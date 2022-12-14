Mẹ vợ đến chơi 1 tuần nhưng vừa về thì tôi phát hiện mất ví tiền, đến khi lục tung hết căn nhà mới bàng hoàng thấy tấm giấy mẹ vợ để lại trong tủ quần áo

Tâm sự 14/12/2022 06:13

Vợ chồng tôi sống tằn tiện, cố gắng tích cóp mua một chiếc ô tô để đi lại nhưng vật giá ngày càng leo thang trong khi lương thì cứ đứng lì một chỗ, không biết đến bao giờ hai đứa mới mua được xe đây.

Tôi có một tuổi thơ bất hạnh, bố mẹ ly hôn khi tôi còn nhỏ, mẹ dẫn theo em gái đi tái hôn và từ ngày đó đến giờ tôi chưa từng gặp lại. May mắn thay, tôi tìm thấy một chút hơi ấm gia đình ở bà nội. Bà che chở cho tôi 15 năm, tới khi tôi 18 tuổi thì bà qua đời vì bệnh ung thư phổi. Sự ra đi đột ngột của bà khiến tôi suy sụp, bị trầm cảm suốt một thời gian dài.

Sau đó tôi gặp được Nhi, cô ấy tốt bụng và chín chắn, giống như một tia nắng chiếu vào thế giới lạnh lẽo của tôi. Tìm hiểu nhau 3 năm, Nhi dẫn tôi về nhà ra mắt. Bố mẹ cô ấy tuy làm nông, không có điều kiện như gia đình tôi nhưng được cái mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà rất gần gũi và ấm cúng. Khi biết hoàn cảnh của tôi, bố mẹ Nhi thương tôi lắm. 

Khi chúng tôi kết hôn, mẹ kế dù lắm tiền nhiều của nhưng chỉ cho hai vợ chồng một triệu cho có. Còn bố mẹ Nhi lại khác, tuy khó khăn nhưng họ vẫn cố gắng gom góp trao cho vợ chồng tôi 5 chỉ vàng trong đám cưới.

Mẹ vợ đến chơi 1 tuần nhưng vừa về thì tôi phát hiện mất ví tiền, đến khi lục tung hết căn nhà mới bàng hoàng thấy tấm giấy mẹ vợ để lại trong tủ quần áo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã rơi nước mắt trước những lời dặn dò của bố mẹ vợ. Sau khi cưới, tôi và vợ đi thuê phòng ở. Không biết sau đó ai nói gì với bố tôi mà ông cho tôi căn nhà cấp 4 ở ngoại thành, cách chỗ tôi làm việc rất xa, phải mất gần 2 tiếng đi xe buýt mới đến được chỗ làm. 

Vợ chồng tôi sống tằn tiện, cố gắng tích cóp mua một chiếc ô tô để đi lại nhưng vật giá ngày càng leo thang trong khi lương thì cứ đứng lì một chỗ, không biết đến bao giờ hai đứa mới mua được xe đây.

Cách đây không lâu, mẹ vợ đưa theo con của anh vợ lên nhà tôi chơi. Mẹ lên mà không chịu đi đâu chơi, ngày nào cũng ở nhà giặt giũ, cơm nước hộ chúng tôi. Nhưng đứa cháu gái 8 tuổi lại rất nghịch ngợm, làm nhà tôi loạn hết cả lên.

Một tuần sau, mẹ đưa cháu gái về quê. Trước khi đi, mẹ còn chu đáo nấu mấy món tôi thích ăn cất vào tủ: “Mẹ sợ hai đứa bận rộn quá hóa lười không chịu nấu cơm ăn nên mẹ nấu vài món cất tủ lạnh, sau chỉ cần lấy ra hâm nóng là ăn được”.

Mẹ đi không lâu thì tôi phát hiện mình bị mất ví, lục tung khắp nhà cũng không thấy. Chắc lại đứa cháu gái nghịch ngợm của tôi giấu đi đằng nào đây mà. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng tìm thấy ví ở trong tủ quần áo. Mở ví ra, đập vào mắt tôi là một chiếc phong bì, bên trong có một thẻ ngân hàng và mảnh giấy.

Mẹ vợ đến chơi 1 tuần nhưng vừa về thì tôi phát hiện mất ví tiền, đến khi lục tung hết căn nhà mới bàng hoàng thấy tấm giấy mẹ vợ để lại trong tủ quần áo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Con rể à, bố mẹ tích cóp được 250 triệu rồi nhờ người cho vào tấm thẻ này. Con hãy dùng số tiền này để mua chiếc ô tô mà đi nhé, không cần thấy áy náy đâu, người một nhà cả mà. Thấy con ngày ngày đi làm xa vất vả quá, mẹ thật sự không đành lòng. Số tiền đó có 50 triệu là anh trai cho đấy. Mật khẩu là ngày cưới của hai con.

Đọc những dòng chữ mẹ vợ viết, tôi lặng người đi, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Vợ thấy tôi ngồi thất thần nên vào xem, khi cầm mảnh giấy nhắn lên đọc, cô ấy ôm tôi khóc nức nở. Có lẽ đưa trực tiếp sợ vợ chồng tôi không nhận nên mẹ vợ mới phải dùng cách này…

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