Mỗi lần đi làm về thì chồng đều than mệt mỏi nên không ăn cơm, tôi bàng hoàng, run rẩy khi phát hiện sự thật sau tấm rèm

Tâm sự 29/04/2023 15:50

Thấy chồng như vậy tôi rất lo lắng. Tôi liên tục đổi món, nấu nhiều đồ ăn anh thích nhưng chồng vẫn không đụng đến. Thậm chí, sợ anh đổ bệnh, tôi còn mua cả thực phẩm chức năng hỗ trợ và giục anh đến bệnh viện khám... Thế nhưng anh lại nổi giận và nói rằng tôi điên rồ rồi!

Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm và có 2 đứa con. Thời gian đầu của hôn nhân, chúng tôi vất vả lắm. Bởi 2 đứa đều là sinh viên mới ra trường, hoàn cảnh gia đình 2 bên cũng không khá giả. Cho đến 3 năm trở lại đây, công việc của chồng tôi ổn định hơn. Lúc đó, cuộc sống gia đình mới được cải thiện. Hiện tại, mỗi tháng chồng đi làm kiếm được 40 triệu. Còn tôi thì ít hơn nhiều, chỉ hơn 10 triệu mà thôi!

Kiếm được nhiều tiền nhưng cũng đồng nghĩa với việc chồng phải làm nhiều hơn. Khoảng 2 tháng trở lại đây, chồng tôi mắc bệnh biếng ăn. Hầu như hôm nào đi làm về, anh cũng không ăn cơm tối. Chồng chỉ nói lý do rất qua loa, đó là ''anh mệt'', sau đó lên thẳng phòng ngủ. Có những hôm, anh ngồi xuống ăn cơm cùng với tôi, nhưng chỉ ăn gảy đũa chọn vài miếng thịt, miếng rau ngon rồi lại đứng lên.

Thấy chồng như vậy tôi rất lo lắng. Tôi liên tục đổi món, nấu nhiều đồ ăn anh thích nhưng chồng vẫn không đụng đến. Thậm chí, sợ anh đổ bệnh, tôi còn mua cả thực phẩm chức năng hỗ trợ và giục anh đến bệnh viện khám... Thế nhưng anh lại nổi giận và nói rằng tôi điên rồ rồi!

Cứ nghĩ anh làm nhiều việc quá đâm stress, chán ăn, tôi quyết định xin nghỉ làm 1 hôm để đến công ty thăm chồng. Buổi trưa hôm đó, tôi ghé qua chợ mua hải sản và nhiều đồ ăn khác anh thích để về nấu. Xong xuôi, tôi bỏ vào cặp lồng và xách lên công ty của chồng.

Hôm ấy anh báo tăng ca, phải 9 giờ tối mới về. Tôi nghĩ việc mình mang cơm lên là phù hợp. Tôi không báo trước cho anh, vì muốn tạo 1 niềm vui bất ngờ.

 

Lúc tôi đến công ty của chồng đã gần 5 giờ chiều, lác đác một vài nhân viên đứng dậy ra về. Một số người nhận ra tôi (vì trước kia tôi cũng làm ở đây) nên gọi lại để hỏi thăm. Họ chỉ cho tôi chỗ làm việc của chồng. Vì anh mới được thăng chức giám đốc nên vị trí thay đổi. Giờ anh có phòng riêng, nằm gần cuối hành lang.

Mỗi lần đi làm về thì chồng đều than mệt mỏi nên không ăn cơm, tôi bàng hoàng, run rẩy khi phát hiện sự thật sau tấm rèm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi mon men theo chỉ dẫn của mọi người, cuối cùng cũng tìm thấy nơi chồng làm việc. Tuy nhiên tôi gõ cửa 1 lúc lâu, không thấy ai đáp lời. Khoảng 10 phút sau, chồng mới ra mở cửa với biểu cảm không vui.

Anh giải thích rằng đang mải làm việc, không để ý có người gõ cửa. Tuy nhiên, tôi lại ngửi thấy mùi thức ăn phảng phất trong phòng. Tôi hỏi anh đã gọi đồ ăn tối để lấy sức tăng ca chưa, thì chồng nói rằng chưa, và liên tục đuổi tôi về. Anh còn nổi giận nói: "Thôi em về đi, mang cơm làm gì. Rách việc thế. Tý anh về anh ăn. Anh có mượn em mang cơm lên đây đâu. Tự nhiên mua việc vào người à? Về đi cho anh còn làm việc".

