Mừng rỡ như bắt được vàng sau khi tống cổ con dâu cũ ra khỏi nhà, tôi hăm hở đón bồ nhí con trai đang mang bầu về nhà, ai ngờ nghe được một câu làm tôi điêu đứng rụng rời tay chân

Tâm sự 17/11/2022 03:45

Vì con dâu mãi không có con mà tôi bảo con trai ruồng rẫy vợ để đón bạn gái mới về mà không ngờ nhận được kết quả đau lòng.

Con dâu cũ của tôi lấy về 3 năm mà vẫn chưa thể mang thai. Tôi sốt ruột lắm, con trai tôi đâu còn trẻ nữa, chờ thì chờ đến bao giờ? Bởi vậy khi Minh thông báo muốn ly hôn vợ, tôi không ngần ngại đồng ý ngay. Hai đứa không có con chứng tỏ không có duyên phận, thôi thì chia tay tìm con đường mới cho mỗi người. Mấy năm vợ chồng, con tôi đối xử với vợ cũng tốt, coi như không phải hổ thẹn, áy náy. 

Hà về quê bảo tôi bán đất đai nhà cửa lên thành phố, nó sẽ thêm tiền mua một căn chung cư để cả nhà ở. Lúc ấy tôi nghĩ mình chỉ có một đứa con trai, sau này cũng nương nhờ hết vào nó. Con dâu tương lai lại đang có bầu, tôi cũng cần lên thành phố chăm sóc cháu. 

Mừng rỡ như bắt được vàng sau khi tống cổ con dâu cũ ra khỏi nhà, tôi hăm hở đón bồ nhí con trai đang mang bầu về nhà, ai ngờ nghe được một câu làm tôi điêu đứng rụng rời tay chân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì Hà đang mang bầu đứa cháu mà tôi hằng mong ngóng, tôi chăm sóc con bé chu đáo, cẩn thận lắm. Hà nghỉ làm ở nhà nhưng tôi không để dâu tương lai động tay làm việc, muốn ăn gì tôi cũng nấu cho, càng chẳng bao giờ xét nét, để ý con bé. Nhà đã có rồi, con trai tôi đang chuẩn bị thủ tục làm đám cưới kẻo bụng Hà ngày một lớn. Nghĩ tới sắp có cháu bế mà tôi vui đến mất ngủ.

Ngày cưới của con trai tôi ngày một đến gần rồi. Đêm qua, tôi tỉnh dậy lúc khá muộn, ra ngoài bỗng nghe tiếng khóc thút thít vọng ra từ phòng con trai. Trong bụng nghĩ không biết con dâu phải chịu ấm ức gì, tôi định đến khuyên nhủ Minh cần đối xử tốt với vợ hơn, nhất là Hà lại đang mang bầu. 

 Ai ngờ đứng trước cửa phòng, nghe Hà vừa khóc lóc vừa oán trách chồng mà tôi rụng rời chân tay:

- Anh nói thương em, sẵn sàng làm mọi thứ vì hai mẹ con em, thế mà một yêu cầu nhỏ nhặt như thế anh cũng đắn đo suy nghĩ. Anh có biết em không hợp với mẹ, mấy tháng qua em phải cố chịu đựng cho nhà cửa êm ấm. Nhưng sống chung thời gian dài chắc em trầm cảm mất. Mẹ vào viện dưỡng lão có bạn già bầu bạn, có người chăm sóc, sướng thế cơ mà, có gì đâu mà thiệt thòi! Nếu anh không muốn đưa mẹ vào đó thì phải thuê nhà cho mẹ ở riêng ra, em không sống chung với bà đâu! 

- Anh biết rồi, đợi vài hôm nữa anh sẽ lựa lời nói với mẹ. Mẹ cứ đinh ninh sẽ ở với chúng mình, nếu đột ngột bảo bà vào viện dưỡng lão bà sốc lắm… Anh thương hai mẹ con nhất mà, cứ yên tâm nhé!

Cả đêm tôi khóc ướt đẫm gối. Thì ra bấy lâu nay con dâu im lặng hưởng thụ sự chăm sóc của tôi mà trong lòng thì ghét bỏ, tìm cách đẩy tôi ra khỏi căn nhà này. Căn nhà có một nửa tiền do tôi bán đất dưới quê nhưng lại mang tên con trai. Giờ tôi có muốn đòi cũng chẳng được. Con tôi thì nghe lời vợ muốn đẩy tôi vào viện dưỡng lão mặc kệ không quan tâm!

Mừng rỡ như bắt được vàng sau khi tống cổ con dâu cũ ra khỏi nhà, tôi hăm hở đón bồ nhí con trai đang mang bầu về nhà, ai ngờ nghe được một câu làm tôi điêu đứng rụng rời tay chân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có phải đây là quả báo của tôi hay không? Nghĩ đến cô con dâu cũ mà lòng tôi thắt lại. Mấy năm làm dâu tôi, con bé luôn hỏi han, biếu quà, cho tiền, liên tục mời tôi lên sống cùng hai vợ chồng nó. Con bé chưa sinh được con, nó cũng khổ sở lắm, vậy mà tôi chẳng động viên, còn dễ dàng đồng ý cho con trai ly hôn ruồng rẫy vợ. Lẽ nào con trai tôi đã qua lại với Hà ngay từ khi còn chung sống với vợ cũ?

Lòng tôi đau đớn, uất hận và cả hối tiếc... Đứa con trai tôi nuôi lớn, cô con dâu tương lai đang mang bầu mà tôi chăm bẵm từng tí một và cả cô con dâu cũ đáng thương mà tôi vô cùng có lỗi với con bé… Tôi phải làm thế nào? Lẽ nào chỉ còn cách gạt nước mắt vào viện dưỡng lão để mọi thứ được yên bình?

Hung tính chiếu mạng 3 con giáp vào đúng 12 giờ 12 phút ngày 18/11: Đã xui lại còn hao tiền, làm ăn thất bại, tiêu tán gia sản

Hung tính chiếu mạng 3 con giáp vào đúng 12 giờ 12 phút ngày 18/11: Đã xui lại còn hao tiền, làm ăn thất bại, tiêu tán gia sản

Do bị hung vận bủa vây, những con giáp xui xẻo vào khung giờ này, sẽ phải chịu đựng nhiều khó khăn, vất vả.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 1 giờ 14 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 4 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 3 giờ 14 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 3 giờ 23 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 3 giờ 43 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau