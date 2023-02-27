Mẹ chồng cố 'đẩy' tôi về ngoại ở cữ cho nhẹ gánh, nào ngờ bố chồng bất ngờ đưa chiếc phong bì khiến tôi giật mình còn bà tái mặt

Về nhà ngoại thì không được mà ở lại nhà chồng thì cũng chỉ nhận về tủi thân ấm ức khi mẹ chồng đang muốn đẩy tôi đi cho “nhẹ gánh”.

Tôi và chị chồng mang thai cùng thời điểm và có ngày dự sinh sát nhau. Đây là đứa con đầu lòng của vợ chồng tôi, còn chị chồng sinh bé thứ hai. Tôi và chị chồng đều sắp đến ngày sinh rồi. Mấy hôm trước mẹ chồng bảo tôi hãy về ngoại ở cữ, để bà đón chị chồng về chăm. Mình bà không thể chăm được cả 2 người. Với người khác được về ngoại ở cữ là mong ước nhưng với tôi thì lại là nỗi buồn. Mẹ tôi mất sớm, bố cưới vợ mới, hiện ông sống với mẹ kế tôi và có thêm hai đứa con. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ kế không tốt, thậm chí tình cảm giữa tôi và bố cũng có phần lạnh nhạt. Về ngoại ở cữ thì ai sẽ quan tâm chăm sóc tôi?

Mẹ chồng biết rõ điều đó nhưng bà vẫn đưa ra đề nghị như vậy khiến tôi vừa giận vừa đau lòng. Thời gian tôi mang bầu, bà đã tỏ rõ sự thiên vị khi chăm sóc con gái với con dâu nhưng tôi nghĩ mình khỏe thì tự lo cho bản thân, đừng trông chờ ở người khác. Tuy vậy vừa sinh xong nằm một chỗ, tôi thật sự cần người khác giúp đỡ. Chồng tôi rất bận, anh là trụ cột kinh tế chính trong nhà, tôi nghỉ làm từ lúc mang thai rồi. Anh không thể chăm vợ ở cữ được. Ảnh minh họa: Internet Về nhà ngoại thì không được mà ở lại nhà chồng thì cũng chỉ nhận về tủi thân ấm ức khi mẹ chồng đang muốn đẩy tôi đi cho “nhẹ gánh”. Tôi đang khổ tâm nghĩ ngợi thì bố chồng gọi ra, ngay trước mặt mẹ chồng, ông đưa cho tôi một chiếc phong bì. Mở ra xem, tôi giật mình khi thấy bên trong là một xấp tiền.

- Chỗ đấy có 30 triệu, con cầm lấy rồi tìm một người tin tưởng có kiến thức, thuê họ chăm cho mấy tháng ở cữ sắp tới. Nghe bố chồng nói lại nhìn xấp tiền, mẹ chồng tôi tái mét mặt. Bà càng cúi gằm không dám lên tiếng khi ông nói tiếp: - Bà biết thừa hoàn cảnh gia đình nó, sao còn cố tình đưa ra đề nghị như vậy. Bà thích đón con gái về chăm ở cữ không ai cấm cả, tôi cũng muốn con gái được chăm chút cẩn thận nhưng phải có phương án chu toàn. Nó sinh con cháu cho dòng họ nhà này chứ cháu ai? Đợi vợ chồng chúng nó thuê người về rồi bà với bà ấy cùng chăm sóc hai chị em nó cho cẩn thận. Đừng có phân biệt con dâu con gái, cháu nội cháu ngoại, cũng đừng khó chịu cáu gắt với người kia. Bà đã hiểu chưa? Ảnh minh họa: Internet Từ hôm đó mẹ chồng thay đổi thái độ với tôi hoàn toàn. Số tiền bố chồng đưa bà cũng không hỏi đến. Bố chồng tôi có lương hưu lại có tiền tích góp nên tôi đã nhận tấm lòng của ông, không khách sáo trả lại. Hiện tại vợ chồng tôi thật sự cũng chưa dư dả lắm. Tôi sẽ ghi nhớ tấm lòng của ông để sau này báo đáp thật tốt. Tôi mới sinh con lần đầu chưa có nhiều kiến thức, mẹ chồng lại là người của thế hệ trước, tôi muốn hỏi những lưu ý khi ở cữ để tôi cũng có thể tự chăm sóc thêm bản thân?

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