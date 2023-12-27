Mở hộp quà cưới được một người tặng giữa bữa tiệc, tôi lạnh người thấy chiếc váy rách loang lổ máu tiết lộ quá khứ của chồng làm tôi ám ảnh hằng đêm

Tâm sự 27/12/2023 06:21

Trong tiệc cưới của chúng tôi, có một người đàn ông tiến tới khiến chồng tôi tái mặt run rẩy. Anh ta đặt một hộp quà cưới trước mặt tôi. Anh ta nói với tôi nếu sau này muốn hạnh phúc thì nhất định phải tự tay mở ra xem món quà bên trong.

Tôi nhớ như in ngày tổ chức đám cưới vừa hạnh phúc nhưng cũng đem đến nỗi ám ảnh kinh hoàng cho tôi hằng đêm.

Trong tiệc cưới của chúng tôi, có một người đàn ông tiến tới khiến chồng tôi tái mặt run rẩy. Anh ta đặt một hộp quà cưới trước mặt tôi. Anh ta nói với tôi nếu sau này muốn hạnh phúc thì nhất định phải tự tay mở ra xem món quà bên trong.

Chồng tôi mất bình tĩnh, nói rằng để anh giúp tôi đem bỏ hộp quà này. Anh nói đó là người đàn ông có thù oán với anh, khuyên tôi đừng để ý. Nhưng chồng tôi càng phản ứng dữ dội thì càng khiến tôi nghi ngờ. Nếu người đàn ông đó chỉ có thù oán với chồng tôi thì vì sao lại muốn chính tay tôi mở món quà này? Tôi nhất quyết muốn xem trong hộp quà cưới đó có thứ gì?

Mở hộp quà cưới được một người tặng giữa bữa tiệc, tôi lạnh người thấy chiếc váy rách loang lổ máu tiết lộ quá khứ của chồng làm tôi ám ảnh hằng đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi mở ra, tôi điếng người khi thấy một chiếc váy hoa của phụ nữ bị rách nát, trên đó còn loang lổ vết máu đã khô. Tôi run rẩy tay chân nhìn chồng. Đến giờ thì anh ấy không thể giấu giếm được nữa, đành thành thật kể lại tôi nghe.

Hóa ra đó là chiếc váy của vợ cũ anh ấy mặc trong hôm bị tai nạn. Sau tai nạn kinh hoàng đó, chị ấy mất đi đôi chân vĩnh viễn. Tối hôm đó, chị ấy bị sốt cao, gọi rất nhiều cuộc gọi cho chồng nhưng anh đang rượu chè với bạn bè. Không thể liên lạc với chồng, chị đành một mình đi vào viện thì gặp tai nạn trên đường.

Đó là lúc chồng tôi và vợ cũ đã lấy nhau được ba năm nhưng chưa có tin tức con cái. Gia đình chị oán trách chồng tôi khiến chị tàn tật cả đời. Dù chồng và gia đình chồng ban đầu thấy có lỗi với chị. Nhưng họ cũng cho rằng chị không sinh được con, thậm chí mẹ chồng còn muốn con trai ly hôn để kiếm vợ khác.

Vợ không thể đi được nữa, lại bị gia đình ép bỏ vợ, chồng tôi đã tàn nhẫn quyết định ly hôn. Sau đó, được mẹ giới thiệu thì anh quen rồi cưới tôi. Khi biết anh, tôi chỉ biết anh có một đời vợ, tôi không hề biết về câu chuyện đáng thương của người vợ cũ kia.

Người đàn ông đưa tôi món quà cưới này chính là em trai của người vợ cũ. Họ muốn cảnh báo tôi về quá khứ đáng khinh của người chồng bên cạnh tôi. Rằng anh đã sống cạn tình cạn nghĩa với vợ cũ như thế nào.

Câu chuyện này ám ảnh tôi hằng đêm sau ngày cưới, khiến tình cảm của tôi dành cho chồng cũng cạn đi. Dù anh ấy thề thốt sẽ thay đổi, đối xử tốt với tôi nhưng tôi vẫn không thể nguôi ngoai suy nghĩ về người vợ cũ đáng thương của anh. Tôi cứ nghĩ có khi nào tôi cũng sẽ phải chịu tình cảm giống chị ấy không?

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