Mẹ chồng ốm nửa năm không ai màng tới nhưng vừa mất thì 5 đứa con vội vàng có mặt, nghe những điều này mà vô cùng ‘sốc’ vô cùng

Khi còn sống, mẹ chồng tôi là một người phụ nữ giàu có về mặt vật chất. Bà có 6 đứa con, nhưng việc kinh doanh trong gia đình thì không ai làm giúp. Đã vậy người nào cũng chỉ muốn bòn rút tiền của mẹ nhiều nhất có thể. Họ xum xoe, nịnh nọt mẹ chồng tôi lúc bà khoẻ mạnh. Vậy mà khi mẹ chồng tôi vừa đổ bệnh thì mọi người lập tức thay đổi thái độ.

Gia đình tôi vừa trải qua một mất mát vô cùng lớn. Mẹ chồng tôi vừa qua đời, khi mất, bà mới chỉ 58 tuổi. Nhiều người vẫn thường thắc mắc không hiểu sao tôi lại thương bà nhiều như vậy. Bởi tôi mới đặt chân về nhà chồng được gần hai năm.

Thật lòng nhà tôi không thiếu tiền đến mức chẳng thuê nổi một người làm. Nhưng tôi muốn chăm sóc mẹ chồng vì khi ấy bà chẳng còn biết gì nữa. Vậy mà chứng kiến cảnh tôi chăm sóc mẹ chồng chu đáo, ai cũng cười khẩy nghi ngờ tôi muốn được hưởng thêm tài sản.

Nửa năm trước, mẹ chồng tôi bị tai biến mạch máu não, kết quả bà bị liệt nửa người. Kể từ đó, mọi sinh hoạt của mẹ chồng đều đến tay tôi chăm. Các anh chị bên chồng thì thi nhau đùn đẩy. Họ kêu ca bận rộn, còn nói sẽ thuê người giúp việc để chăm sóc mẹ chồng tôi.

Nửa năm ở nhà chăm sóc mẹ chồng, tôi chưa bao giờ để bà phải phàn nàn câu nào. Thậm chí khi ai đó đến thăm mẹ chồng tôi, họ còn ngạc nhiên vì phòng người bệnh mà ngăn nắp và sạch sẽ hơn cả phòng người bình thường.

Nhưng với sự tận tụy đó, mẹ chồng tôi vẫn không thể tiếp tục sống. Gần một tháng trước, bà qua đời để lại nỗi thương tiếc vô hạn của vợ chồng tôi. Còn nhớ lúc mẹ chồng tôi hấp hối, không một người con nào có mặt trong giây phút đó. Tôi giục chồng gọi cho anh chị, vậy mà người nào cũng cáo bận.

Mãi tới lúc mẹ chồng tôi nhắm mắt, nhà chồng mới kéo đến. Có điều đến nơi, họ vào nhìn mẹ một cái rồi gọi điện ngay cho luật sư để hỏi về thủ tục thừa kế.

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Thật lòng tôi không nghĩ rằng mình sẽ được thừa kế nhiều như vậy. Trong khi 6 người con của mẹ chồng tôi được 50% thì tôi được một nửa số tài sản của bà. Điều này làm tôi và cả anh chị chồng thấy bất ngờ. Bởi lẽ bà đã chia nửa gia tài cho tôi.

Những ngày này, gia đình tôi vẫn đang rất xáo trộn. Con đẻ của mẹ chồng tôi thấy bất công nên định sẽ khởi kiện. Còn bản thân tôi thì không lo mình bị mất số tiền trên. Bởi đối với tôi, được bao nhiêu cũng không quá quan trọng. Tôi chỉ cảm thấy rất tự hào, vì ít nhất những gì mà mình đã làm cho mẹ chồng được ghi nhận một cách xứng đáng mà thôi.