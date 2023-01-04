Mỗi khi chồng say rượu, mẹ chồng lại đuổi tôi về nhà ngoại, một hôm lén trốn trong tủ quần áo để tìm hiểu thì phải 'nín thở' với bí mật phía sau

Lam muốn chăm sóc chồng nhưng lần nào cũng vậy, mẹ chồng luôn chạy đến trước, ngăn cô lại, còn tìm lý do để cô phải về nhà mẹ đẻ. Có đôi khi vì đã rất muộn nên mẹ chồng còn cho Lam tiền thuê nhà nghỉ hoặc phòng khách sạn ở. Điều này khiến Lam ức đến phát khóc.

Lam mới kết hôn với chồng là Vương được 3 tháng. Theo lý mà nói họ vẫn là cặp vợ chồng son đang trong giai đoạn mật ngọt, nhưng Lam luôn cảm thấy cuộc hôn nhân của họ có gì đó không đúng. Nguyên nhân chính là mỗi lần Vương uống rượu trở về, mẹ chồng luôn tìm cớ bảo Lam về nhà mẹ đẻ. Cũng may nhà mẹ đẻ cách nhà chồng không xa, chỉ mất 30 phút đi xe nên cũng nghe theo lời mẹ chồng. Nhưng chuyện này lặp lại nhiều lần khiến Lam không thể không hoài nghi. Lam và Vương quen nhau lúc làm việc. Công ty hai người từng có dự án hợp tác chung nên cả hai tiếp xúc tương đối nhiều. Hơn nữa, hai người còn gặp khúc mắc chung liên quan đến “sếp” nên vẫn thường chia sẻ, hỏi han ý kiến nhau. Vì là người có kinh nghiệm hơn nên Vương chỉ bảo cho Lam rất cẩn thận, chu đáo, cũng tỏ ra rất tin tưởng đối tác. Dần dà họ dần trở nên quen thuộc, lại cùng đang độc thân nên có ý tứ với nhau. Không nhớ ai là người mở miệng bày tỏ trước nhưng hai người bên nhau rất hòa hợp.

Không lâu sau, Vương dẫn Lam về ra mắt gia đình. Vương lớn lên trong gia đình đơn thân nên ban đầu Lam khá lo lắng. Cô nghe mọi người nói mẹ đơn thân đối với con trai thường quản rất chặt, cũng rất chiếm hữu nên đa phần phụ nữ về làm dâu sẽ ít khi được yên ổn. Nhưng sau khi gặp mẹ Vương, Lam thấy rất yên tâm. Bà là một người mẹ bình thường, đối với con trai khá quan tâm, với Lam cũng đối xử không tệ. Vì vậy, sau 1 năm thì Lam và Vương kết hôn. Ảnh minh họa: Internet Lam không đòi chồng ra ở riêng mà sống chung với mẹ chồng, bởi cô cảm thấy bà đối xử khá tốt với mình. Vì công việc nên Vương thường xuyên phải uống rượu xã giao, đến khi say khướt mới trở về nhà. Lam muốn chăm sóc chồng nhưng lần nào cũng vậy, mẹ chồng luôn chạy đến trước, ngăn cô lại, còn tìm lý do để cô phải về nhà mẹ đẻ. Có đôi khi vì đã rất muộn nên mẹ chồng còn cho Lam tiền thuê nhà nghỉ hoặc phòng khách sạn ở. Điều này khiến Lam ức đến phát khóc.

Không biết liệu mẹ chồng có nỗi khổ tâm khó nói hay bí mật khủng khiếp nào muốn giấu mình hay, Lan quyết tự mình tìm ra nguyên nhân phía sau! Cho nên, đợi đến khi Vương lại ra ngoài uống rượu xã giao, Lam lặng lẽ trốn trong tủ quần áo phòng ngủ, sau đó nhắn tin cho mẹ chồng nói đã về nhà mẹ đẻ ở. Quả nhiên mẹ chồng không hoài nghi gì, đem con trai say khướt đặt lên giường, giúp anh lau rửa mặt. Lúc đầu cũng không có gì bất thường, Lam nghĩ tất cả là vị mẹ chồng muốn “phá” chuyện tình cảm của vợ chồng cô nên mới ép cô về nhà mẹ đẻ. Nhưng chẳng bao lâu sau, Vương đột nhiên tỉnh lại, mở mắt ra nhưng hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào tường. Mẹ chồng lập tức đóng cửa đi ra ngoài. Lúc ấy, Vương như người điên, đột nhiên phát tiết, đem tất cả đồ vật bên cạnh ném hết xuống đất. Âm thanh đổ vỡ làm Lam giật nảy mình. Cô cho rằng chồng mình say rượu làm càn, sợ tới mức trốn trong tủ ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Đợi đến khi đồ đạc đều ném xong, Vương lại loạng choạng rời giường, dập đầu lên tường. Lúc này mẹ chồng mới tiến vào kéo anh lên giường, vỗ về con trai ngủ. Ảnh minh họa: Internet Sau đó, mẹ chồng đột nhiên khóc, vừa lau nước mắt, vừa nói: “Khổ lắm con ơi, sao cứ rượu vào là lại phát bệnh thế này. Rước được con dâu tốt nhưng mẹ không cách nào nói ra sự thật với con bé. Ngộ nhỡ con dâu sợ mà bỏ con thì sao, mẹ chỉ muốn hai đứa sống tốt bên nhau!” Lam hoàn toàn bối rối. Thì ra đây là bí mật của chồng và mẹ chồng. Bộ dạng vừa rồi của Vương đúng thật là dọa cho cô sợ. Nghe lời mẹ chồng nói thì có vẻ căn bệnh này cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng cô và chồng tình cảm cũng gọi là sâu đậm, cô không nỡ bỏ rơi anh. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Lam liền từ trong tủ quần áo đi ra ngoài, khiến mẹ chồng hoảng sợ. Cô nói với mẹ chồng sau rằng sau này sẽ cùng bà chăm sóc Vương, đã là người một nhà thì phải chung lưng đấu cật. Mẹ chồng nghe xong khóc nghẹn, ôm chặt lấy Lam. Lam cũng ôm lấy mẹ chồng, bởi bà mới là người phải chịu đựng nhiều nhất. Có lẽ việc đầu tiên Lam làm, sẽ là bàn bạc với chồng để anh làm công việc khác. Miễn là không dính dáng đến rượu thì mọi chuyện đều ổn. Dẫu mất công việc này, thu nhập của vợ chồng Lam sẽ giảm hẳn nhưng cô tin vợ chồng cô sẽ dần dần tháo gỡ được khó khăn.

Giữa đêm chồng bỗng ôm túi đồ lao thẳng ra khỏi nhà, tôi vội đuổi theo hỏi chuyện thì anh bỗng dúi cho tôi 10 triệu kèm câu nói dứt khoát Hôm ấy đang giữa đêm, tôi chuẩn bị lên giường đi ngủ thì chồng bỗng vào trong phòng, lấy từ tủ quần áo một túi đồ. Hình như anh đã chuẩn bị trước rồi, cứ ra ra vào vào.

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