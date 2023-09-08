Ly hôn, hai đứa thi thoảng vẫn nói chuyện và cũng làm quen yêu đương với những người khác. Ba năm qua cả tôi và Hạnh đều chưa tái hôn. Hôm vừa rồi đón con gái về chơi, thấy con bé kể ở lớp nó bị trêu là đứa không có bố mà tôi thấy xót xa quá. Lại nghĩ mình và vợ cũ vẫn đang độc thân, khi trước ly hôn cũng không có lý do gì nghiêm trọng. Hiện tại hai đứa đã thay tính đổi nết, chín chắn, điềm tĩnh hơn nhiều.

Lúc đó hai đứa đều còn trẻ, cái tôi cao, thường xuyên cãi vã không ai chịu nhường ai. Mâu thuẫn xích mích nhiều, tình cảm bị xói mòn, nhìn thấy nhau là chán phát ớn không còn muốn nói chuyện nữa. Thế rồi sau một lần cãi nhau nảy lửa thì hai chữ “ly hôn” được thốt ra. Tôi và Hạnh đường ai nấy đi như thế, chứ không có người thứ ba nào cả.

Dù trước đây vợ chồng đầu gối tay ấp nhưng đã xa nhau 3 năm trời, giữa tôi và cô ấy vẫn có sự ngượng ngùng xa cách. Chính vì thế, từ cái ngày Hạnh gật đầu quay lại với tôi thì sau đó 2 tháng tôi mới chính thức rủ cô ấy qua đêm. Trong 2 tháng trước đó, chúng tôi thường xuyên gặp gỡ bồi dưỡng tình cảm, tìm lại sự quen thuộc.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi liền hẹn gặp vợ cũ và đề nghị tái hợp. Thôi thì cũng vì tốt cho con, hơn nữa giữa chúng tôi vẫn còn chút cảm tình và cái nghĩa vợ chồng từ trước. Hạnh suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Khi chúng tôi thông báo với bố mẹ hai bên về quyết định đó, ông bà nội ngoại đều rất vui mừng. Họ còn giục chúng tôi sớm sinh thêm một bé trai cho con cái có đủ nếp tẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Đêm đầu tiên bên nhau, Hạnh ở trong nhà tắm rõ lâu, mãi không ra khiến tôi sốt ruột gọi mấy lần. Mãi sau cô ấy mới xuất hiện. Tưởng Hạnh chuẩn bị lâu thế là muốn cho tôi một bất ngờ ngỡ ngàng, ai biết đâu trên người cô ấy vẫn là bộ váy ngủ kín đáo cổ hủ. Tuy vậy không sao cả, tôi vẫn nhẹ nhàng và dịu dàng kéo vợ cũ lên giường.

Khi tôi muốn cởi đồ ngủ của Hạnh thì cô ấy cứ e dè ngượng ngùng như xấu hổ lắm. Tôi thật sự khó hiểu, Hạnh đâu còn là thiếu nữ mới lớn, hơn nữa giữa chúng tôi cũng từng có bao đêm mặn nồng rồi cơ mà.

Dùng dằng mãi cho đến khi cởi được đồ ngủ của Hạnh ra thì tôi giật bắn người phải lùi nhanh về phía sau. Bởi vì quá kinh hãi trước cảnh tượng trước mặt. Cơ thể Hạnh khác hoàn toàn lúc trước. Trên người cô ấy, từ ngực trở xuống đến 2 đùi đều chằng chịt các vết sẹo to nhỏ khác nhau. Trông cảnh tượng thật sự đáng sợ vô cùng.

Tại sao cô ấy lại ra nông nỗi này? Thấy thái độ và ánh mắt của tôi, Hạnh ngượng ngùng kéo váy ngủ lên. Tôi hỏi tại sao lại thế? Chắc hẳn Hạnh không muốn tôi nhìn thấy cảnh tượng ấy nhưng đã xác định đoàn tụ bên nhau thì không sớm thì muộn tôi cũng được thấy. Sau đó cô ấy mới quyết định phơi bày 1 lần cho xong.

Ảnh minh họa: Internet

Hạnh kể sau khi ly hôn hơn một năm thì cô ấy làm quen với một với đối tượng rất lý tưởng. Yêu nhau nửa năm hạnh phúc, ai ngờ Hạnh đột ngột bị đánh ghen tơi tả. Lúc ấy Hạnh mới đau khổ biết rằng gã đàn ông kia đã có vợ con đề huề. Người đàn bà đó vô cùng cay độc và căm hận Hạnh, bởi vì chồng bà ta rất thích cô ấy.

Bà ta đã dùng đến chất hóa học làm hỏng nhan sắc Hạnh. Cũng may lúc ấy Hạnh đội mũ bảo hiểm nên che chắn được khuôn mặt, phần cơ thể giữa chịu tổn thương nặng nhất. Sau này những vết sẹo nhỏ Hạnh đi spa thẩm mỹ xóa sạch, còn lại như tôi nhìn thấy cảnh tượng vẫn rất ghê rợn.

Nghe xong câu chuyện của Hạnh cùng chứng kiến những hình ảnh kia, tôi làm gì còn tâm trạng mà ở lại. Dù biết mình bỏ đi là thất thố nhưng tôi chẳng còn cách nào khác. Lập tức tôi mặc lại đồ rồi rời khỏi khách sạn ngay trong đêm. Chuyện tái hợp tất nhiên cũng đổ bể.

Tôi từng nghĩ liệu mình bỏ cô ấy như này có quá đáng không? Nhưng thật sự tôi đâu có nợ gì Hạnh nhỉ? Cảnh tượng kia cũng đâu phải tôi gây ra, tình cảm mới xây lại cũng chưa sâu đậm. Khi tôi kể lại với bố mẹ, ông bà cũng ủng hộ. Còn chẳng biết Hạnh nói thế nào với nhà bên kia mà họ cũng không trách móc gì tôi hết.