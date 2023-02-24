Mời vợ cũ đến dự sinh nhật 7 tuổi của con gái, lúc cúi xuống bàn nhặt đũa tôi mềm lòng muốn cùng vợ cũ tái hôn

Con gái dần dần hiểu biết, luôn đòi tìm mẹ. Anh nghĩ con cái là quan trọng nhất vì vậy vào ngày sinh nhật thứ 7 của cô bé, anh mời vợ cũ đến tham gia.

Khi Sơn kết hôn với vợ cũ, tình cảm của họ rất tốt. Trong trái tim anh, cô là người nhẹ nhàng và lãng mạn. Khi còn học đại học, cô là nữ thần trong lòng rất nhiều người, nhưng không biết làm sao lại coi trọng anh. Nhưng dù có là “nữ thần” thì cũng phải trải qua những ngày tháng thực tế của cuộc sống, dần dần giữa hai người xuất hiện vấn đề. Cô không biết làm việc nhà nên anh gần như phải làm hết. Cô không biết nấu ăn, người vào bếp cũng là anh. Anh làm mọi việc mà không một câu oán thán. Sau khi mang thai, cô không đi làm vì nhiều lý do khác nhau. 1 năm sau sinh con, cô vẫn không muốn đi làm. Vào thời điểm đó, bởi vì áp lực của cuộc sống, anh đã chọn đến thành phố khác để làm việc, mục đích là muốn kiếm được nhiều tiền hơn. Sau khi anh rời đi được nửa năm thì mẹ anh gọi điện thoại cho anh nói vợ anh dạo này thường về nhà rất muộn, hay làm việc gì đó với người lạ, con gái cũng không thèm bận tâm.

Nghe mẹ nói mà đầu óc anh quay cuồng. Kết hôn với cô mấy năm nay, anh luôn chiều chuộng, đáp ứng vợ nhiều nhất có thể, không ngờ cô lại lừa dối mình. Sau đó, anh từ bỏ hết công việc, đi thẳng về nhà. Về đến nhà, trái tim anh hoàn toàn lạnh giá, mọi việc đúng như những gì mẹ anh nói. Cuối cùng anh chọn ly hôn, điều mà anh chưa bao giờ nghĩ đến trước đây. Sau ly hôn, con gái thuộc về anh. Ảnh minh họa: Internet Vài năm sau, con gái dần dần hiểu biết, luôn đòi tìm mẹ. Anh nghĩ con cái là quan trọng nhất vì vậy vào ngày sinh nhật thứ 7 của cô bé, anh mời vợ cũ đến tham gia. Trong lúc ăn, đũa của con gái rơi xuống đất, anh cúi xuống định nhặt hộ thì nhìn thấy đôi chân sưng tím của vợ cũ. Anh hỏi, cô đáp: “Vài ngày trước đi khảo sát công trường, không cẩn thận bị gạch rơi vào chân. Điều này là chuyện thường xuyên xảy ra, không có gì phải lo lắng, một vài ngày là ổn”.

Vừa nghe vợ cũ nói, trong lòng anh rất khó chịu. Sau khi ăn cơm xong, cô đưa cho anh một cuốn sổ tiết kiệm, bên trong có 100 triệu, nói là tiền nợ cấp dưỡng cho con gái mấy năm nay, bây giờ mới trả được. Nhìn cô, anh biết mấy năm nay cuộc sống của cô không dễ dàng, trong lòng rất muốn tái hôn. Nhưng nhớ lại chuyện mấy năm trước, anh vẫn cảm thấy chưa ổn lắm. Trong lòng rối rắm, anh không biết nên làm gì cho đúng. Vợ cũ của Sơn đã từng có một cuộc sống không chắc chắn, ổn định nhưng cuối cùng lại ngoại tình, dẫn đến cuộc hôn nhân đổ vỡ. Sau ly hôn, Sơn là người nuôi con gái, muốn con phát triển toàn diện nên anh mời vợ cũ đến tổ chức sinh nhật cho cô bé. Trong thời gian đó, anh phát hiện ra rằng sau rời bỏ anh, cuộc sống của vợ cũ giống như ngồi trên đống lửa, anh bắt đầu đau lòng chuyện vợ cũ thường xuyên bị tổn thương. Đỉnh điểm là khi vợ cũ đưa cho anh 100 triệu, xem như tiền cấp dưỡng con cái, anh hoàn toàn mềm lòng, muốn cùng vợ cũ tái hôn. Hai người có thể ở cùng một chỗ hay không, kỳ thật, không chỉ dựa vào sự cảm động hay đau lòng mà còn phải xem có hợp hay không, cùng với phẩm hạnh của đối phương có tốt hay không? Sơn không cần quá rối rắm, nếu như anh thật sự cân nhắc tái hôn thì hãy thử ở cùng một chỗ trước, không nên vội vàng. Nếu vợ cũ thật sự tốt hơn, như vậy, không ngại cân nhắc tái hôn, nếu cô vẫn như cũ thì ít ra anh không phải chịu tổn thương một lần nữa.

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