Mộng đổi đời nên xiêu lòng ông chồng đại gia 5 đời vợ, đêm tân hôn nhìn thứ trên tay chồng mà tôi ám ảnh suốt đời, chỉ muốn bỏ đi trong đêm

Thấy tình cảm của ông ta chân thành mọi người trong quán cà phê đều vun vào và cuối cùng thì Hương cũng xiêu lòng gật đầu yêu rồi làm đám cưới với ông ấy chỉ trong vòng 2 tháng sau đó.

Dù gia đình không quá khó khăn nhưng vì muốn được trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm sống thực tế nên nhập học được chừng 4 tháng Hương bắt đầu xin đi làm thêm. Với ngoại hình ưa nhìn và tính cách hoạt bát Hương đã xin được vào làm thu ngân ở một quán cà phê. Và cũng chính ở đây Hương đã gặp được người đàn ông mà sau này cô quyết định lấy làm chồng. Trong một lần cùng bạn bè đến quán uống cà phê người đàn ông ấy đã không thể rời mắt trước cô thu ngân xinh đẹp vừa tròn 18. Sau hôm đó ông đến quán thường xuyên và còn chủ động bảo Hương ngồi xuống bàn để hỏi chuyện.

Ảnh minh họa: Internet Thấy tình cảm của ông ta chân thành mọi người trong quán cà phê đều vun vào và cuối cùng thì Hương cũng xiêu lòng gật đầu yêu rồi làm đám cưới với ông ấy chỉ trong vòng 2 tháng sau đó. Cưới xong chồng Hương hứa vẫn cho vợ tiếp tục đi học chứ không ép cô phải nghỉ học giữa chừng. Nghe thế thì Hương hạnh phúc lắm. Đêm tân hôn có lẽ là đêm mong đợi nhất của 2 người. Vừa nhìn thấy vợ ông chồng đại gia đầu 2 thứ tóc đã lao nhanh tới nhưng vừa mới ôm vợ thì mặt ông nhăn nhó rồi ôm bụng. Chồng liền buông Hương ra rồi sang phòng làm việc để lấy thuốc uống. Hương nằm trên giường đợi chồng, đã 15 phút trôi qua vẫn không thấy chồng sang. Cô đoán chắc chồng mình đã già nên chắc đêm nay khó mà tân hôn, tự dưng lại thấy buồn buồn. Thế nhưng thật bất ngờ khi 10 phút sau chồng Hương bước vào với một mớ dây da và băng dính đen trong tay.

Ảnh minh họa: Internet Hương đau đớn kiệt quệ, van xin thậm chí là hét lên sợ hãi nhưng chồng cô vẫn không cởi trói cho vợ. Bây giờ Hương đứng hình hóa ra đây là lý do ông ta có 5 bà vợ xinh đẹp nhưng không bà nào sống với ông ta quá 3 năm, có lẽ vì họ đã tìm ra được bản chất thật của chồng mình. Và cô chỉ là người được đưa về thế chân họ phục vụ ông ta mà thôi, lúc nào ông ta chán thì cũng sẽ đá cô ra ngoài đường không thương tiếc giống như người phụ nữ đó. Hương gục xuống chiếu khóc như mưa, không ngờ số cô lại cay đắng tới vậy.

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