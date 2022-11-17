Mẹ chồng đuổi cổ tui ra khỏi nhà, ba năm sau tôi giúp bà đòi lại nhà từ con dâu yêu của mình

Khi anh tuyên bố sẽ không cưới ai ngoài tôi thì mẹ anh mới miễn cưỡng đồng ý mối hôn sự này, nhưng cũng vì vậy mà cuộc sống làm dâu của tôi chưa bao giờ yên ổn cả. Mẹ chồng đã về hưu, có nhiều thời gian rảnh nhưng bà không giúp con dâu bất cứ việc gì, kể cả lúc tôi đang bụng mang dạ chửa. Bà giao hết việc nhà cho tôi. Nếu tôi làm sai, bà sẽ bắt bẻ, xét nét và nói những câu như xát muối vào tim vậy.

Trước khi lấy anh, tôi từng là một luật sư nhưng nếu so với danh thế của anh thì vẫn là một trời. Anh hơn tôi 3 tuổi, từng đi du học nước ngoài và khi về thì làm việc cho một công ty liên doanh. Nếu so sánh nhà tôi và nhà anh thì đúng như một trời một vực vậy. Nhà anh giàu có nhất nhì thành phố, bố mẹ đều là dân kinh doanh, trong khi đó nhà tôi ở vùng nông thôn miền núi, bố mẹ là nông dân. Cũng vì lẽ đó mà mẹ anh phản đối dữ lắm.

Sau này mấy bà bạn của bà lần lượt có con dâu thì tôi còn khổ nữa.. Mỗi khi họ đến chơi là y như rằng tôi nhận được một tràng thở dài của bà:

Tuy nhiên điều đó sẽ không xảy ra khi có chồng và bố chồng tôi ở nhà. Đã nhiều lần bố đã khuyên mẹ nên đối xử ân cần với tôi hơn, nhưng đổi lại chỉ cái lườm nguýt của mẹ chồng và sau đó bà sẽ bỏ lên phòng.

- Con dâu nhà người ta thật tốt, đưa mẹ chồng đi du lịch, mua quà to quà nhỏ tặng. Mẹ chồng ốm thì xin nghỉ làm cả tuần để ở nhà chăm sóc, đằng này thì…. Nhà này thật vô phúc khi có một người con dâu như cô. Ước gì cái My (tên người yêu cũ của chồng) làm con dâu của tôi thì tốt quá. Nó vừa xinh đẹp, giàu có vừa kiếm tiền giỏi giang, hay đi đây đi đó mở rộng tầm mắt, chẳng bù cho con dâu nhà mình, đi làm lương ba cọc ba đồng chẳng đủ ăn sáng.

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Tôi cứ sống trong sự thù hằn của bà đến khi bà bắt chồng tôi đứng ra chọn lựa mình với con dâu thì tôi đã hết sự kiên nhẫn. Hết giả bệnh, đến làm mai người này người nọ, đỉnh điểm là là vu khống tôi trộm tiền của mình khiến tôi gần như kiệt sức cuối cùng bằng việc ly hôn.

Tôi ra đi với hai bàn tay trắng, mất nửa năm để mình phục hồi tinh thần quay trở lại công việc. Sau đó tôi cũng nghe tin chồng cũ tái hôn với người khác, mà cô gái mà bà ưng ý thúc ép cưới về cho bằng được.

Ba năm sau, công việc của tôi đã ổn định và tiến triển hơn trước nhưng không ngờ hôm đó tôi lại tiếp mẹ chồng cũ của mình ngay tại phòng làm việc với bộ dạng tàn tạ.

Bà vừa gặp tôi đã khóc òa khiến tôi vô cùng bối rối, sau khi để bà bình tĩnh kể rỏ thì tôi mới biết sau khi chồng cũ của tôi ra nước ngoài làm việc rồi bị kẹt do dịch bệnh thì cô con dâu mới lừa bà sang tên chiếm đoạt căn nhà dưỡng lão đuổi 2 ông bà ra ngoài.

Tôi nghe xong thì không biết nên tiếp tục hận bà hay tội nghiệp bà nhưng với đạo đức nghề nghiệp tôi quyết định sẽ dốc hết sức đòi lại nhà cho ông bà. Vụ việc kéo dài nhiều tháng, trước khi chồng cũ trở về thì tôi cũng giúp bà đòi lại tài sản. Sau khi tòa án đưa ra quyết định cuối cùng thì bà đã gặp tôi cảm ơn rối riết, cô biết bà muốn tôi quay lại với con trai nhưng tình cảm sau nhiều năm đã phai nhạt, tôi từ chối khéo bà rồi trở về chuẩn bị cho tương lai mới ở phía trước.