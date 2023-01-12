Mỗi đêm đang ngủ, nghe tiếng bước chân của chồng tiến càng gần, tôi lại nơm nớp lo sợ, phải chốt cửa thật kĩ mới dám ngủ tiếp

Mỗi tối, đang ngủ mà nghe tiếng bước chân của chồng, tim tôi lại đập loạn lên vì sợ hãi.

Tôi và chồng không hạnh phúc từ 2 năm nay. Chồng tôi cộc cằn, vũ phu, động chuyện gì không vừa ý thì la hét, đánh vợ. Lần đầu bị chồng tát, tôi sững sờ, đau đớn. Nhưng sau đó, tôi chai sạn dần.

Nhiều người hỏi tại sao tôi không ly hôn? Một người chồng vừa thích nhậu nhẹt, hay mắng đánh vợ thì có đáng để sống chung tiếp không? Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện ly hôn rồi nhưng lại không dám. Tôi sợ con tôi thiếu tình thương của bố. Hơn nữa, nếu ly hôn, tôi sợ mình không nuôi nổi con khi bản thân đang thất nghiệp. Chí ít, chồng tôi vẫn đang chu cấp tiền bạc dư dả mỗi tháng.

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Mỗi tối, đang ngủ mà nghe tiếng bước chân của chồng, tim tôi lại đập loạn lên vì sợ hãi. Anh đi về khuya là vì đã say xỉn rồi và thường sẽ lớn tiếng quát mắng vợ con. Những khi đó, tôi phải chốt cửa thật kĩ mới dám ôm con gái hơn một tuổi ngủ. Con bé thường xuyên bị giật mình bởi tiếng la hét của bố. Tiếng bước chân của chồng thành nỗi ám ảnh của tôi.

Tôi sống vì con, giờ không có con, tôi không biết mình có sống nổi không nữa. Nhưng tinh thần tôi lúc nào cũng ức chế và căng thẳng. Có cách nào để chồng tôi biết thương vợ, hiểu và đối xử nhẹ nhàng với vợ hơn không?

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