập tốt. Chồng K bảo muốn thử sức nhiều hơn trước khi quá già để thử. Vả lại, nếu làm phòng đối ngoại, anh nhàn hạ hơn mà thù lao cũng cao hơn. Mặc dù K không ủng hộ chồng với quyết định này, nhưng ông xã là kiểu người cực cứng rắn nên có khuyên cũng chẳng tác dụng gì.

Do sức khỏe của K hơi có vấn đề một chút, không quá nghiêm trọng nên K vẫn chưa có con. Bác sĩ dặn dò K cần tĩnh dưỡng thật tốt, chớ nên suy nghĩ quá nhiều ảnh hưởng tới tinh thần. K cũng thực sự nóng lòng chờ đến ngày mình mang thai. Vừa là để kết thúc công việc ở công ty hiện tại, vừa là muốn mang lại niềm vui cho cả gia đình. Lương của chồng K cũng thừa sức nuôi vợ con.

Điều mà K không ngờ tới là sau khi chồng chuyển bộ phận, anh cực kỳ quan tâm chú trọng tới ngoại hình. Tất nhiên đi làm ở tập đoàn lớn thì việc chỉn chu là cần thiết, song đằng này chồng K thể hiện hết sức thái quá. Anh tốn vài triệu đồng mua quần áo đẹp, thêm vài triệu nữa để sắm đồ skincare dưỡng da không khác gì phụ nữ. Thậm chí, nói không ngoa chứ chồng K còn thực hiện đủ bước hơn cả vợ.

K bảo chồng đàn ông không cần kỹ lưỡng tỉ mỉ đến vậy, cái cần là toát ra được là phong độ của một người nhân viên đối ngoại. Ấy vậy nhưng anh cứ nhất quyết tự làm theo ý mình, còn bảo "Skincare là để mình luôn trẻ, không lão hóa. Sau này còn làm được nghề lâu chứ!". Đến chịu, K cũng không biết nói gì với chồng.

Đỉnh điểm là một hôm gần đây, chồng K đã làm chuyện tày trời giữa đêm. Dạo này ở nhà giãn cách, vợ chồng K không có nhiều cơ hội "gần gũi". K muốn được quan hệ nhiều hơn để tăng cơ hội thụ thai, thế mà cứ loanh quanh thế nào, hai vợ chồng ngủ thiếp đi. Hôm ấy, K chủ động ngỏ lời trước. Sau khi chồng nằm quay về một góc giường ngủ, K mới ôm anh và hôn lên má chồng, rồi dùng đôi bàn tay kích thích đối phương.

Nào ngờ, chồng gạt tay K ra với vẻ rất khó chịu. Đã vậy, anh còn nói một lời cực phũ phàng: "Anh skincare bao nhiêu bước nên đừng động gì vào mặt anh!"

Nghe xong, K chưng hửng và ngã ngửa, không muốn làm gì anh ấy nữa. Tại sao chồng K lại ra nông nỗi này cơ chứ? Phải chăng đã có ai xui khiến anh nên anh ấy mới như vậy? Người đàn ông K lấy làm chồng, tin tưởng yêu thương hết mực cũng có lúc phải thốt ra những lời đau lòng vậy sao?

Vì quá giận chồng đêm hôm đó nên từ ấy K không nói với anh câu nào. Sáng hôm sau thức giấc, chồng K vẫn nói chuyện rất bình thường như thể anh chưa làm chuyện gì có lỗi với vợ. K thực sự thất vọng, muốn kêu anh bỏ cái công việc và những thói quen quá quắt của anh. Trước đây, chồng K cũng nói mong muốn sớm có con mà giờ K chỉ thấy anh chăm chăm phát triển sự nghiệp. Chuyện sinh hoạt vợ chồng thì anh thờ ơ, không muốn cải thiện, vậy thì đến bao giờ K mới được làm mẹ đây?

Ảnh minh họa

K lướt mạng xã hội thì thấy chồng toàn vào các group làm đẹp của chị em rồi hỏi xin ý kiến nên dùng mỹ phẩm nào. Đến K là phụ nữ mà còn chẳng tỉ mỉ như anh. Hay tại K đã nghĩ nhiều rồi? Bao nhiêu suy nghĩ cứ như mớ bòng bong trong đầu K, bây giờ phải làm sao để thay đổi chồng mình đây, chứ K rối trí quá...