Mỗi khi cao hứng muốn 'gần gũi', người yêu luôn tìm cớ lảng tránh, một hôm mạnh miệng ngỏ ý muốn sống thử, người yêu có phản ứng đầy bất ngờ!

Những lúc ở bên người yêu, tôi luôn muốn được gần gũi cùng nhau nhưng lần nào cũng bị từ chối. Cô ấy bảo hai đứa mới yêu nhau, chưa sẵn sàng chuyện quan hệ nam nữ và mong tôi hãy tôn trọng ý kiến.

Tôi và cô ấy cùng là sinh viên năm 3, hai đứa yêu nhau đến nay được 5 tháng, tính tình cô ấy thật thà hiền lành và tốt bụng nên tôi rất ưng.

Người yêu tôi ở chung phòng trọ với 3 cô bạn nên nhiều lúc đến chơi cảm thấy rất bất tiện. Một lần tôi thử ngỏ lời đề nghị cô ấy về sống chung trong căn hộ chung cư mà bố mẹ mua cho, không ngờ vừa mở miệng hỏi, cô ấy đã đồng ý ngay lập tức khiến tôi rất bất ngờ và mừng rỡ.

Mấy đứa bạn vừa tỏ tình xong đã đi vào nhà nghỉ, vậy mà chúng tôi yêu nhau cũng khá lâu rồi mà người yêu luôn tìm cách lảng tránh sự gần gũi khiến tôi cảm thấy mình kém cỏi và cho là cô ấy không thật lòng trong tình yêu.

Ngay ngày đầu tiên về sống chung một mái nhà, người yêu đã phân định rõ ràng, tôi ngủ ở ghế sofa, còn cô ấy chiếm luôn chiếc giường. Những ngày đầu tôi đồng ý với thỏa thuận của người yêu nhưng được một tuần nằm trên ghế ngủ chịu hết nổi, nửa đêm tôi bò lên giường để ngủ.

Vừa chợp mắt được một lát thì tôi bị đá xuống giường, rồi cô ấy bật điện lên và chỉ thẳng mặt tôi mà nói: "Anh là kẻ sở khanh, dám sàm sỡ con gái nhà lành lúc không phòng bị, cút khỏi phòng tôi ngay lập tức".

Bị đuổi ra khỏi phòng tôi tỉnh ngủ ngay, tôi có cảm giác đang rơi vào cảnh "cáo chiếm nhà của thỏ non" thì đúng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm sau tôi ngồi nói chuyện thẳng thắn với người yêu, cô ấy liên tục xin lỗi vì đã có những hành động lời nói không phải trong lúc nửa mơ nửa tỉnh. Thấy cô ấy thật thà nhận lỗi tôi cũng không giận nữa mà nói là muốn hai người được ngủ cùng nhau trên một giường.

Cô ấy hốt hoảng đẩy tôi ra và bảo chỉ muốn đến nhà tôi để ở trọ cho đỡ tốn kém tiền phòng tiền ăn chứ không xác định bán thân!!!

Tôi thật sự không hiểu nổi người yêu thế nào nữa, yêu nhau trao nhau những thứ ngọt ngào nhất mà lại bảo bán thân? Theo mọi người tôi có nên tiếp tục yêu người con gái với suy nghĩ trẻ con này nữa không?