Mỗi lần chuẩn bị đi công tác xa là vợ lại đè tôi ra 'hành cho ra bã' cả đêm, nghĩ ra kế sách đối phó cũng không thoát khỏi em...

Tâm sự 05/07/2023 04:35

Mỗi lần tôi hoặc vợ có lịch đi công tác, vợ lập tức gửi con về ngoại, dành hẳn một đêm để "hành hạ" chồng. Cô ấy bắt tôi chiều đến hai ba lần đến khi thở không ra hơi thì thôi.

Vợ chồng tôi lấy nhau 14 năm và có hai đứa con gái. Do khi sinh con đầu lòng vợ bị băng huyết nên hơn mười năm sau, chúng tôi mới có đứa con thứ hai. Tôi làm việc ở bộ phận phát triển thị trường của nhà máy sản xuất nước giải khát nên thường xuyên đi công tác. Vợ tôi là chuyên viên công ty viễn thông, thỉnh thoảng có đi tập huấn đào tạo ở các tỉnh.

Trước khi sinh con gái thứ hai, đời sống chăn gối của chúng tôi khá ổn, mỗi tuần giao ban ba lần. Vợ tôi không quá nhiệt tình nhưng cứ đến lịch vẫn đều đặn chiều chồng. Nhưng từ khi sinh con, vợ bị ám ảnh vì chuyện không có con trai. Cô ấy sợ tôi ngoại tình léng phéng bên ngoài để kiếm con trai.

Mỗi lần chuẩn bị đi công tác xa là vợ lại đè tôi ra 'hành cho ra bã' cả đêm, nghĩ ra kế sách đối phó cũng không thoát khỏi em... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cứ nghĩ do vợ mới sinh nên tâm lý chưa ổn định, chung sống chừng đó năm chẳng lẽ tôi chưa làm vợ tin tưởng. Ngoài việc kiểm soát nhất cử nhất động của chồng, vợ còn dùng "chiêu bài" trong chuyện chăn gối khiến tôi dở mếu dở cười.

Mỗi lần tôi hoặc vợ có lịch đi công tác, vợ lập tức gửi con về ngoại, dành hẳn một đêm để "hành hạ" chồng. Cô ấy bắt tôi chiều đến hai ba lần đến khi thở không ra hơi thì thôi.

Mỗi lần chuẩn bị đi công tác xa là vợ lại đè tôi ra 'hành cho ra bã' cả đêm, nghĩ ra kế sách đối phó cũng không thoát khỏi em... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Buổi sáng, tôi xách vali ra khỏi nhà với tâm trạng uể oải, sức lực cạn kiệt là vợ mừng như bắt được vàng. Theo suy luận của vợ, tôi đã "no xôi chán chè" chuyện giường chiếu như thế sẽ không còn sức để tìm "phở" ăn vụng này nọ.

Mới đầu, tôi không hiểu "thâm ý" đó của vợ, vẫn nhiệt tình đáp ứng nhưng quả thật, sau đêm đó, tôi đi công tác trong trạng thái mệt mỏi bơ phờ, không tập trung làm việc được.

Khi tôi chuẩn bị đi, vợ gợi ý, tôi luôn tìm cách từ chối. Vợ vẫn không bỏ cuộc, cô ấy mua thuốc tăng cường sinh lực về cho tôi uống. Đúng là uống vào thì khoẻ lúc đó thôi chứ ngày hôm sau hoa mắt chóng mặt không đi nổi.

Nếu tôi tìm cách lảnh tránh, vợ sẽ làm ầm ĩ lên, nói tôi né để đi "xả" chỗ khác. Nhưng vợ chỉ làm thế khi tôi hoặc cô ấy sắp đi công tác xa còn khi tôi ở nhà thì cô ấy không đòi hỏi nhiều, chỉ theo lịch cũ.

Mỗi lần chuẩn bị đi công tác xa là vợ lại đè tôi ra 'hành cho ra bã' cả đêm, nghĩ ra kế sách đối phó cũng không thoát khỏi em... - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vậy là, tôi nghĩ ra một cách để tránh việc phải quá sức trên giường. Tôi không báo trước cho vợ lịch công tác trước mà vẫn đi làm như bình thường. Đến khi lên xe ra sân bay mới nhắn tin báo cho vợ.

Mặc dù biết vợ sẽ nổi cơn giận khi về nhà nhưng thà thế còn hơn để vợ vắt kiệt sức trên giường vào đêm hôm trước. Nhiều lần, tôi giải thích cho vợ, nếu tôi có ý định ngoại tình thì cô ấy không quản được, nên vợ chồng cần tin tưởng nhau.

Làm vậy tôi chủ động về phía việc của mình còn khi vợ sắp đi công tác, tôi vẫn bị ép "tăng ca" như thường. Nhưng dù sao cũng đỡ vất vả hơn vì vợ thỉnh thoảng mới đi tỉnh. Thật sự, từ ngày vợ làm thế, tôi luôn cảm thấy bị áp lực chuyện chăn gối, không có nhiều hứng thú nữa. 

Tôi không biết làm thế nào để vợ hiểu ra, chứ mỗi tháng đi công tác liên tục mà cứ như thế, tôi còn đâu sức lực để làm việc.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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