Bị chồng xua đuổi như vậy, tôi có hơi phật ý. Dù sao tôi cũng có ý tốt muốn đến xem anh làm việc thế nào. Tôi đang định đứng lên bỏ về thì bất ngờ thấy tấm rèm lớn ở cửa sổ phập phồng như có người ẩn nấp đằng sau. Thế là tôi lao đến kéo rèm thật mạnh. Vì tôi hành động bất ngờ nên chồng không kịp ngăn lại.

Và mọi chuyện đã rõ. Anh tòm tem với 1 nữ nhân viên công ty. Cô này ngày nào cũng nấu cơm cho anh ăn. Nếu không, cả hai sẽ ra ngoài hẹn hò và ăn tối, rồi anh nói dối tăng ca. Như hôm đó cũng vậy, thật ra anh không phải làm thêm. Trước lúc vào đây, tôi có hỏi thăm 1 vài đồng nghiệp cũ, họ nói rằng công việc dạo này không có gì bận mải đến mức phải tăng ca. Và họ còn cảnh báo tôi nên để ý đến chồng. Quả nhiên, sự thực nằm sau tấm rèm.

Chồng thừa nhận với tôi đã qua lại với cô này được 1 thời gian. Anh nói rằng thấy tôi suốt ngày bận bịu công việc, con cái, nên anh chán và muốn ''đổi gió''. Anh còn trắng trợn nói rằng, chỉ qua lại chứ không có ý lâu dài với cô ả kia. Tôi thật thất vọng về anh. 1 người tôi hết lòng tin tưởng và quan tâm, nhưng anh lại âm thầm phản bội tôi.

Từ hôm đó đến nay tôi luôn có suy nghĩ rằng sẽ ly hôn, dù 2 nhà biết chuyện và đã khuyên tôi nên nghĩ kỹ, chồng cũng xuống nước xin lỗi tôi và mong muốn được tha thứ...

Đang hùng hục hết mình trên giường, bất ngờ tiếng động lạ ngoài cửa, anh bỗng làm động tác lạ rồi trừng mắt hốt hoảng nhìn tôi

Đang hùng hục hết mình trên giường, bất ngờ tiếng động lạ ngoài cửa, anh bỗng làm động tác lạ rồi trừng mắt hốt hoảng nhìn tôi

Trước khi có "lần đầu", tôi cũng đã nói với Sơn thẳng thắn rằng bản thân mình cảm thấy sẵn sàng cho chuyện tình dục. Sơn cũng rất vui vẻ với quyết định của tôi, dù anh ấy bảo không ép tôi, hãy làm chuyện ấy khi bản thân muốn, đừng vì lý do nào khác cả.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nghe tiếng động lạ dưới bếp, cô con dâu cầm gậy đi bắt trộm và sững người khi nhìn rõ sự thật

Nghe tiếng động lạ dưới bếp, cô con dâu cầm gậy đi bắt trộm và sững người khi nhìn rõ sự thật

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Bố mẹ chồng viện lý do không thể đến đầy tháng cháu nội, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bố mẹ chồng viện lý do không thể đến đầy tháng cháu nội, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Ngày đầy tháng cháu nội, bố mẹ chồng bất ngờ vắng mặt vì một lý do khó tin

Ngày đầy tháng cháu nội, bố mẹ chồng bất ngờ vắng mặt vì một lý do khó tin

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Mang quà về cho vợ sau chuyến công tác, tôi sững người trước sự thật được hé lộ

Mang quà về cho vợ sau chuyến công tác, tôi sững người trước sự thật được hé lộ

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Tôi tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, nào ngờ nhận lại lời thú nhận đau lòng

Tôi tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, nào ngờ nhận lại lời thú nhận đau lòng

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Mang đôi khuyên tai về tặng vợ, tôi chết lặng khi em quỳ xuống nói ra sự thật

Mang đôi khuyên tai về tặng vợ, tôi chết lặng khi em quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Được mẹ chồng cho 30 triệu sắm điện thoại, nàng dâu không ngờ vừa về nhà đã nhận cái tát trời giáng

Được mẹ chồng cho 30 triệu sắm điện thoại, nàng dâu không ngờ vừa về nhà đã nhận cái tát trời giáng

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi sững sờ trước lời thú nhận của em

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi sững sờ trước lời thú nhận của em

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Hậu trường 1 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân