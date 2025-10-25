Món quà sinh nhật đột ngột, sự đền đáp gây sốc sau 10 năm chăm sóc bố mẹ chồng của người vợ thủ tiết

Tâm sự 25/10/2025 17:30

Anh trông chẳng có gì ngại ngần như đã được sắp xếp từ trước. Dù sao anh cũng đã đến, tôi đành dùng bữa với anh. Khi ăn xuống xong, anh ngỏ lời muốn quay lại với tôi, muốn cho tôi một chỗ dựa.

Tôi là đàn bà góa chồng từ năm 26 tuổi, đến nay tôi đã 36 tuổi. Sau khi chồng sớm, nhiều người khuyên tôi nên dọn ra ngoài sống riêng để tự do thoải mái hơn. Nhưng tôi có sống một mình thì cũng chẳng có cha mẹ họ hàng gì, tôi vốn là trẻ mồ côi. Cũng vì tôi thương bố mẹ chồng đã lớn tuổi lủi thủi một mình không con cái chăm sóc. Dù sao tôi cũng xem họ là bố mẹ ruột của mình.

Suốt 10 năm, tôi sống với bố mẹ chồng rất hòa hợp, chưa từng lớn tiếng với nhau. Thấy tôi một mực đi bước nữa, mẹ chồng tôi thủ thỉ: “Thôi con vậy cũng đã trọn nghĩa với bố mẹ, lâu quá rồi, hay là con đi tìm người nào phù hợp để nương tựa”. Nhưng tôi im lặng như một lời từ chối. Vì tôi thấy mình có lỗi khi để ông bà già cả sống đơn chiếc hương khói cho con trai đã mất sớm.

Thời gian gần đây, tôi gặp lại người yêu cũ. Anh ly hôn vợ đã 3 năm. Chúng tôi nói chuyện hỏi han nhau như những người bạn cũ. Tôi và anh cũng nhiều lần đi cà phê, mua sắm với nhau. Mẹ chồng tôi cũng biết điều này, dù tôi chưa từng chủ động kể qua.

 

Món quà sinh nhật đột ngột, sự đền đáp gây sốc sau 10 năm chăm sóc bố mẹ chồng của người vợ thủ tiết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó là sinh nhật của tôi. Mọi năm, tôi cùng bố mẹ chồng ăn một bữa cơm vui vẻ. Nhưng lần này, mẹ chồng tôi lại hẹn tôi đến một nhà hàng. Đến nơi, tôi ngỡ ngàng tới mức tay chân run rẩy khi thấy chỉ có người yêu cũ của mình ở đó. Anh trông chẳng có gì ngại ngần như đã được sắp xếp từ trước. Dù sao anh cũng đã đến, tôi đành dùng bữa với anh. Khi ăn xuống xong, anh ngỏ lời muốn quay lại với tôi, muốn cho tôi một chỗ dựa.

Khi tôi về nhà, bố mẹ chồng vẫn thức đợi tôi ở phòng khách. Họ ôn tồn nói đã đến lúc họ phải lo cho tôi có một gia đình khác, để con trai ở nơi suối vàng cũng có thể yên tâm. Tôi phải sống cho mình, đừng chôn thân ở bên ông bà già như họ nữa.

Tôi thật sự khó nghĩ. Thời gian qua, tôi xem bố mẹ chồng như người thân, vừa yêu thương vừa có trách nhiệm. Tôi muốn chăm sóc ông bà thật tốt, như báo hiếu thay cho chồng mình, cũng là làm tròn nghĩa con cái. Nếu tôi đi bước nữa thì ai lo cho ông bà đây?

Còn chuyện với người yêu cũ, dù tôi cũng có tình cảm nhưng chưa đủ chín muồi. Có lẽ tôi cần thời gian nhiều hơn, hoặc là cần suy nghĩ thêm. Tôi nên cho mình thời gian và cho anh ấy một cơ hội phải không?

