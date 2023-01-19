Mẹ chồng vung hẳn 5 tỷ để rước tôi về làm dâu, đêm đầu tiên nhìn thấy chồng, tôi mới sủng sốt hiểu lý do vì sao

Tâm sự 19/01/2023 08:39

Đám cưới được tổ chức vô cùng sang trọng. Như để bù đắp cho nỗi thiếu hụt không có chú rể nên trong hôn lễ, mẹ chồng đã trao cho tôi số vàng cưới khổng lồ.

Tôi được mọi người nhận xét là một cô gái khá. Tôi không xinh đẹp nhưng được cái nhanh nhẹn, đảm đang, tháo vát. 25 tuổi, tôi chưa một lần biết yêu, trái tim cũng chưa một lần biết rung động vì tôi biết, một cô gái nghèo như tôi, nhan sắc lại không có thì mấy ai yêu thương cho được. Vậy mà đùng một cái…

Người phụ nữ ấy ăn mặc sang trọng lắm, đi chiếc xe hơi nhìn qua là biết đắt tiền lại đậu ngay trước chiếc cổng sắt ọp ẹp nhà tôi. Ai cũng mắt tròn mắt dẹt vì không hiểu tại sao nhà tôi lại có vị khách đặc biệt ấy. Người phụ nữ ấy có cách ăn nói rất lịch thiệp, không vòng vo. Bà ấy đã khiến cả nhà tôi choáng váng, mà người sốc nhất là tôi khi ngỏ lời muốn cưới tôi cho con trai bà ấy.

Bà ấy kể rằng con trai bà ấy đang tu nghiệp ở nước ngoài. Bà ấy đi xem thầy thì thầy bảo số con trai bà phải có vợ thì mới về nước an toàn được, nếu không thì sẽ gặp nguy hiểm. Xem số vận thì tôi chính là sự lựa chọn hợp lý nhất. Chính vì thế, bà ấy muốn cưới hỏi tôi cho con trai bà ấy. Chỉ cần tôi về nhà bà ấy là con trai bà ấy có thể quay về rồi.

Mẹ chồng vung hẳn 5 tỷ để rước tôi về làm dâu, đêm đầu tiên nhìn thấy chồng, tôi mới sủng sốt hiểu lý do vì sao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa từng được nghe có cái chuyện kì lạ đến như vậy. Nhưng khi bà ấy nói sẵn sàng chi ra cả 5 tỷ đồng để tổ chức hôn lễ cho tôi và con trai bà ấy thì tất cả mọi người đều tin rằng những lời bà ấy nói là thật. Vì chẳng ai, không có chuyện quan trọng mà lại chịu chi ra nhiều tiền như vậy. Thái độ của bà ấy rất chân thành và nét mặt còn hiện rõ lên sự lo lắng, bất an.

Đám cưới được tổ chức vô cùng sang trọng. Như để bù đắp cho nỗi thiếu hụt không có chú rể nên trong hôn lễ, mẹ chồng đã trao cho tôi số vàng cưới khổng lồ. Theo như cách mà mọi người nói là vàng đeo gẫy cổ vậy. Nhiều vàng, hôn lễ sang trọng như quan chức nhưng không hiểu sao lòng tôi vẫn thấy trống trải lắm. Chắc chẳng có cô dâu nào như tôi đâu.

Mẹ chồng tôi nói bằng chất giọng nghèn nghẹn khiến tôi có chút bất an. Người gọi là chồng tôi về từ lúc nào mà tôi không hay biết. Bước từng bước lên cầu thang, đôi tay tôi run run khi nắm vào chốt cửa. Căn phòng tân hôn được trang trí khá đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Trên giường có người nằm và tôi nhanh chóng đoán được đó là ai. Lại gần hơn, tôi nhẹ giọng:

- Anh… Là chồng của em…

Mẹ chồng vung hẳn 5 tỷ để rước tôi về làm dâu, đêm đầu tiên nhìn thấy chồng, tôi mới sủng sốt hiểu lý do vì sao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh không nói gì, chỉ đưa ánh mắt câm lặng đó nhìn tôi. Lại gần anh hơn nữa, tôi nhanh chóng nhận ra sự bất thường. Hình như đôi chân của anh không hề động đậy. Mặt tôi tái đi, miệng ấp úng chưa thốt lên câu hỏi thì mẹ chồng tôi đã bước vào, giải thích tất cả. Tôi nghe mà chân đứng không vững.

Thì ra cái đám cưới 5 tỷ kia là để thay cho đôi chân của chú rể. Người là chồng tôi vừa trải qua một cuộc đại phẫu để giữ lại tính mạng sau tai nạn ở nước ngoài. Chỉ có điều, nhiều tiền cũng không thể mang về cho anh đôi chân lành lặn. Nó đã bị hủy hoại hoàn toàn. Chính vì vậy, mẹ chồng tôi mới cần người tháo vát, đảm đang như tôi để có thể chăm lo cho anh cả đời.

Tôi quỳ sụp trên sàn nhà lạnh, nước mắt từ đâu rơi lã chã. Tất cả đã không thể quay lại. Đây chính là điều mà tôi lựa chọn thì làm sao tôi dám oan trách nó. Chỉ là khó tránh khỏi cay đắng, xót xa. Bị đồng tiền làm cho lu mờ tâm trí, tôi đã đẩy mình vào cuộc hôn nhân không trọn vẹn.

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Tôi và Hảo thường gặp nhau vào cuối tuần vì khi ấy công việc của tôi mới được rảnh rỗi. Phần lớn thời gian của buổi hẹn hò chúng tôi ở trong khách sạn. Có phải yêu đương dông dài đâu, cứ tập trung vào chuyện chính thôi.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva góc tâm sự

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