Mẹ tặng căn nhà 4 tỷ làm quà cưới, hôm đi công tác về bước lên tầng 3, nhìn cảnh trước mắt mà tôi phải tức tốc đưa vợ đi thuê trọ

Cách đây mấy tháng, khi đó vợ tôi đã mang thai, mẹ bàn với tôi sẽ bán đất và căn nhà ở quê đi, lên thành phố mua một căn nhà rồi bà sống cùng với các con. Tôi thấy bà tính toán như vậy cũng ổn, mẹ bỏ tiền mua nhà khiến hai vợ chồng thật sự cảm kích.

Sau đám cưới vợ chồng tôi thuê nhà làm việc trên thành phố. Bố tôi mất rồi, mẹ chỉ có mình tôi là con trai, em gái cũng đã lập gia đình thuê trọ cách chỗ vợ chồng tôi mấy cây số.

Cho đến hiện tại là chúng tôi đã mua nhà được 2 tháng và vợ thì đang mang bầu tháng thứ 8. Cách đây một tuần, tôi trở về nhà sau chuyến công tác kéo dài 5 ngày. Dự tính ban đầu là một tuần nhưng công việc kết thúc sớm nên tôi về trước thời hạn.

Sau đó mẹ tôi bán nhà đất ở quê được 4 tỷ, tôi tìm một căn nhà 3 tầng trong ngõ, vị trí không đắc địa nhưng để ở thì rất phù hợp. Vợ tôi đang nghỉ ở nhà chờ sinh, ít nữa chúng tôi sẽ nhờ bà trông bé hộ để cô ấy đi làm lại.

Mở cửa vào nhà không thấy vợ và mẹ đâu, tôi gọi mấy tiếng cũng không ai trả lời. Tôi lên tầng 2 cất đồ đạc mới nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện trên tầng 3. Tôi bèn đi lên thì phải khựng người lại nghe thấy mẹ đang mắng mỏ con dâu:

- Cô lau nhà cái kiểu gì thế này, vẫn còn đầy bụi đấy. Cô nhìn thấy chưa, tôi có nói điêu đâu. Cô lau lại một loạt từ tầng 3 xuống tầng 1 cho tôi!

Đã không làm ra tiền chỉ ở nhà ăn bám chồng mà còn lười biếng không biết điều. Cô là sướng nhất đấy nhé, được ở nhà cao cửa rộng nhà chồng mua cho, có mang thai thôi mà cũng nghỉ ở nhà không phải đi làm. Bao nhiêu người phải thuê trọ khổ sở, con gái tôi cũng vẫn đang ở trọ kia kìa. Sao cái số cô lại sướng thế chứ! Bởi thế ngoan ngoãn nghe lời, cư xử biết điều đi, nếu không tôi tống ra ở trọ như trước cho sáng mắt ra!

Tôi vội bước lên thấy vợ bụng bầu to vượt mặt đang bò ra sàn nhau từng kẽ gạch, từng ngóc ngách nhỏ nhất. Trời mùa đông lạnh buốt, bàn tay cô ấy cầm chiếc giẻ lau đã lạnh cóng đỏ ửng lên.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi lập tức bảo vợ để đấy, nhà bẩn một chút cũng không sao, cô ấy đang mang bầu cần phải nghỉ ngơi. "Anh bây giờ chỉ giỏi cãi mẹ bênh vợ nhỉ. Lau có mấy tầng nhà mà anh đã xót nó thế, đúng là uổng công tôi mua cho anh chị cả cái nhà 4 tỷ chứ ít ỏi gì…", mẹ tôi trách móc.

Thực ra bà mua nhà cho chúng tôi nhưng căn nhà này vẫn đứng tên mẹ. Mẹ nói sau này tài sản của bà sẽ để cho con trai và cháu nội nối dài hương khói gia đình, thế nhưng về lý vợ tôi không được hưởng gì cả, cô ấy không đáng phải chịu những điều này vì căn nhà.

Biết tình hình này không thể giải quyết được triệt để, tôi nói thẳng với mẹ:

- Thôi vợ chồng con sẽ ra ngoài thuê trọ, tự lực cánh sinh. Mẹ để em gái con và em rể đưa các cháu về sống cùng. Chúng con không sống chung nhà thôi, có thời gian rảnh rỗi vợ chồng sẽ lại về thăm mẹ.

Hiện tại vợ chồng tôi đã ra ngoài ở riêng rồi, vợ rất vui khi chồng quyết định như vậy. Nhưng mẹ tôi thì vẫn giận các con, bà bảo tôi làm quá, mỗi việc lau nhà thôi có gì ghê gớm mà mang thai không làm được. Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào cho mẹ hiểu nữa. Tôi là đàn ông khỏe mạnh mà phải lau mấy tầng nhà cũng đủ mệt đứt hơi nữa là vợ tôi đang mang bầu 8 tháng!