Chồng qua đời, vợ thủ tiết 10 năm nhưng điều bất ngờ mà bố mẹ chồng trao tặng trong ngày sinh nhật

Chồng qua đời, vợ thủ tiết 10 năm nhưng điều bất ngờ mà bố mẹ chồng trao tặng trong ngày sinh nhật

Cũng vì tôi thương bố mẹ chồng đã lớn tuổi lủi thủi một mình không con cái chăm sóc. Dù sao tôi cũng xem họ là bố mẹ ruột của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Mẹ chồng 'đột nhập' phòng tân hôn, buông một câu khiến nàng dâu 'cực sốc' đòi ly hôn ngay ngày hôm sau

Mẹ chồng 'đột nhập' phòng tân hôn, buông một câu khiến nàng dâu 'cực sốc' đòi ly hôn ngay ngày hôm sau

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 26/10, 3 con giáp 'ngã vào hố vàng', tiền bạc ùa vào nhà, đi đâu cũng gặp quý nhân

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 26/10, 3 con giáp 'ngã vào hố vàng', tiền bạc ùa vào nhà, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Mẹ chồng soi mói, không chấp nhận được điều này nên cô con dâu đáp trả

Mẹ chồng soi mói, không chấp nhận được điều này nên cô con dâu đáp trả

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Món quà sinh nhật đột ngột, sự đền đáp gây sốc sau 10 năm chăm sóc bố mẹ chồng của người vợ thủ tiết

Món quà sinh nhật đột ngột, sự đền đáp gây sốc sau 10 năm chăm sóc bố mẹ chồng của người vợ thủ tiết

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Chồng phản bội đúng đêm tân hôn, tôi vẫn 'ngọt như mía lùi' để rồi tung ra cú 'chốt hạ' khiến anh ta không kịp trở tay

Chồng phản bội đúng đêm tân hôn, tôi vẫn 'ngọt như mía lùi' để rồi tung ra cú 'chốt hạ' khiến anh ta không kịp trở tay

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Bị em chồng 'đâm thọc' suốt ngày, nàng dâu cao thủ lên kế hoạch trả đũa khiến cô ta 'sợ phát khiếp

Bị em chồng 'đâm thọc' suốt ngày, nàng dâu cao thủ lên kế hoạch trả đũa khiến cô ta 'sợ phát khiếp

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Vào tháng 10, 11: 3 con giáp phất lên chạm đỉnh, tiền tài vô kể, an yên hưởng lạc, sống đời sung túc

Vào tháng 10, 11: 3 con giáp phất lên chạm đỉnh, tiền tài vô kể, an yên hưởng lạc, sống đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Chỉ vì một câu nói từ mẹ của người yêu, tôi bị anh bỏ rơi một cách tàn nhẫn

Chỉ vì một câu nói từ mẹ của người yêu, tôi bị anh bỏ rơi một cách tàn nhẫn

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, tài vận chói sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, tài vận chói sáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Những lợi ích sức khỏe của việc uống sữa ấm vào buổi tối trước khi ngủ

Những lợi ích sức khỏe của việc uống sữa ấm vào buổi tối trước khi ngủ

Dinh dưỡng 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Danh tính cặp vợ chồng cầm đầu sản xuất gần 20.000 nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng

Danh tính cặp vợ chồng cầm đầu sản xuất gần 20.000 nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

12h đêm bắt gặp osi mặc đồ sexy ra ngoài, tôi lén theo dõi và choáng váng khi người đàn ông đó

12h đêm bắt gặp osi mặc đồ sexy ra ngoài, tôi lén theo dõi và choáng váng khi người đàn ông đó

Khi kết quả xét nghiệm công khai: Lời thú nhận 'tôi không phải bố đứa trẻ' khiến vợ và mẹ chồng 'đứng hình'

Khi kết quả xét nghiệm công khai: Lời thú nhận 'tôi không phải bố đứa trẻ' khiến vợ và mẹ chồng 'đứng hình'

Giữa lúc bệnh tật yếu lòng, con gái gọi điện cho chồng cũ sau 2 năm ly hôn, giọng nói ở đầu dây bên kia khiến tôi bật khóc nức nở

Giữa lúc bệnh tật yếu lòng, con gái gọi điện cho chồng cũ sau 2 năm ly hôn, giọng nói ở đầu dây bên kia khiến tôi bật khóc nức nở

Đi học về con gái bảo nhà cô giáo có một bạn giống con, tôi điều tra thì bần thần khi biết sự thật đằng sau

Đi học về con gái bảo nhà cô giáo có một bạn giống con, tôi điều tra thì bần thần khi biết sự thật đằng sau

Mẹ chồng 'đột nhập' phòng tân hôn, buông một câu khiến nàng dâu 'cực sốc' đòi ly hôn ngay ngày hôm sau

Mẹ chồng 'đột nhập' phòng tân hôn, buông một câu khiến nàng dâu 'cực sốc' đòi ly hôn ngay ngày hôm sau

Mẹ chồng soi mói, không chấp nhận được điều này nên cô con dâu đáp trả

Mẹ chồng soi mói, không chấp nhận được điều này nên cô con dâu đáp trả